Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel támogatás magyarország orbán miniszterelnök

Ettől megfagy a levegő Brüsszelben: Orbán nyilvánosságra hozta Von der Leyenék tervét

2026. január 14. 09:00

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre – hangsúlyozza a miniszterelnök.

2026. január 14. 09:00
null

„800 milliárd dollár nem a fán terem. Ennyit követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európaiaktól” – ezzel kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, majd hozzátette, hogy mindez

Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros terhet jelentene.

A bejegyzésében a miniszterelnök hozzátette, hogy ennek az összegnek az előteremtése érdekében Brüsszel elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. „A sort hosszan folytathatnám” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mindez hol szerepel pontosan, a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „feketén-fehéren ott van az európai szemeszter dokumentumaiban, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban”.

Orbán Viktor szerint nehéz olvasmány, ezért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. „Precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva” – írta.

A jelentést a miniszterelnök nyilvánosságra is hozta, amely ide kattintva elérhető.

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre

– tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

