Ausztrália miniszterelnöke, Albanese találkozott az ausztrál hőssel, Ahmeddel (VIDEÓ)

Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke meglátogatta Ahmed al-Ahmedet a kórházban. Ahmed volt az, aki lefegyverezte az egyik radikális muszlim terroristát a vasárnapi lövöldözés során. Mint írta Albanese az X-oldalán, „kockára tetted az életedet, hogy másokat megments: Bondi Beachen a veszély felé futottál, és lefegyvereztél egy terroristát.”

A miniszterelnök szerint „a legrosszabb időkben mutatkozik meg az ausztrálok legjobb oldala. Pontosan ezt láttuk vasárnap este.”

Hozzátette, két nappal a sydneyi Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadás után, amelynek során két férfi – egy apa és fia – lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített, „minden ausztrál nevében mondom: köszönöm.”