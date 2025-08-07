„Édesapa mi 15, 20 és van aki már 30 éve a nemzeti oldalon állunk és egy tapodtat sem mozdulunk – tudjuk, hogy kik vagyunk és mit tekintünk jó életnek; tudjuk, hogy hol, hogyan és kikkel akarunk élni.

Te meg odacsámpázol a pénzcsaphoz; meglátod a piaci rést vagy egyszerűen csak »magánszorgalmú« kutyaként együtt üvöltesz a bérelhető csőcselékkel, ontod magadból a morális szentenciákat, olyan embereknek, akik bele kóstoltak már egy-két politikai rendszerbe és nem mellesleg egy vaktérképen meg tudják mutatni, hogy hol van az az ország, ahol te lehetőséget kaptál milliókat keresni.

Kicsit szerényebben, mert a szerencse forgandó és ki tudja, mikor találod magad a gyrosos pult másik oldalán. Láttunk már ilyet.”