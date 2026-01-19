Hatvanmillió forint vándorol Lengyelországból Kisvárdára

Két büntetőt is elhibázott a Paks, a Kolozsvár jutott tovább az Európa-ligában
A CFR 3–0-ra nyerte a visszavágót. A Paks nem tudott gólt szerezni a párharcban.
Váratlan ajándék: egy Kolozsvárról Varsóba kerülő játékjog miatt ütötte 135 ezer euró a szabolcsiak markát. A Kisvárda Hindrich Ottó kölcsönvételével csinált jó üzletet még 2022-ben.
A lengyel élvonalban szereplő Legia Warszawa leigazolta a CFR Cluj kapusát, Hindrich Ottót. A román válogatott hálóőr korábban az NB I-ben is szerepelt, a 2022/23-as idényt kölcsönben a Kisvárda csapatánál töltötte, és ez most váratlanul jól jön a szabolcsiaknak. Az NB1.hu ugyanis a román ProSport nyomán arról ír, hogy
anno a kölcsönszerződés megkötésével együtt a Cluj által Hindrichért kért teljes összes 30%-át is megvásárolta a Kisvárda, ami akkoriban 300 ezer euró volt.
Így pedig, hogy a CFR most félmillió euróért végleg eladta játékosát a lengyeleknek, az ebből befolyó összeg 30%-a a Kisvárdát illeti, ami jelen esetben 150 ezer euró, vagyis
közel 60 millió forint.
Hindrichhel kapcsolatban az egyik legemlékezetesebb jelenet az idei szezon Európa Liga-selejtezőjéből datálódik, amikor a Paks elleni kolozsvári visszavágón a kapus előbb kivédte Vécsei Bálint büntetőjét, a megismételt tizenegyes pedig nem talált kaput.
