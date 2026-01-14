Ettől megfagy a levegő Brüsszelben: Orbán nyilvánosságra hozta Von der Leyenék tervét

Derült égből: Oroszország hirtelen komoly nyugati terjeszkedésbe kezdett – ez Magyarországot is érinti
Hivatalosan senki sem tudja, mi áll a háttérben.
„800 milliárd dollár nem a fán terem. Ennyit követelnek az ukránok a következő tíz évre tőlünk, európaiaktól” – ezzel kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, majd hozzátette, hogy mindez
Magyarország számára több mint 9 milliárd dolláros terhet jelentene.
A bejegyzésében a miniszterelnök hozzátette, hogy ennek az összegnek az előteremtése érdekében Brüsszel elvenné a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. „A sort hosszan folytathatnám” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy mindez hol szerepel pontosan, a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „feketén-fehéren ott van az európai szemeszter dokumentumaiban, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban”.
Orbán Viktor szerint nehéz olvasmány, ezért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. „Precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva” – írta.
A jelentést a miniszterelnök nyilvánosságra is hozta, amely ide kattintva elérhető.
– tette hozzá Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
