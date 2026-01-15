Ft
01. 15.
csütörtök
kaja kallas európai unió ital

Sokkoló kijelentést tett az uniós nagyágyú: Kaja Kallas szerint „itt az ideje inni”

2026. január 15. 09:57

Italba fojtaná saját, és mindenki bánatát a csúcsdiplomata.

2026. január 15. 09:57
null

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője zárt körben, európai parlamenti képviselők előtt meglepő megjegyzést tett a nemzetközi helyzetről. Kallas – a Politico szerint – úgy fogalmazott:

a világ jelenlegi állapota alapján akár „jó pillanat” is lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni

– mindezt annak ellenére, hogy személy szerint nem számít nagy alkoholfogyasztónak.

A kijelentés jól illeszkedik abba a kedvezőtlen nemzetközi kontextusba, amely az uniós diplomácia mozgásterét is szűkíti. Deák Dániel szerint emlékezetes, hogy Kaja Kallast még washingtoni látogatása során sem fogadták hivatalosan: az amerikai külügyminiszter elutasította a találkozót az uniós főképviselővel. 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

neszteklipschik
2026. január 15. 11:43
A Kádár-rezsimben mondták. "Az értelmiség előtt két út áll: az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan." 😂
nyugalom
2026. január 15. 11:39
Ez egy igen buta, de aljas 00!
hunyadyt
2026. január 15. 11:37 Szerkesztve
"Itt az ideje inni." Neked? Minek?
zakar zoltán béla
2026. január 15. 11:34
Nyugodtan, napi 16-18 órában,de a EU kupiban aludjon!
