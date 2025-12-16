Ausztrália miniszterelnöke, Albanese találkozott az ausztrál hőssel, Ahmeddel (VIDEÓ)

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Brüsszelben mindennek ára van.
Ahmed volt az, aki lefegyverezte az egyik lövöldöző terroristát.
Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke meglátogatta Ahmed al-Ahmedet a kórházban. Ahmed volt az, aki lefegyverezte az egyik radikális muszlim terroristát a vasárnapi lövöldözés során. Mint írta Albanese az X-oldalán, „kockára tetted az életedet, hogy másokat megments: Bondi Beachen a veszély felé futottál, és lefegyvereztél egy terroristát.”
A miniszterelnök szerint „a legrosszabb időkben mutatkozik meg az ausztrálok legjobb oldala. Pontosan ezt láttuk vasárnap este.”
Hozzátette, két nappal a sydneyi Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadás után, amelynek során két férfi – egy apa és fia – lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített, „minden ausztrál nevében mondom: köszönöm.”
A hős számára indított adománygyűjtő akcióban egyébként több, mint 2,1 millió dollár összejött. Mint írták a GoFundMe adománygyűjtő felületen, „miután szemtanúi voltunk annak a rendkívüli bátorságnak, amellyel egy hős a bondi tragédia során lefegyverezte az egyik támadót – ezzel megszámlálhatatlan ember életét mentve meg –, úgy éreztük, nekünk is cselekednünk kell.”
A káosz és életveszély közepette Ahmed al-Ahmed habozás nélkül előrelépett. Tettei önzetlenek, ösztönösek és kétséget kizáróan hősiesek voltak, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva saját biztonságát. Az első hírek szerint mások védelmében kétszer is meglőtték.”
Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
Albanese egyébként az eset után a fegyvertartási szabályok szigorítását helyezte kilátásba.
Nyitókép: X-képernyőkép