„Mi lett volna, ha Röszkén nem állítjuk meg őket?” – Döbbenetes forgatókönyv látott napvilágot

A nyílt fegyverletételt követően bizony Magyarország pontosan abba a helyzetbe került volna, mint Németország, Ausztria, Svédország, vagy éppen Hollandia. Hiába érvelt volna a kormány azzal, hogy a migránsok Nyugatra akarnak menni, és mi csak továbbengedjük őket, de a nyugati kormányok könnyedén lesöpörhették volna az érveinket, mivel joggal mutathattak volna rá arra, hogy mi mégsem állítottuk meg ezt a tömeget. Szinte biztos, hogy idővel tízezrével küldték volna Magyarországra a nyugaton elfogott illegális migránsokat.
A kormány azzal, hogy feladta volna a határ megvédését súlyos bizalmi válságba süllyedt volna, és szinte biztos, hogy a 2018-as parlamenti választást is elvesztette volna.
Magyarország belesimult volna a brüsszeli, illegális migrációt támogató politikába, és megkezdődött volna az ország alapvető átalakulása. Mára pedig odáig jutottunk volna, ahol éppen a legtöbb nyugat-európai ország tart: egyre nagyobb méretű bűnözés és terrorizmus, párhuzamos társadalmak kialakulása, a migráció miatt elszabaduló költségvetési kiadások, valamint növekvő belső feszültségek.
De térjünk is gyorsan a valóságba ebből a riasztó jelenből.
Röszke a migrációs válság egyik jelképe lett, mind Magyarországon, mind Nyugaton.