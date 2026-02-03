Új frontot nyitott a spanyol kormány: nagy tiltásra készülnek

Ausztráliában mától betiltják a közösségi oldalakat a gyerekeknek
Százezrek fiókját kapcsolták le a szabály életbe lépésével.
Más kérdés, hogy a balos miniszterelnök részéről ez inkább pótcselekvés a korrupciós botrányai leplezésére.
A spanyol kormányfő új frontot nyitott: ezúttal nem a gazdaság, nem a migráció, hanem a közösségi média került célkeresztbe. A terv egyszerűnek tűnik: Spanyolország megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 16 év alattiak számára, a platformokat pedig életkor-ellenőrzési rendszerek bevezetésére kötelezné.
Az ötletet Pedro Sánchez jelentette be Dubajban, a Világkormányzati Csúcstalálkozón. A bejelentésről az Euronews számolt be, amely szerint a kormányfő a közösségi médiát egyfajta szabályozatlan, törvények nélküli térként írta le, ahol az államnak végre rendet kell tennie. A kabinet ráadásul egy új törvénycsomagot is előkészít, amely a platformok vezetőit tenné felelőssé az illegális és gyűlöletkeltő tartalmakért.
A spanyol kezdeményezés nem egyedülálló. Tavaly decemberben Mandiner is megírta, hogy Ausztrália a világ egyik legszigorúbb szabályozását vezette be, és gyakorlatilag lekapcsolta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára. Ott már számos fiókot töröltek, miközben a gyakorlatban kiderült: a rendszer kijátszható, az arcfelismerés pontatlan, a tiltás pedig inkább társadalmi kísérlet, mint kész recept.
Nem véletlen, hogy más európai országok is figyelnek. Az Egyesült Királyság, Dánia és Franciaország szintén hasonló lépéseket fontolgat, utóbbi már a 15 év alattiakra vonatkozó tiltásnál tart. A tendencia egyértelmű: a politikai elit egyre inkább állami eszközökkel próbál rendet vágni a digitális dzsungelben.
A kérdés csak az, miért pont most lett ennyire sürgős a spanyol gyermekvédelem. Pedro Sánchez kormánya az elmúlt időszakban több kellemetlen belpolitikai üggyel és korrupciós botránnyal is szembesült, így nem alaptalan a gyanú, hogy a látványos technológiai szigor inkább kommunikációs menekülőút.
A közösségi média elleni fellépés jól hangzik, erkölcsileg nehezen támadható, és könnyen eladható „a gyerekek érdekében”.
Közben azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy a tiltás valóban csökkenti-e az online veszélyeket, vagy csak láthatatlanabb, kevésbé ellenőrzött csatornák felé tereli a fiatalokat.
