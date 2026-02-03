Új frontot nyitott a spanyol kormány: nagy tiltásra készülnek

A spanyol kormányfő új frontot nyitott: ezúttal nem a gazdaság, nem a migráció, hanem a közösségi média került célkeresztbe. A terv egyszerűnek tűnik: Spanyolország megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 16 év alattiak számára, a platformokat pedig életkor-ellenőrzési rendszerek bevezetésére kötelezné.

Az ötletet Pedro Sánchez jelentette be Dubajban, a Világkormányzati Csúcstalálkozón. A bejelentésről az Euronews számolt be, amely szerint a kormányfő a közösségi médiát egyfajta szabályozatlan, törvények nélküli térként írta le, ahol az államnak végre rendet kell tennie. A kabinet ráadásul egy új törvénycsomagot is előkészít, amely a platformok vezetőit tenné felelőssé az illegális és gyűlöletkeltő tartalmakért.