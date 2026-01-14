Ettől megfagy a levegő Brüsszelben: Orbán nyilvánosságra hozta Von der Leyenék tervét

„800 milliárd dollár nem a fán terem. Ennyit követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európaiaktól” – ezzel kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, majd hozzátette, hogy mindez

Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros terhet jelentene.

A bejegyzésében a miniszterelnök hozzátette, hogy ennek az összegnek az előteremtése érdekében Brüsszel elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. „A sort hosszan folytathatnám” – tette hozzá.