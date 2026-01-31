Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen kaja kallas diktátor állapot eu

Belső háború az EU csúcsán: Kallas szerint diktatúra felé sodródik Brüsszel

2026. január 31. 15:28

Kaja Kallas elszólásai nemcsak a világ állapotáról, hanem az uniós belső viszonyokról is sokat elárulnak. (VIDEÓ)

2026. január 31. 15:28
null

Amikor a politikusok „kicsúszó” megjegyzéseket tesznek, gyakran többet árulnak el a valós helyzetről, mint a gondosan megírt beszédek. 

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője egy zárt körben elhangzott tréfás megjegyzéssel foglalta össze a globális helyzetet, mondván: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

olyan állapotban van a világ, hogy ez jó pillanat elkezdeni inni”. 

Bár nem hivatalos értékelésnek szánta, a kiszólás sokak szerint árulkodó képet fest arról, mennyire borúlátónak látja Európa vezető diplomatája a nemzetközi környezetet.

A háttérben komoly intézményi és személyes feszültségek húzódnak meg. Az EU diplomáciai szolgálata, az Európai Külügyi Szolgálat 2010-es létrehozása óta nehéz helyzetben van, mivel a nagy tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy a külpolitika kulcskérdéseit saját hatáskörben tartsák.

A Poltico szerint Ursula von der Leyen és Kallas viszonya különösen feszült, még rosszabb, mint amilyen a korábbi főképviselő, Josep Borrell idején volt.

A konfliktus intézményi szinten is megjelent. A Bizottság elvette Kallastól a mediterrán térség kezelését, amikor létrehozta a Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-menti térségért felelős új főigazgatóságot, miközben párhuzamosan az Európai Külügyi Szolgálat leépítését is fontolgatja. Kallas megpróbált visszavágni azzal, hogy kulcspozícióba nevezte volna ki Martin Selmayr-t, ám ezt von der Leyen hivatala megakadályozta.

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint 

Kallas magánbeszélgetésekben „diktátornak” nevezi a Bizottság elnökét, 

ugyanakkor kevés mozgástere van a helyzet megváltoztatására. Észtország kis országként, valamint liberális pártja korlátozott súlya miatt Kallas pozíciója eleve gyengébb, mint elődjéé volt. Hivatala a sajtó megkeresésére nem reagált.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Martin Bertrand / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. január 31. 17:03
A szőke komcsilibak harca!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. január 31. 17:01 Szerkesztve
A ballibsi csürhe miatt van olyan állapotban a világ és ebben rendesen része van ennek az ostoba, korrupt észt nőnek is.
Válasz erre
1
0
Ergit
2026. január 31. 16:54
Még sok ilyet mondjon Kaja Ursuláról, aztán a börtönben találja magát a két pénzzel teli bőrönd okán... Ursula nem falaz neki tovább.
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. január 31. 16:53
Ezeknél az embereknél minden a pénzről szól. Mozgolódik a belső kör Lejjebb ellen,vélhetőleg elszámolási vita lehet az ok,a fukránok által visszaosztott sikerdíj kapcsán. Alakulhat úgy hogy lejjebbnek szüksége lesz a magyarok szavazatára is hogy maradhasson egyedüli elnők,Ezen a ponton kell majd megzsarolni az elmaradt eu-s pénzek kapcsán. Nem lenne egy rossz forgatókönyv ha elkezdenék egymást nyírni a brüsszelitáki!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!