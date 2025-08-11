Ft
Az al-Dzsazíra hősként ünnepelt újságírójáról kiderült, hogy beépített terrorista

2025. augusztus 11. 14:57

Az izraeli erők sikeresen likvidálták Anasz al-Sarífet.

2025. augusztus 11. 14:57
null

Izrael likvidálta Gázavárosban Anasz al-Sarífet, aki alibiből az Al Jazeera újságírójaként tevékenykedett, miközben a Hamász terrorszervezet egyik csoportjának vezetője volt, és rakétatámadások megtervezésében vett részt. Az izraeli légicsapásban palesztin források szerint négy másik férfi is meghalt, akik mind az Al Jazeera újságírói voltak – írta meg az Israel Hayom alapján a Hirado.hu.

Az IDF (Izraeli Védelmi Erők) közölte: al-Saríf az „Al Jazeera újságírói álarca mögé bújva” működött, és a Hamász parancsnokaként rakétatámadások tervezéséért felelt izraeli civilek és katonák ellen – számolt be róla az Israel Hayom.

A magát újságírónak kiadó férfi valódi kilétére többek között Gázában lefoglalt titkosszolgálati anyagok szolgáltak bizonyítékul. A dokumentumok – személyzeti névjegyzékek, terroristaképzési kurzusok listái, telefonkönyvek és fizetési nyilvántartások – leírták, hogy al-Saríf milyen szerepet töltött be a a Hamászban, ahogyan azt is, miként épült be a Katarban működő hálózatba.

Az 1996-ban született al-Saríf 2013 óta volt tagja a Hamász East Jabaliya zászlóaljának, és parancsnoki pozíciót töltött be a szervezet különleges műveleti egységében.

Az ügyben az Al Jazeera óriási bakot lőtt. Izrael ugyanis már jóval korábban megvádolta Sarífet, akit a katari hírcsatorna teljes mellszélességgel védelmébe vett, „az egyik legbátrabb gázai újságírónak” nevezve. A vádakat „kétségbeesett kísérletnek” titulálták „emberek elnémítására, Gáza megszállására készülve”.

Nyitókép: AFP

Monte Carlo
2025. augusztus 11. 16:38
Vagy: az izraeliek el akarták hallgattatni a kritikus úkságírót és ezt a mesét találták ki. Még a titkosszolgálati anyagok nyilvánossáhra hozatala se segít, mert hát azokat is simán legyárthatja a moszad. De a sztori simán lehet igaz is. Az igazság majd egyszer kiderül.
Válasz erre
0
0
nyúlgerinc
2025. augusztus 11. 16:26
Legalább feldugták neki a kezében tartott mikrofont?
Válasz erre
0
1
karakter-2
2025. augusztus 11. 16:06
Büdös nagy zsidó hazugságnak tűnik.
Válasz erre
1
8
egonsamu-2
2025. augusztus 11. 15:47
Pallywood és Reuters: igazán hiteles források. Mindenkinek akik terroristák propagandájára élvezkednek...
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!