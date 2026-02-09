Spanyol tartományi választás: súlyos vereséget szenvedtek a szocialisták, Orbán szövetségesei kulcspozícióban

Gál Kinga: Erősödnek a Patrióták, repedeznek a brüsszeli falak
A brüsszeli vezetők a kezdetek óta élesen támadják az Orbán Viktor által életre hívott európai pártcsaládot, de hiába próbálják „elföldelni” őket, már új szelek fújnak Európában.
A jobboldali Vox megduplázta a mandátumainak számát, és királycsináló helyzetbe került.
Komoly politikai figyelmeztetést küldtek a spanyol választók Pedro Sánchez kormányának: a szocialisták súlyos vereséget szenvedtek az aragóniai előrehozott regionális választáson – számolt be a Politico. A voksolás különösen érzékeny jelzés Madrid számára, mivel Aragónia régóta „Spanyolország Ohiójaként” ismert: az itt mérhető hangulat gyakran előre jelzi az országos politikai trendeket.
A konzervatív Néppárt (PP) ugyan a legtöbb szavazatot szerezte meg (34,3 százalék), ám 26 mandátuma messze elmarad a 67 fős tartományi parlamentben szükséges többségtől.
A szocialisták 24,3 százalékkal mindössze 18 helyet szereztek, öt mandátumot veszítettek, ami történetük egyik legrosszabb eredménye a régióban. Pilar Alegría, a baloldal jelöltje úgy fogalmazott:
Bizonytalan horizont nyílt meg Aragónban.”
A választás valódi nyertese azonban a jobboldali Vox párt lett, amely a Patrióták Európáért pártcsalád tagja:
a párt 17,9 százalékos eredménnyel 14 mandátumot szerzett, megduplázva korábbi teljesítményét.
A Vox elsősorban a vidéki térségekben erősödött meg, ahol az uniós agrárszabályok miatt elégedetlen gazdákat szólította meg. A széttöredezett politikai térben
a konzervatívok számára gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált valamilyen együttműködés a Vox-szal, amely így jelentős alkupozícióba került.
A Politico emlékeztet: a kampány jóval túlmutatott a regionális kérdéseken. A Néppárt népszavazásként keretezte a voksolást Sánchez kormányzásáról, amelyet
A szocialisták ezzel szemben a „radikális jobboldali hullám” feltartóztatóinak szerepében próbáltak tetszelegni, kevés sikerrel.
Más kérdés, hogy a balos miniszterelnök részéről ez inkább pótcselekvés a korrupciós botrányai leplezésére.
A választási vereség időzítése különösen kellemetlen a szocialista kormány számára, mivel közben Madrid nagyszabású migrációs lépésre készül. A BBC beszámolója szerint a spanyol kormány
rendeleti úton legalizálná legalább félmillió illegálisan az országban tartózkodó migráns státuszát.
A tervek alapján azok kaphatnának egyéves tartózkodási engedélyt,
Elma Saiz migrációs miniszter „történelminek” nevezte a döntést,
hangsúlyozva.
A kormány érvei szerint a migráció kulcsszerepet játszik a spanyol gazdaság teljesítményében: a növekedés 2025-ben közel 3 százalék lehet, a munkanélküliség pedig 2008 óta először 10 százalék alá csökkent. A konzervatív Funcas adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy
az illegális migránsok száma 2017 és 2025 között nyolcszorosára nőtt, meghaladva a 830 ezer főt.
A terv ennek ellenére – érthető módon – rendkívül népszerűtlen:
A migráció körüli politikai feszültségeket tovább élezik Irene Montero, a szélsőbaloldali Podemos EP-képviselő megnyilvánulásai, amelyeket korábban a Mandiner is idézett.
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
Montero mindenféle kertelés nélkül, a spanyol őslakosok ellen használt politikai eszközként beszélt a migrációról:
Természetesen azt akarjuk, hogy szavazhassanak! Szereztünk nekik papírokat, most azonnali szabályozásra van szükség!”
Vitatott, azóta világszerte hírhedtté vált beszédében így foglalt állást a szerinte többek között „ingyenélő” született spanyolok migránsokkal való helyettesítése mellett:
Ami a népességcsere elméletet illeti: bárcsak megvalósulna! Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal együtt ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat.”
Ezek a kendőzetlen nyíltsággal előadott bevándorláspárti megnyilvánulások minden kétséget kizáróan leleplezik az európai baloldal szándékait:
tudatos demográfiai és választási eszközként használják a migrációt Európa őshonos lakói ellen.
Ebben az összefüggésben az aragóniai választási eredmény sem csupán regionális figyelmeztetés, hanem előjele lehet annak, hogy a spanyol társadalom is egyre élesebben reagál a kormány migrációs politikájára és annak nyílt ideológiai igazolásaira.
Tízéves a modern kori Európa legnagyobb krízise, a tömeges illegális bevándorlás, erről szól a Migrációkutató Központ és az MCC szegedi konferenciája.
***
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP