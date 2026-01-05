Visszatér az NB I-be a 880 milliós magyar válogatott támadó

Ilyet ritkán lát Európa: félpályás gól az év utolsó NB I-es meccsén! (VIDEÓ)
A DVSC a Ferencváros idegenbeli legyőzése után kikapott otthon a Kisvárdától.
A Kisvárda sportizgató/vezetőedzője, Révész Attila elárulta: visszatér csapatába egy korábbi magyar válogatott labdarúgó. Balogh Norbertért annak idején 2.2 millió eurót fizetett a Palermo.
A kétszeres válogatott Balogh Norbert visszatér a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda csapatához – számolt be róla az MTI.
„Elsősorban fiatal játékosokat keresünk, viszont Balogh Norbert helyzete speciális. Ő az elmúlt évben nemigen kapott lehetőséget különböző okok miatt, de már volt nálunk, abban az esztendőben, amikor kiestünk” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Révész Attila, a szabolcsi klub sportigazgatója, egyben vezetőedzője.
Hozzátette: a 29 éves csatárt nagyon rendes embernek és tehetséges játékosnak ismerte meg, akinek a munkamorálja is nagyon sokat változott akkoriban. A közelmúltban Balogh megkérte, hogy adjon neki ismét lehetőséget.
„Mivel ismerem, és nagyon szeretett itt lenni, ezért azt mondtam, hogy semmi akadálya, csak el kell fogadni azokat a szabályokat és alapelveket, amelyeket vallunk” – magyarázta. Révész úgy fogalmazott: tudja, mire képes a támadó – akinek a visszatérése az úgynevezett magyar szabály miatt is jól jön –, és ha fizikálisan utoléri, illetve újra felépíti magát, akkor a közeljövőben segítségükre lehet.
A debreceni nevelésű Balogh 2016-ban, még 20 éves kora előtt igazolt az olasz Palermo csapatába, a hírek szerint elképesztően magas, 2.2 millió euróért, vagyis 880 millió forintért.
Megjárta később többek közt a ciprusi APOEL, az angol Hull City, a Budapest Honvéd, a Vasas és a Dunaszerdahely csapatát is. Sehol nem váltotta meg a világot, hiszen
teljes profi pályafutása alatt csatárként 25 gólt és 18 gólpasszt jegyzett 175 mérkőzésen. Nem csoda, hogy a 2.2 milliós játékos értéke 29 éves korára alig 50 ezer euró a transfermarkt szerint.
