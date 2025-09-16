„Mi lett volna, ha Röszkén nem állítjuk meg őket?” – Döbbenetes forgatókönyv látott napvilágot

„Az a baj, hogy továbbmennnek. Ezért azt szeretném, hogy Magyarországon ne csak átutazzon több százezer menekült, hanem itt is akarjanak maradni, és mi tárt karokkal fogadjuk őket.” (Bede Márton 444.hu, 2015. szeptember 8, Röszke előtt)

Röszke: Mára európai szimbólum lett

10 évvel ezelőtt zajlott le a röszkei csata. Most gyorsan idézzük is fel, hogy pontosan mi történt a magyar-szerb határon a migrációs válság csúcsán. „A Magyarországra engedély nélkül belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést próbálta kidönteni, majd többen kővel dobálták meg a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. A tömegzavargás résztvevői ledöntötték a határt védő kaput, és jogellenesen magyar területre léptek. Az illegális migránsokat láthatóan-hallhatóan többen is hergelték a szerb oldalon, és a több száz határsértőt csak rohamrendőrök, köztük a Terrorelhárítási Központ Röszkére vezényelt műveleti egységei segítségével sikerült megfékezni. A kaput betörő migránsok többségét kézitusában visszaszorították vagy önként visszamenekültek a szerb oldalra. Az összecsapás közben több tucatnyi magyar rendőr sérült meg, néhányat kórházba is kellett szállítani!”