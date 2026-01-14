Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: Brüsszelben már készülhetnek a válságstábok (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene annak a 800 milliárd dollárnak az előteremtése, amelyet Ukrajna követel a következő 10 évre az európaiaktól – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.

„Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk!” – fogalmazott újabb posztjában a miniszterelnök, aki azt is bejelentette: a kormány petíciót indít, hogy megüzenje Brüsszelnek, „mi nem fizetünk”.