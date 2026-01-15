Sokkoló kijelentést tett az uniós nagyágyú: Kaja Kallas szerint „itt az ideje inni”

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője zárt körben, európai parlamenti képviselők előtt meglepő megjegyzést tett a nemzetközi helyzetről. Kallas – a Politico szerint – úgy fogalmazott:

a világ jelenlegi állapota alapján akár „jó pillanat” is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni

– mindezt annak ellenére, hogy személy szerint nem számít nagy alkoholfogyasztónak.