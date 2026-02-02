Biológiai fegyverként használná a migránsokat a spanyol Cseh Katalin a „fasiszta, rasszista” őslakosok ellen (VIDEÓ)

A házaspár, akiknél a közös ebéd miniszteri találkozó is
Pablo Iglesias és Irene Montero az első koalíciós spanyol kormányban vállalt tisztséget.
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
Nyíltan politikai eszközként beszélt a migrációról és a demográfiai változásokról Irene Montero, a spanyol szélsőbaloldal egyik legismertebb alakja. A korábbi esélyegyenlőségi miniszter, EP-képviselő kijelentései azért váltottak ki világszerte éles vitát, mert azok a népességcserét szorgalmazzák.
Montero beszédét érdemes szó szerint idézni, mert minden mondata felkavaró azok számára, akik szeretnék európainak megőrizni a kontinenst:
„Arra kérem a migránsokat és a kisebbségekhez tartozó embereket, hogy ne hagyjanak magunkra bennünket ennyi fasisztával!
Természetesen azt akarjuk, hogy szavazhassanak!
Szereztünk nekik papírokat, most azonnali szabályozásra van szükség!
A következő lépés az állampolgárság megadása, illetve – ha szükséges – a jogszabályok módosítása annak érdekében, hogy szavazhassanak!
Ami a népességcsere elméletet illeti: bárcsak megvalósulna! Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal együtt ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat.
Természetesen azt akarom, hogy történjen meg a csere!
A fasiszták, a rasszisták és az élősködők lecserélését akarom, és hajtsuk végre az ország munkásaival közösen, bőrszíntől függetlenül, legyenek kínaiak, feketék, barna bőrűek, az ország valamennyi dolgozójával együtt!”
Az elképesztő mondatokat láthatóan vastaps fogadta a hallgatóság részéről.
Beszédében Montero nemcsak felvállalta a „nagy népességcsere” fogalmát, hanem azt
kifejezetten kívánatos politikai célként jelölte meg.
Kritikusai szerint ez azt jelenti, hogy
a migrációt tudatos demográfiai és választási eszközként használják a baloldali erők.
Támogatói ezzel szemben úgy érvelnek: Montero csupán a társadalmi igazságosságról és egyenlő politikai részvételről beszélt.
Egyszerre a munkaügyi és az egyenlőségügyi miniszter is hozzányúlt ugyanahhoz a törvényhez, némi kavarodást okozva Spanyolországban.
A Montero-féle retorika nem elszigetelt jelenség és nem is előzmény nélküli, a Fox News nemrég számolt be arról, hogy
a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány rendeleti úton legalizálhat akár 500 ezer illegálisan Spanyolországban tartózkodó migránst.
A tervek értelmében azok kaphatnak egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt, akik
A kormány szerint az intézkedés gazdasági szükségszerűség, különösen az elöregedő munkaerő miatt. Elma Saiz migrációs miniszter úgy fogalmazott:
az állam „elismerést és méltóságot ad” azoknak, akik már az országban élnek.
A lépés ugyanakkor heves ellenállást váltott ki a spanyol politikában. A jobboldali Vox párt szerint
a döntés „amnesztia”, amely újabb illegális bevándorlási hullámot ösztönözhet.
Santiago Abascal pártelnök úgy vélte: a kormányt nem érdeklik az illegális migráció következményei, mert csak attól retteg, hogy a Vox politikailag tovább erősödik.
Szakértők szerint Spanyolország ezzel életveszélyes kísérletet indított el: szakít a rendészeti megközelítéssel, és intézményi, jogi megoldásként kezeli a tömeges illegális jelenlétet. Hogy ez európai mintává vagy elrettentő példává válik-e, az a következő években dől el, de mindenesetre különösen aggasztó.
Rémálommá vált egy máig működő amszterdami projekt, amelynek keretében holland diákokat és afrikai, valamint közel-keleti menekülteket költöztettek össze.
***
Fotó: Thomas COEX / AFP