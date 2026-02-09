Spanyol tartományi választás: súlyos vereséget szenvedtek a szocialisták, Orbán szövetségesei kulcspozícióban

Komoly politikai figyelmeztetést küldtek a spanyol választók Pedro Sánchez kormányának: a szocialisták súlyos vereséget szenvedtek az aragóniai előrehozott regionális választáson – számolt be a Politico. A voksolás különösen érzékeny jelzés Madrid számára, mivel Aragónia régóta „Spanyolország Ohiójaként” ismert: az itt mérhető hangulat gyakran előre jelzi az országos politikai trendeket.

A konzervatív Néppárt (PP) ugyan a legtöbb szavazatot szerezte meg (34,3 százalék), ám 26 mandátuma messze elmarad a 67 fős tartományi parlamentben szükséges többségtől.