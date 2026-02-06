Párhuzamos valóságban él az EU-s nagyágyú: „Moszkva legyőzhető, az orosz hadsereg megtorpant, a gazdaság repedezik”

Zelenszkij embere kotyogta ki: olyan tervük van Magyarországgal, amire senki sincs felkészülve
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Kaja Kallas immár a 20. brüsszeli szankciós csomaggal riogat – ha az előző 19 nem ért semmit, majd ez fog!
Kaja Kallas az X-en közzétett bejegyzésében élesen bírálta Moszkvát, hangsúlyozva: „Oroszország továbbra is rakétákkal válaszol a diplomáciára”, és egyértelművé tette, hogy az Európai Unió eltökélt abban, hogy ennek „súlyos ára legyen”.
Az Európai Unió külügyi képviselője bejelentette, hogy
az EU bemutatja a 20. szankciós csomagot,
amelynek célja Oroszország gazdasági és katonai mozgásterének további szűkítése. Mint fogalmazott: „a szankciók súlyosan károsítják Oroszország gazdaságát, és minden egyes intézkedés tovább csökkenti háborús képességeit.”
Kallas szerint Moszkva korántsem legyőzhetetlen, hiszen
a harctéren a hadserege megtorpant, otthon pedig repedezni kezdett a gazdaság”.
Úgy véli, hogy „partnereinkkel együtt fokozott nyomásgyakorlással, valamint Ukrajna katonai támogatásának növelésével lerövidíthető ez a háború.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon drukkolnak a kormányváltásért Ukrajnában.
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP