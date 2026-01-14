Derült égből: Oroszország hirtelen komoly nyugati terjeszkedésbe kezdett – ez Magyarországot is érinti

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Hivatalosan senki sem tudja, mi áll a háttérben.
A Világgazdaság arról ír, hogy a dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte: Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.
A Rockwool közleménye szerint a gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják hozzátéve. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – ezt a Reuters közli.
A vállalat felhívta rá a figyelmet, hogy megvédi a dán-orosz kétoldalú beruházási szerződésben foglalt jogait, de hozzátette:
„Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.”
Hozzáteszik: az erdetileg dán családi cég, a Rockwool világelső az ásványgyapot szigetelőanyagok gyártásában. Az 1909-ben alapított csoport jelenleg világszerte több mint 11 700 embert foglalkoztat.
A cégnek összesen 39 termelőegysége van 5 kontinensen, 39 országban, és
a világ több mint 100 országában van jelen.
Ennek eredményeként a Rockwool kőzetgyapot termékek gyakorlatilag az egész világon elérhetők. A vállalat központja a dániai Koppenhága közelében, Hedehusene-ben található – tudjuk meg.
