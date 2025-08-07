„Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” – Azahriah nem bír magával, megint rátett egy lapáttal

Ahogy arról augusztus elején beszámoltunk, Azahriah a véglényezés után békülni akart a Fidesz-táborral, az ügy azonaban most újabb fordulatot vett: a Bors csütörtökön egy cikkben bírálta az énekes külsejét, Reddit-kommentekre hivatkozva „elhanyagoltnak” és „igénytelennek” nevezve őt.

Azahriah reakciója nem váratott sokat magára – Instagram-sztoriban reagált a kritikára:

Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”

– írta a zenész.