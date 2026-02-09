Ft
Pedro Sánchez népességcsere migráció néppárt tartományi választás Vox Spanyolország Aragón Irene Montero bevándorlás

Spanyol tartományi választás: súlyos vereséget szenvedtek a szocialisták, Orbán szövetségesei kulcspozícióban

2026. február 09. 19:05

A jobboldali Vox megduplázta a mandátumainak számát, és királycsináló helyzetbe került.

2026. február 09. 19:05
null

Komoly politikai figyelmeztetést küldtek a spanyol választók Pedro Sánchez kormányának: a szocialisták súlyos vereséget szenvedtek az aragóniai előrehozott regionális választáson – számolt be a Politico. A voksolás különösen érzékeny jelzés Madrid számára, mivel Aragónia régóta „Spanyolország Ohiójaként” ismert: az itt mérhető hangulat gyakran előre jelzi az országos politikai trendeket.

A konzervatív Néppárt (PP) ugyan a legtöbb szavazatot szerezte meg (34,3 százalék), ám 26 mandátuma messze elmarad a 67 fős tartományi parlamentben szükséges többségtől.

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
A szocialisták 24,3 százalékkal mindössze 18 helyet szereztek, öt mandátumot veszítettek, ami történetük egyik legrosszabb eredménye a régióban. Pilar Alegría, a baloldal jelöltje úgy fogalmazott:

Bizonytalan horizont nyílt meg Aragónban.”

A választás valódi nyertese azonban a jobboldali Vox párt lett, amely a Patrióták Európáért pártcsalád tagja:

a párt 17,9 százalékos eredménnyel 14 mandátumot szerzett, megduplázva korábbi teljesítményét.

A Vox elsősorban a vidéki térségekben erősödött meg, ahol az uniós agrárszabályok miatt elégedetlen gazdákat szólította meg. A széttöredezett politikai térben

a konzervatívok számára gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált valamilyen együttműködés a Vox-szal, amely így jelentős alkupozícióba került.

A Politico emlékeztet: a kampány jóval túlmutatott a regionális kérdéseken. A Néppárt népszavazásként keretezte a voksolást Sánchez kormányzásáról, amelyet

A szocialisták ezzel szemben a „radikális jobboldali hullám” feltartóztatóinak szerepében próbáltak tetszelegni, kevés sikerrel.

Tömeges migránslegalizálás: politikai atombomba

A választási vereség időzítése különösen kellemetlen a szocialista kormány számára, mivel közben Madrid nagyszabású migrációs lépésre készül. A BBC beszámolója szerint a spanyol kormány

rendeleti úton legalizálná legalább félmillió illegálisan az országban tartózkodó migráns státuszát.

A tervek alapján azok kaphatnának egyéves tartózkodási engedélyt,

  • akiknek nincs priuszuk és
  • igazolni tudják, hogy legalább öt hónapja Spanyolországban éltek 2025. december 31. előtt.

Elma Saiz migrációs miniszter „történelminek” nevezte a döntést,

  • az integrációt,
  • az emberi jogokat és
  • a gazdasági szükségszerűséget

hangsúlyozva.

A kormány érvei szerint a migráció kulcsszerepet játszik a spanyol gazdaság teljesítményében: a növekedés 2025-ben közel 3 százalék lehet, a munkanélküliség pedig 2008 óta először 10 százalék alá csökkent. A konzervatív Funcas adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy

az illegális migránsok száma 2017 és 2025 között nyolcszorosára nőtt, meghaladva a 830 ezer főt.

A terv ennek ellenére – érthető módon – rendkívül népszerűtlen:

  • Alberto Núñez Feijóo, a Néppárt vezetője szerint a tömeges legalizáció „erősíti a vonzóhatást és túlterheli a közszolgáltatásokat”, míg
  • a Vox a spanyol nemzeti identitás elleni támadásról beszél, és jogi lépéseket helyezett kilátásba.

„Bárcsak megvalósulna!” – Valakik igénylik a népességcserét

A migráció körüli politikai feszültségeket tovább élezik Irene Montero, a szélsőbaloldali Podemos EP-képviselő megnyilvánulásai, amelyeket korábban a Mandiner is idézett.

Montero mindenféle kertelés nélkül, a spanyol őslakosok ellen használt politikai eszközként beszélt a migrációról:

Természetesen azt akarjuk, hogy szavazhassanak! Szereztünk nekik papírokat, most azonnali szabályozásra van szükség!”

Vitatott, azóta világszerte hírhedtté vált beszédében így foglalt állást a szerinte többek között „ingyenélő” született spanyolok migránsokkal való helyettesítése mellett:

Ami a népességcsere elméletet illeti: bárcsak megvalósulna! Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal együtt ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat.”

Ezek a kendőzetlen nyíltsággal előadott bevándorláspárti megnyilvánulások minden kétséget kizáróan leleplezik az európai baloldal szándékait:

tudatos demográfiai és választási eszközként használják a migrációt Európa őshonos lakói ellen.

Ebben az összefüggésben az aragóniai választási eredmény sem csupán regionális figyelmeztetés, hanem előjele lehet annak, hogy a spanyol társadalom is egyre élesebben reagál a kormány migrációs politikájára és annak nyílt ideológiai igazolásaira.

***

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP
 

 

