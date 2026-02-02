Ft
02. 03.
kedd
Pedro Sánchez Santiago Abascal migráció illegális bevándorlás Vox Spanyolország Irene Montero

Biológiai fegyverként használná a migránsokat a spanyol Cseh Katalin a „fasiszta, rasszista" őslakosok ellen (VIDEÓ)

2026. február 02. 23:10

Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.

2026. február 02. 23:10
null

Nyíltan politikai eszközként beszélt a migrációról és a demográfiai változásokról Irene Montero, a spanyol szélsőbaloldal egyik legismertebb alakja. A korábbi esélyegyenlőségi miniszter, EP-képviselő kijelentései azért váltottak ki világszerte éles vitát, mert azok a népességcserét szorgalmazzák.

Montero beszédét érdemes szó szerint idézni, mert minden mondata felkavaró azok számára, akik szeretnék európainak megőrizni a kontinenst:

„Arra kérem a migránsokat és a kisebbségekhez tartozó embereket, hogy ne hagyjanak magunkra bennünket ennyi fasisztával!

Természetesen azt akarjuk, hogy szavazhassanak!

Szereztünk nekik papírokat, most azonnali szabályozásra van szükség!

A következő lépés az állampolgárság megadása, illetve – ha szükséges – a jogszabályok módosítása annak érdekében, hogy szavazhassanak!

Ami a népességcsere elméletet illeti: bárcsak megvalósulna! Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal együtt ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat.

Természetesen azt akarom, hogy történjen meg a csere!

A fasiszták, a rasszisták és az élősködők lecserélését akarom, és hajtsuk végre az ország munkásaival közösen, bőrszíntől függetlenül, legyenek kínaiak, feketék, barna bőrűek, az ország valamennyi dolgozójával együtt!”

Az elképesztő mondatokat láthatóan vastaps fogadta a hallgatóság részéről.

Beszédében Montero nemcsak felvállalta a „nagy népességcsere” fogalmát, hanem azt

kifejezetten kívánatos politikai célként jelölte meg.

Kritikusai szerint ez azt jelenti, hogy

a migrációt tudatos demográfiai és választási eszközként használják a baloldali erők.

Támogatói ezzel szemben úgy érvelnek: Montero csupán a társadalmi igazságosságról és egyenlő politikai részvételről beszélt.

500 ezer illegális migráns kaphat papírokat Spanyolországban

A Montero-féle retorika nem elszigetelt jelenség és nem is előzmény nélküli, a Fox News nemrég számolt be arról, hogy

a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány rendeleti úton legalizálhat akár 500 ezer illegálisan Spanyolországban tartózkodó migránst.

A tervek értelmében azok kaphatnak egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt, akik

  • 2025 vége előtt érkeztek Spanyolországba,
  • legalább öt hónapja ott élnek és
  • nincs priuszuk.

A kormány szerint az intézkedés gazdasági szükségszerűség, különösen az elöregedő munkaerő miatt. Elma Saiz migrációs miniszter úgy fogalmazott:

az állam „elismerést és méltóságot ad” azoknak, akik már az országban élnek.

A lépés ugyanakkor heves ellenállást váltott ki a spanyol politikában. A jobboldali Vox párt szerint

a döntés „amnesztia”, amely újabb illegális bevándorlási hullámot ösztönözhet.

Santiago Abascal pártelnök úgy vélte: a kormányt nem érdeklik az illegális migráció következményei, mert csak attól retteg, hogy a Vox politikailag tovább erősödik.

Szakértők szerint Spanyolország ezzel életveszélyes kísérletet indított el: szakít a rendészeti megközelítéssel, és intézményi, jogi megoldásként kezeli a tömeges illegális jelenlétet. Hogy ez európai mintává vagy elrettentő példává válik-e, az a következő években dől el, de mindenesetre különösen aggasztó.

***

Fotó:  Thomas COEX / AFP

Összesen 8 komment

hegyivadász
2026. február 03. 00:14
Azért kíváncsi lennék az ilyennek a pofájára, amikor két büdös nagy pofon kíséretében ráhúzzák a burkát a fejére, mielőtt kilép az utcára.
1
0
sober
2026. február 02. 23:57
gazemberek! ilyenek a kummunisták! a világ megérett a pusztulásra! menthetetlen!
2
0
astra04
2026. február 02. 23:44
Rohadt büdös fajgyalázó kurva!
2
0
canadian-deplorable
2026. február 02. 23:40
Csak azt nem érti a hülye 3,14csa, hogy amikor a migrijei többségbe kerülnek, ő is lapátra kerül. Ezek az elmebetegek azt hiszik, hogy a muszlimok hatalmon fogják tartani őket. A baloldali gondolkodás elpusztítja a logikus gondolkodás képességét. Mind elmebeteg idióták lesznek.
4
0
