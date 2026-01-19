Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hindrich Ottó Kisvárda CFR Cluj NB I Legia Warszawa

Hatvanmillió forint vándorol Lengyelországból Kisvárdára

2026. január 19. 23:00

Váratlan ajándék: egy Kolozsvárról Varsóba kerülő játékjog miatt ütötte 135 ezer euró a szabolcsiak markát. A Kisvárda Hindrich Ottó kölcsönvételével csinált jó üzletet még 2022-ben.

2026. január 19. 23:00
null

A lengyel élvonalban szereplő Legia Warszawa leigazolta a CFR Cluj kapusát, Hindrich Ottót. A román válogatott hálóőr korábban az NB I-ben is szerepelt, a 2022/23-as idényt kölcsönben a Kisvárda csapatánál töltötte, és ez most váratlanul jól jön a szabolcsiaknak. Az NB1.hu ugyanis a román ProSport nyomán arról ír, hogy 

anno a kölcsönszerződés megkötésével együtt a Cluj által Hindrichért kért teljes összes 30%-át is megvásárolta a Kisvárda, ami akkoriban 300 ezer euró volt.

Így pedig, hogy a CFR most félmillió euróért végleg eladta játékosát a lengyeleknek, az ebből befolyó összeg 30%-a a Kisvárdát illeti, ami jelen esetben 150 ezer euró, vagyis 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

közel 60 millió forint.

Hindrichhel kapcsolatban az egyik legemlékezetesebb jelenet az idei szezon Európa Liga-selejtezőjéből datálódik, amikor a Paks elleni kolozsvári visszavágón a kapus előbb kivédte Vécsei Bálint büntetőjét, a megismételt tizenegyes pedig nem talált kaput. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!