Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Azahriah liberális Magyarország zenész jobboldal ellenzék Kötter Tamás Fidesz baloldal

Édesapa, te kutyaként üvöltesz együtt a bérelhető csőcselékkel

2025. augusztus 07. 21:05

Kicsit szerényebben, mert a szerencse forgandó.

2025. augusztus 07. 21:05
Azahriah
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Édesapa mi 15, 20 és van aki már 30 éve a nemzeti oldalon állunk és egy tapodtat sem mozdulunk – tudjuk, hogy kik vagyunk és mit tekintünk jó életnek; tudjuk, hogy hol, hogyan és kikkel akarunk élni.

Te meg odacsámpázol a pénzcsaphoz; meglátod a piaci rést vagy egyszerűen csak »magánszorgalmú« kutyaként együtt üvöltesz a bérelhető csőcselékkel, ontod magadból a morális szentenciákat, olyan embereknek, akik bele kóstoltak már egy-két politikai rendszerbe és nem mellesleg egy vaktérképen meg tudják mutatni, hogy hol van az az ország, ahol te lehetőséget kaptál milliókat keresni.

Kicsit szerényebben, mert a szerencse forgandó és ki tudja, mikor találod magad a gyrosos pult másik oldalán. Láttunk már ilyet.”

***

Nyitókép forrása: Facebook

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ondiraitquenon-3
2025. augusztus 07. 22:35
A képletben Kötter az, aki fizetett geciszoponcz kesmanyik, megafonos orbánista szardobáló, ezért fizetik. Azért, hogy pszichopata aljamagyarként másokat vádoljon azzal, amit ő követ el. A 30 év alatt a "nemzethy oldal" politikusai kurvaként pávantácoltak a politikai oldalak és irányzatok között. Orbán már minden volt és annak az ellenkezője is.
Válasz erre
0
2
polárüveg
2025. augusztus 07. 22:24
Azért van annak egy bája, hogy Baukó művész úr azt a kormányt ekézi, aki lehetővé tette annak a Puskás Stadionnak a megépítését, ahol fel szokott lépni. És azt az oldalt ajnározza, amelyik ezt a stadionépítést minden eszközzel akadályozta. Amíg jó fut a szekér, addig nem tűnik fel, hogy elfűrészelte maga alatt az ülést. Fékezésnél, vagy nagy döccenőnél viszont igen. Újabb Covid-járvány alatti állami támogatásra bezzeg igényt tartana.
Válasz erre
3
2
herden100
2025. augusztus 07. 22:05
Ez jobb: m.youtube.com/@magdolnaruzsa/videos
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. augusztus 07. 21:52
Te meg odacsámpázol a pénzcsaphoz; meglátod a piaci rést vagy egyszerűen csak »magánszorgalmú« kutyaként együtt üvöltesz a bérelhető csőcselékkel, ontod magadból a morális szentenciákat, olyan embereknek, akik bele kóstoltak már egy-két politikai rendszerbe és nem mellesleg egy vaktérképen meg tudják mutatni, hogy hol van az az ország, ahol te lehetőséget kaptál milliókat keresni. Kicsit szerényebben, mert a szerencse forgandó és ki tudja, mikor találod magad a gyrosos pult másik oldalán. Láttunk már ilyet.” Azahriah műszaki leírása.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!