A napnál is világosabb: „Nyugat-Európa hálás lehet, hogy a magyar kormány igyekezett megkímélni a migrációtól”

Nem pusztulhatunk bele a segítségnyújtásba

Kiss-Rigó László felidézte, hogy 2015 szeptemberében előbb csak a televízióból, majd a helyi rendőrkapitánytól értesültek róla, hogy közelednek, illetve megérkeztek a migránsok a déli határhoz, ahol egyre veszélyesebb lett a helyzet.

Az egyházmegye a karitász csoportjával települt a helyszínre, hogy segítsenek a rászorulókon: nem nézték, ki, milyen motivációból van ott, mindenki helyzetén könnyíteni akartak.

Mint kiderült, erre a rendőröknek nagyobb szükségük volt, mint a bevándorlóknak”

– fejtette ki a püspök, hozzátéve:

„Ez nem egy keresztényi szolidaritást és segítséget igénylő helyzet volt, hanem olyan szituáció, amely ellen védekezni kell.”

Kiemelte, hogy a nyugati sajtó kipécézte és megpróbálta meghurcolni őt, mert püspökként nem a feltétlen befogadást szorgalmazta. Kritikusai pedig azzal vádolták, hogy keresztényietlen magatartást tanúsít akkor, amikor önzetlen odafordulást várna el az Evangélium. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

Jézus nem azt mondata, hogy a keresztényi szeretet kizárja a józan észt, és nem arról beszélt, hogy a keresztények legyenek bárgyúak, önfeladóak, vagy hogy a saját kárukra segítsenek másokon.”

Aláhúzta, hogy a kísérő nélkül érkező gyermekek ellátásában és oktatásában komoly szerepet vállalt az egyházmegye, mielőtt államilag központosították volna ezt a feladatot. Viszont azt is felidézte, hogy a bevándorlók között szétosztott ételcsomagokat szétdobálták az érkezők, akik úgy voltak vele, hogy „a szemetet majd felszedik a keresztények”.

Kifejtette, hogy tapasztalatai szerint a segítségre ott van szükség, ahonnan a probléma ered: a bevándorlás forrásánál. Felidézte, hogy gyülekezeti gyűjtésből már több tíz millió forinttal – kútfúrással, iskolák és árvaházak létesítésével – járultak hozzá a helyben maradó szíriai keresztény közösségek támogatásához.

Nem akkor vagyunk szolidárisak, ha befogadjuk a rászorulókat, és ezzel itt is ellehetetlenítjük a helyzetet, hanem akkor, ha elvisszük helybe a segítséget”

– hangsúlyozta Kiss-Rigó László, kiemelve, hogy amit 10 éve menekültválságként próbáltak aposztrofálni, az valójában „egy irányított, szervezett, manipulált invázió” volt.

Szerinte, attól, hogy valaki ezt kritizálja, nem lesz fasiszta, sem keresztényellenes és nincsenek fóbiái.

Pótolhatatlan katonai tapasztalatok

Barthel-Rúzsa Zsolt a Magyar Honvédség emberfeletti teljesítményét emelte ki a déli határzár kiépítésében. Ő is kiemelte, hogy 2015-ben olyan migrációs hullámmal szembesült az ország, amire a második világháború óta nem volt példa. Rámutatott:

A magyar kormány nagyon gyorsan cselekedett, ennek keretében mozdult meg a Honvédség is, hiszen idehaza nincs más olyan szervezet, amely 5000 főt tud mozgósítani egy ilyen jellegű telepítési és határvédelmi feladatra.”

Hangsúlyozta, hogy a feladat minden addigi kihívástól különbözött, és olyan, országon belüli éles helyzetre vonatkozó tapasztalatokat adott a magyar haderőnek, amelyet azóta beépítettek a Honvédség doktrínájába. Ezek a kihívások és megoldások szerinte lényegesen különböztek a korábbi, külszolgálati tapasztalatoktól, de jól ki is egészítették azokat.

Magyarország ezzel betöltötte az EU-n belüli, schengeni határvédelmi szerepét, ebben a Honvédségnek kiemelt szerepe volt”

– emelte ki Barthel-Rúzsa Zsolt, aki egyetértett Kiss-Rigó Lászlóval abban, hogy a probléma gyökerénél, a bevándorlás forrásainak minősülő régiókban is fontos a magyar jelenlét, ami katonai részvételt is jelent.

Elárulta, hogy a Magyar Honvédség a Közel-Keleten, Afrikában és a Balkánon is jelen van különféle nemzetközi missziók keretében, és részt vesz „a stabilitás megőrzésében, ami elejét tudja venni az elvándorlásnak”.

Szerinte az olyan műveletek, mint amilyenek a Száhil-övben, Csádban zajlanak, arra is képessé teszik majd idővel a Honvédséget, hogy önállóan is végre tudjon hajtani hasonló feladatokat ott, ahol szükség van erre, például a Hungary Helps program biztosításában.

Kérdésre válaszolva külön kitért arra, hogy a magyar titkosszolgálatok aktívan dolgoznak a migrációs kockázatok elhárításán, és ebben szoros együttműködés létezik a szomszédos államok hasonló szerveivel.

Ha Magyar Péter szövetségesin múlik, migránsországgá válunk

Szánthó Miklós komor hangulatú jövőképet vázolt, amikor a tömeges illegális bevándorlás politikai vetületeiről beszélt. Kifejtette, hogy a kérdés ismét előtérbe került a hazai választási kampányban, ám ennek nagyon is valós oka van:

„Magyar Péter brüsszeli kollégái olyan jelentéstervezetet nyújtottak be Magyarországról szeptember 23-án az Európai Parlamentnek (EP), amely felszólítja hazánkat a határkerítés és a határvédelem megszüntetésére, az Európai Bizottságtól pedig azt kéri, hogy amíg ezt nem tesszük meg, fagyasszák be a hazánknak járó uniós forrásokat.”

Szerinte az EP-nek problémát jelent a migráció kapcsán, hogy Magyarország feltartóztatja és kitoloncolja az érkezők nagy részét, és meghosszabbítottuk a migrációs veszélyhelyzetet:

az előbbi a nyugat-európai politikai vezetők hosszútávú céljait, az utóbbi a Soros-hálózat működését akadályozza.

Szánthó hiányolta a balos sajtót a rendezvényről, akik szerinte kétségbe vonták az Alapjogokért Központ Keleti pályaudvarra kivetített üzenetét, miszerint Magyarországból igenis bevándorlóországot akarnak csinálni.

Erős csúsztatás, hogy Magyar Péter ne akarná érvényesíteni az Európai Néppárt akaratát”

– fejtette ki Szánthó, aki szerint a migráció kérdésében csak egyszer lehet rossz döntést hozni, azt pedig visszafordíthatatlan károk követik. Az ő meglátása szerint Nyugat-Európa ebbe a rossz irányba indult el.