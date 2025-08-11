Az al-Dzsazíra hősként ünnepelt újságírójáról kiderült, hogy beépített terrorista

Az IDF (Izraeli Védelmi Erők) közölte: al-Saríf az „Al Jazeera újságírói álarca mögé bújva” működött, és a Hamász parancsnokaként rakétatámadások tervezéséért felelt izraeli civilek és katonák ellen – számolt be róla az Israel Hayom.

A magát újságírónak kiadó férfi valódi kilétére többek között Gázában lefoglalt titkosszolgálati anyagok szolgáltak bizonyítékul. A dokumentumok – személyzeti névjegyzékek, terroristaképzési kurzusok listái, telefonkönyvek és fizetési nyilvántartások – leírták, hogy al-Saríf milyen szerepet töltött be a a Hamászban, ahogyan azt is, miként épült be a Katarban működő hálózatba.

Az 1996-ban született al-Saríf 2013 óta volt tagja a Hamász East Jabaliya zászlóaljának, és parancsnoki pozíciót töltött be a szervezet különleges műveleti egységében.

Az ügyben az Al Jazeera óriási bakot lőtt. Izrael ugyanis már jóval korábban megvádolta Sarífet, akit a katari hírcsatorna teljes mellszélességgel védelmébe vett, „az egyik legbátrabb gázai újságírónak” nevezve. A vádakat „kétségbeesett kísérletnek” titulálták „emberek elnémítására, Gáza megszállására készülve”.

Nyitókép: AFP