Derült égből: Oroszország hirtelen komoly nyugati terjeszkedésbe kezdett – ez Magyarországot is érinti

A Világgazdaság arról ír, hogy a dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte: Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.

A Rockwool közleménye szerint a gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják hozzátéve. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – ezt a Reuters közli.