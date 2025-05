„Aki szerint nincs összefüggés a terrorizmus és a migráció között, mondja el ezt az áldozatok családjának” – szakértő a Mandinernek

– Tavaly augusztusban Taylor Swift bécsi koncertjén terveztek terrortámadást végrehajtani ISIS-szimpatizánsok, Németországban pedig a magányos farkasok által elkövetett támadások száma emelkedik. Egy új trendről van szó vagy várható a nagy terrorszervezetek visszatérése?

– Nem hiszem, hogy a fenyegetés valaha is teljes mértékben elmúlt volna. Az Iszlám Állam továbbra is olyan propagandát folytat, amelyben támogatóit és követőit terrortámadások elkövetésére buzdítja. A bécsi Taylor Swift koncert elleni merényletterv egyik érdekessége – amelyről egy bécsi kollégámmal, Nicholas Stockhammerrel értekeztem hosszabban –, hogy az érintettek életkora egyre fiatalabb.

Vannak, akik tinédzserkorukban, mindössze 14 évesen radikalizálódnak.

Az egyik fő platform a TikTok, ahol olyan videós tartalmakat fogyasztanak, amelyek az ISIS-hoz való csatlakozásra és a Nyugat elleni támadásokra buzdítják őket. Ugyanez a helyzet a németországi fiatalokkal is. Országszerte történtek autós gázolások, amelyeket olyan magányos farkasok követnek el, akik – a németek szerint – migrációs hátterűek. Ez egyhamar nem fog véget érni. És ha polgárháborúk, felkelések vagy bármi más eredményeként a dzsihadista csoportok hatalomra tudnak jutni, akkor többet is látni fogunk a terrorizmusból.

– Van esély arra, hogy a terrorszervezetek megerősödve visszatérjenek?

– Nem hiszem, hogy valaha is teljesen kizárhatnánk őket, ahogyan ezt a szíriai vagy az afganisztáni példa is mutatja.

– Viszont az a Talibán, amit most látunk, egészen másnak tűnik, mint ami ellen az Egyesült Államok háborúba szállt a 2000-es évek elején.

– Így van, most ugyanis kénytelen kormányozni, másképp kell viselkedniük. Most egy egész országot irányítanak, miközben arra kényszerültek, hogy felvegyék a harcot az Iszlám Állam Horaszán Tartománnyal (ISIS-K).

Egy terrorista csoport harcol egy másik terrorista csoporttal.

Véleményem szerint a tálibokat több ország el fogja ismerni, ezzel nemzetközi legitimitást biztosítva számukra, mert bármennyire is rosszul bánnak a nőkkel és a lányokkal, a szervezet nem fog eltűnni. A nemzetközi közösségnek most azt kell kitalálnia, hogy foglalkoznak-e velük vagy sem. Ha utóbbit választják, akkor egy országot magára hagynak. Márpedig, ha visszamegyünk a történelemben a szeptember 11-i terrortámadásokig, az annak az eredménye volt, hogy Afganisztánt magára hagyták. 1996 és 2001 között a tálibok voltak hatalmon, és beálltak Oszama bin Láden és az al-Kaida mögé, akik végül megindultak az Egyesült Államok ellen.

– Nem beszélve arról, hogy nemcsak egy szervezetről beszélünk, hanem a nemzetközi közösség számára teljesen idegen ideológiáról.

– Igen, és vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják Afganisztán helyzetét. Mégpedig, hogy mi történik Iránban, Pakisztánban, Tádzsikisztánban és Üzbegisztánban. Ide sorolható a nagyhatalmi versengés is: Oroszország és Kína növekvő befolyása, amelyekkel szemben az amerikai egyre csökken.

– Visszatérhet az államilag támogatott terrorizmus?

– Ha megnézzük, valójában nem is tűnt el, példaként megemlíthetjük Iránt, amely a terrorizmus egyik legkiemelkedőbb támogatója. Nemcsak támogatják az ellenállás tengelyét – tehát a libanoni Hebollahot, a Hamászt, a palesztin Iszlamista Dzsihádot, a húszikat és az iraki síita milicista csoportokat –, hanem európai bűnözői hálózatokkal is kapcsolatban állnak. Láttunk már eseteket többek közt Svédországban és Franciaországban, amikor más szervezetekkel működtek együtt a nyugati kormányok destabilizálása érdekében. Az Egyesült Államok-féle terrorizmus állami támogatóinak listáján négy ország szerepel: Szíria (különösen Aszad alatt), Irán, Kuba és Észak-Korea. Érdekes módon kimaradt a felsorolásból Pakisztán, holott ismerten együttműködik terrorszervezetekkel, például a Lashkar-e-Taiba (LeT) csoporttal. Ráadásul a közelmúltban ismét fellángolt az erőszak közte és India, a két nukleáris hatalom között. Szudán pedig az Izraelt elismerő Ábrahám-egyezményekhez csatlakozva került le a listáról, tehát ez inkább politikai döntés volt. A fentieken túl vannak olyan országok is, amelyek támogatják a terrorizmust, de nem ismerik el. Vannak, akik szerint ide sorolható Oroszország is, tekintettel a Wagner-csoporttal való kapcsolataira.

– Jelentések szerint Magyarország déli határán már több tálib terroristát is elfogtak, 2015-ben pedig Salah Abdeslam és társai a menekülthullámot kihasználva jutottak el Párizsba, ahol terrortámadást hajtottak végre. Mégis, sokan vitatják, hogy a terrorizmus és a migráció szorosan összefonódik.

– Az adatok azt jelzik, hogy kevés az olyan migráns, akiből terrorista lesz. De az a néhány is elég ahhoz, hogy prioritássá váljon a határok megerősítése.

Egy országnak tudnia kell nyomon követni, hogy ki jön be és ki megy ki.

Nemcsak azokat kell számba venni, akik végrehajtják a támadásokat, hanem azokat is, akik mindezt segítik, akár járművekkel, hamis okmányok vagy útlevelek készítésével, vagy a pénzeszközök továbbításával. Ezekhez nem kell a célországban lenni. Salah Abdeslam és társai a Bataclan elleni támadása és a 2016-os brüsszeli merénylet is azt mutatja, hogy kevés embernek is hatalmas hatása lehet. A Bataclan elleni támadásban legkevesebb 130-an meghaltak. Akik azt állítják, hogy nincs összefüggés a terrorizmus és a migráció között, mondják ezt el annak a 130 halálos áldozat családjának. Tehát a terroristává váló migránsok száma valóban alacsony, de egy ország destabilizálásához nem is kellenek terroristák tömegei.