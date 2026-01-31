Belső háború az EU csúcsán: Kallas szerint diktatúra felé sodródik Brüsszel

Sokkoló kijelentést tett az uniós nagyágyú: Kaja Kallas szerint „itt az ideje inni”
Italba fojtaná saját, és mindenki bánatát a csúcsdiplomata.
Kaja Kallas elszólásai nemcsak a világ állapotáról, hanem az uniós belső viszonyokról is sokat elárulnak. (VIDEÓ)
Amikor a politikusok „kicsúszó” megjegyzéseket tesznek, gyakran többet árulnak el a valós helyzetről, mint a gondosan megírt beszédek.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője egy zárt körben elhangzott tréfás megjegyzéssel foglalta össze a globális helyzetet, mondván:
olyan állapotban van a világ, hogy ez jó pillanat elkezdeni inni”.
Bár nem hivatalos értékelésnek szánta, a kiszólás sokak szerint árulkodó képet fest arról, mennyire borúlátónak látja Európa vezető diplomatája a nemzetközi környezetet.
A háttérben komoly intézményi és személyes feszültségek húzódnak meg. Az EU diplomáciai szolgálata, az Európai Külügyi Szolgálat 2010-es létrehozása óta nehéz helyzetben van, mivel a nagy tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy a külpolitika kulcskérdéseit saját hatáskörben tartsák.
A Poltico szerint Ursula von der Leyen és Kallas viszonya különösen feszült, még rosszabb, mint amilyen a korábbi főképviselő, Josep Borrell idején volt.
A konfliktus intézményi szinten is megjelent. A Bizottság elvette Kallastól a mediterrán térség kezelését, amikor létrehozta a Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-menti térségért felelős új főigazgatóságot, miközben párhuzamosan az Európai Külügyi Szolgálat leépítését is fontolgatja. Kallas megpróbált visszavágni azzal, hogy kulcspozícióba nevezte volna ki Martin Selmayr-t, ám ezt von der Leyen hivatala megakadályozta.
Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint
Kallas magánbeszélgetésekben „diktátornak” nevezi a Bizottság elnökét,
ugyanakkor kevés mozgástere van a helyzet megváltoztatására. Észtország kis országként, valamint liberális pártja korlátozott súlya miatt Kallas pozíciója eleve gyengébb, mint elődjéé volt. Hivatala a sajtó megkeresésére nem reagált.
Ezt is ajánljuk a témában
Italba fojtaná saját, és mindenki bánatát a csúcsdiplomata.
Nyitókép: Martin Bertrand / AFP