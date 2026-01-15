Sokkoló kijelentést tett az uniós nagyágyú: Kaja Kallas szerint „itt az ideje inni”

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: Brüsszelben már készülhetnek a válságstábok (VIDEÓ)
Italba fojtaná saját, és mindenki bánatát a csúcsdiplomata.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője zárt körben, európai parlamenti képviselők előtt meglepő megjegyzést tett a nemzetközi helyzetről. Kallas – a Politico szerint – úgy fogalmazott:
a világ jelenlegi állapota alapján akár „jó pillanat” is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
– mindezt annak ellenére, hogy személy szerint nem számít nagy alkoholfogyasztónak.
A kijelentés jól illeszkedik abba a kedvezőtlen nemzetközi kontextusba, amely az uniós diplomácia mozgásterét is szűkíti. Deák Dániel szerint emlékezetes, hogy Kaja Kallast még washingtoni látogatása során sem fogadták hivatalosan: az amerikai külügyminiszter elutasította a találkozót az uniós főképviselővel.
