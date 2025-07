Két büntetőt is elhibázott a Paks, a Kolozsvár jutott tovább az Európa-ligában

A gól nélküli első meccs után a Paksi FC 3–0-s vereséget szenvedett a romániai CFR Cluj otthonában a labdarúgó Európa-liga 1. selejtezőfordulójában, és ezzel búcsúzott a sorozattól.

Labdarúgó Európa-liga

Selejtező, 1. forduló, visszavágó

FC CFR 1907 Cluj (romániai)–Paksi FC 3–0 (1–0)

Kolozsvár, Dr. Constantin Radulescu Stadion, 19.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kirjakosz Athanasziu (Mariosz Kalojiru, Pavlosz Jeorjiu) – ciprusiak

CFR: Hindrich – Abeid, Bolgado, Ilie, Camora – Korenica, Emerllahu (Djokovic, 5.), Muhar – Nkololo (Postolachi, 75.), Gjorgjievszki (Munteanu, 75.), Kamara (Fica, 17.). Vezetőedző: Dan Petrescu

Paks: Kovácsik – Kinyik, Vas G., Szabó J. – Hinora, Papp K. (Balogh B., 86.), Vécsei, Windecker, Zeke (Haraszti, 80.) – Gyurkits (Tóth B., a szünetben) – Hahn (Böde, 69.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Fica (35.), Munteanu (85.), Muhar (90.)

Továbbjutott: a CFR, 3–0-s összesítéssel

Összefoglaló

A CFR előtt adódott az első gólszerzési lehetőség, de a közeli szabadrúgás elkerülte a kaput. Aztán a Paks is betalálhatott volna, de Papp Kristóf éles helyzetben a kapusba lőtt. A 35. percben megtört a jég, és megszületett a párharc első gólja. A csereként beállt Alin Fica nagyjából 17-20 méterről lőtte ki a bal felső sarkot (1–0).

A hazaiak akár kétgólos előnnyel is mehetett volna a szünetre, de Kovácsiknak köszönhetően maradt közte az egy.

A fordulás után sem változott sokat a játék képe, de a Papp-pal szemben elkövetett szabálytalanság után büntetőt kapott a Paks. A labda mögé Vécsei Bálint állt, de nem tudta gólra váltani a tizenegyest, Otto Hindrich védett. A büntetőt azonban megismételtette a játékvezető, viszont Vécsei ezt sem tudta gólra váltani, ezúttal mellé lőtt.

A 85. percben aztán Louis Munteanu lövését bevédte Kovácsik, és ezzel eldőlt a továbbjutás (2–0).

De nem ez lett a végeredmény, ugyanis a rendes játékidő utolsó percében Karlo Muhar is bevette a magyar csapat kapuját (3–0).

A Paks tehát lőtt gól nélkül és kettős vereséggel búcsúzott az Európa-ligától, viszont a Konferencialigában még folytatja, ott majd a szlovén NK Maribor ellen játszik.

Tudósítás

Új vendégmezében, zöld-fehér csíkos felsőben és fehér nadrágban, valamint fehér sportszárban látható a Paks. A 6. percben jó helyről végezhetett el szabadrúgást a CFR. Meriton Korenica állt a labda mögé, és lövése nem sokkal ment fölé. A mérkőzést egyébként nagy esőben rendezik.

Az első negyedóra végén Mohammed Kamara lépett ki a védők mögül, majd lőtt, de Kovácsik Ádám védett. A játékvezető aztán jelezte, a támadó lesről lépett ki, így még ha be is talált volna, nem adta volna meg a gólt. Kamara ráadásul bele is sérült az akcióba, így az 5. percben húzódás miatt lecserélt Damjan Djokovichoz hasonlóan ő sem tudta folytatni a játékot. A Kolozsvárnak tehát bő negyedórán belül már kétszer is cserélnie kellett.

A 25. percben Kovácsik könnyedén fogott meg egy távoli lövést – ez volt az első kaput eltaláló kísérlet a mérkőzésen. Nem sokkal később egy újabb hazai játékost kellett ápolni, őt a már sárga lapos Kinyik Ákos arcon rúgta, és eleredt az orra vére. Ő azonban folytatni tudta. Az első félóra végén aztán a Paks is veszélyeztetett: Papp Kristóf került nagy helyzetbe, de kissé éles szögből a kapusba lőtte a labdát.

A 35. percben megtört a jég, és megszületett a párharc első gólja. A csereként beállt Alin Fica nagyjából 17-20 méterről lőtte ki a bal felső sarkot. Vezet a CFR, és ezzel továbbjutásra áll (1–0). VIDEÓ ITT!

A hosszabbítás pillanataiban a kolozsváriak majdnem megduplázták előnyüket, de Kovácsik résen volt és a kipattanó után sem született gól.

Az első félidő összegzése: a CFR játszott a kapura veszélyesebben, és akár már kettővel is vezethetne. Nulla–nullánál a Paksnak is volt egy nagy helyzete, de az kimaradt. Egyelőre Fico parádés lövése dönt.

A szünet után is a hazaiak futballoznak veszélyesebben, egy oldalszabadrúgás pedig majdnem meglepte Kovácsikot. Aztán a Paksnak volt egy kisebb helyzete, Tóth Barna fejelt mellé, majd az első gólt jegyző Fica bombája kerülte el a kaput. Utána Hahn János már eltalálta a kaput, de a kapus védett.

A szöglet után Papp Kristóf terült el a földön, a játékvezető pedig miután visszanézte a jelenetet, büntetőt ítélt. Djokovic volt az, aki fejbe rúgta a paksiak játékosát. A labda mögé Vécsei Bálint állt, de nem tudta gólra váltani a tizenegyest, Otto Hindrich védett.

A büntetőt aztán meg kellett ismételni, mivel a hazaiak közül többen is idő előtt befutottak a tizenhatoson belülre. A labda mögé ezúttal is Vécsei állt, de ezt is kihagyta, mellé lőtt...



A CFR a 85. percben eldöntötte a továbbjutást Louis Munteanu lövését védte be Kovácsik (2–0).

A 90. percben Karlo Muhar is betalált, ő egy szöglet után fejjel volt eredményes (3–0). Ez a végeredmény.

Fotó: paksifc.hu