Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság moszkva háború kaja kallas európai unió hadsereg oroszország

Párhuzamos valóságban él az EU-s nagyágyú: „Moszkva legyőzhető, az orosz hadsereg megtorpant, a gazdaság repedezik”

2026. február 06. 16:27

Kaja Kallas immár a 20. brüsszeli szankciós csomaggal riogat – ha az előző 19 nem ért semmit, majd ez fog!

2026. február 06. 16:27
null

Kaja Kallas az X-en közzétett bejegyzésében élesen bírálta Moszkvát, hangsúlyozva: „Oroszország továbbra is rakétákkal válaszol a diplomáciára”, és egyértelművé tette, hogy az Európai Unió eltökélt abban, hogy ennek „súlyos ára legyen”.

Az Európai Unió külügyi képviselője bejelentette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

az EU bemutatja a 20. szankciós csomagot,

amelynek célja Oroszország gazdasági és katonai mozgásterének további szűkítése. Mint fogalmazott: „a szankciók súlyosan károsítják Oroszország gazdaságát, és minden egyes intézkedés tovább csökkenti háborús képességeit.”

Kallas szerint Moszkva korántsem legyőzhetetlen, hiszen 

a harctéren a hadserege megtorpant, otthon pedig repedezni kezdett a gazdaság”.

Úgy véli, hogy „partnereinkkel együtt fokozott nyomásgyakorlással, valamint Ukrajna katonai támogatásának növelésével lerövidíthető ez a háború.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 100 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. február 06. 17:36
Ez a borzasztóan hülye nő politikai potentát az EU-ban. Csoda, hogy az ilyeneket nem hívják sehová az EU szép csendben a politikai élet perifériájára szorul.
Válasz erre
0
0
hoci74
2026. február 06. 17:35
Na igyááámééég...
Válasz erre
0
0
kovsa2
2026. február 06. 17:27
elcapo-2 2026. február 06. 16:57 Az apja egy vérkomcsi volt , a fehérmájú HP elfogyasztott három férjet! A harmadik férje a ruszkikkal kereste magát dgeszre, a pi...csa meg hörög a ruszkik ellen! kovsa2 >> elcapo-2 2026. február 06. 17:25 Tisztelt elcapo-2, tisztázzuk, ő is egy vérkomcsi, a teljes EU "vezetéssel" együtt. Pont ezért van problémájuk az eszmeelhagyó oroszokkal. Ha ma is a Szovjet Unió lenne, komcsi vezetéssel, a legteljesebb egyetértés lenne köztük.
Válasz erre
2
0
titi77
2026. február 06. 17:26
aztán akkor hogy is van ez? egyszer fél az eu h.megtámadják őket másodszor meg az van h. pl. az oresnyiket mosógépből eszkálbálták össze? hát elég skizofrén állítás! persze az agyhalottaknak hiába is mondanám h. mi a skizofrén szó jelentése! 😭
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!