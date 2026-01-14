Ft
gazdaság koppenhága rockwool Dánia oroszország

Derült égből: Oroszország hirtelen komoly nyugati terjeszkedésbe kezdett – ez Magyarországot is érinti

2026. január 14. 07:11

Hivatalosan senki sem tudja, mi áll a háttérben.

2026. január 14. 07:11
null

A Világgazdaság arról ír, hogy a dán építőanyag-gyártó cég, a Rockwool közölte: Oroszország átvette az irányítást a cég négy oroszországi gyára felett, és a vállalat már nem ellenőrzi az országban lévő eszközeit.

A Rockwool közleménye szerint a gyárakat kivonják a konszolidációból, és az ottani üzletágak nettó értékét leírják hozzátéve. Az orosz operáció saját tőkéje december 31-én 469 millió eurót (546 millió dollárt) tett ki – ezt a Reuters közli.

A vállalat felhívta rá a figyelmet, hogy megvédi a dán-orosz kétoldalú beruházási szerződésben foglalt jogait, de hozzátette:

 „Nem vagyunk optimisták azzal kapcsolatban, hogy visszavonják azt a döntést, amellyel orosz leányvállalatainkat kényszerfelügyelet alá helyezték.”

Hozzáteszik: az erdetileg dán családi cég, a Rockwool világelső az ásványgyapot szigetelőanyagok gyártásában. Az 1909-ben alapított csoport jelenleg világszerte több mint 11 700 embert foglalkoztat.

A cégnek összesen 39 termelőegysége van 5 kontinensen, 39 országban, és 

a világ több mint 100 országában van jelen. 

Ennek eredményeként a Rockwool kőzetgyapot termékek gyakorlatilag az egész világon elérhetők. A vállalat központja a dániai Koppenhága közelében, Hedehusene-ben található – tudjuk meg.

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

 

eljolesz
2026. január 14. 09:43
Ez nem új módszer. Amikor a németek azt hazudták. hogy "leválnak" az oroszok véres gázáról, azt azzal kezdték, hogy a náluk lévő orosz cégek irányítását átvették (a vagyonukkal együtt).
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 14. 09:34
falcatus-2rasputin 2026. január 14. 08:48 Rosszputinnak még arról sincs fogalma miről akar hadoválni. Hülye gyerek, átvett irányítás mellett is kötelező a pénzügyi, gazdasági elszámolás Jól van fideszlotyó. Csak a gazdasági pénzgyi elszámolás már nem a Rockwoll anyavállalat felé lesz hanem az orosz állam felé. Engedd már el örök alkalmazott.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. január 14. 09:32
HIVATALOSAN senki nem tudja, mi? De sub rosa azért vannak tippek, ugye?
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. január 14. 09:29
Nem mellesleg, jó minőségű termék. 16 cm-essel szigeteltettem a házamat.
Válasz erre
0
0
