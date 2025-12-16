Ft
12. 16.
kedd
ausztrália szijjártó péter bondi beach albanese ahmed terrorista

Ausztrália miniszterelnöke, Albanese találkozott az ausztrál hőssel, Ahmeddel (VIDEÓ)

2025. december 16. 07:45

Ahmed volt az, aki lefegyverezte az egyik lövöldöző terroristát.

2025. december 16. 07:45
null

Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke meglátogatta Ahmed al-Ahmedet a kórházban. Ahmed volt az, aki lefegyverezte az egyik radikális muszlim terroristát a vasárnapi lövöldözés során. Mint írta Albanese az X-oldalán, „kockára tetted az életedet, hogy másokat megments: Bondi Beachen a veszély felé futottál, és lefegyvereztél egy terroristát.” 

A miniszterelnök szerint „a legrosszabb időkben mutatkozik meg az ausztrálok legjobb oldala. Pontosan ezt láttuk vasárnap este.” 

Hozzátette, két nappal a sydneyi Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadás után, amelynek során két férfi – egy apa és fia – lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített, „minden ausztrál nevében mondom: köszönöm.”  

Seperc alatt összejött több, mint 2 millió dollár

A hős számára indított adománygyűjtő akcióban egyébként több, mint 2,1 millió dollár összejött. Mint írták a GoFundMe adománygyűjtő felületen, „miután szemtanúi voltunk annak a rendkívüli bátorságnak, amellyel egy hős a bondi tragédia során lefegyverezte az egyik támadót – ezzel megszámlálhatatlan ember életét mentve meg –, úgy éreztük, nekünk is cselekednünk kell.” 

A káosz és életveszély közepette Ahmed al-Ahmed habozás nélkül előrelépett. Tettei önzetlenek, ösztönösek és kétséget kizáróan hősiesek voltak, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva saját biztonságát. Az első hírek szerint mások védelmében kétszer is meglőtték.”

Magyar származású áldozat is volt

Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. 

Albanese egyébként az eset után a fegyvertartási szabályok szigorítását helyezte kilátásba.

Nyitókép: X-képernyőkép

 

cutcopy
2025. december 16. 09:08
Az elnök megköszönte a hősiességét, majd gyors felépülést kívánt a további terroristák elleni harchoz..
Obsitos Technikus
2025. december 16. 08:55
Távolba szakadt közeli rokonom szerint "hülye köcsög, Ausztrália tönkretevője"
tasijani22000
2025. december 16. 08:25
Egy muszlim kockáztatta az életét "zsidók" megmentéséért? Ez nagyon belerondított a narratívába! Kezdhetik az egészet elölről... youtube.com/watch?v=L7u3GkYAFoo
Burg_kastL71-C
2025. december 16. 08:24
Ezzel a látogatással saját magát igazolta és emelte fel, hogy lám lám, milyen ajánlatos a multikulti, a betelepítés, de mindenáron, akár tömeggyilkosságok árán is.
