Visszatér az NB I-be a 880 milliós magyar válogatott támadó

„Mivel ismerem, és nagyon szeretett itt lenni, ezért azt mondtam, hogy semmi akadálya, csak el kell fogadni azokat a szabályokat és alapelveket, amelyeket vallunk” – magyarázta. Révész úgy fogalmazott: tudja, mire képes a támadó – akinek a visszatérése az úgynevezett magyar szabály miatt is jól jön –, és ha fizikálisan utoléri, illetve újra felépíti magát, akkor a közeljövőben segítségükre lehet.

2.2 millió eurót fizettek Balogh Norbertért

A debreceni nevelésű Balogh 2016-ban, még 20 éves kora előtt igazolt az olasz Palermo csapatába, a hírek szerint elképesztően magas, 2.2 millió euróért, vagyis 880 millió forintért.

Megjárta később többek közt a ciprusi APOEL, az angol Hull City, a Budapest Honvéd, a Vasas és a Dunaszerdahely csapatát is. Sehol nem váltotta meg a világot, hiszen