Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Azahriah kritika

„Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” – Azahriah nem bír magával, megint rátett egy lapáttal

2025. augusztus 07. 14:24

Alig néhány napja még a fideszes közönséggel való kibéküléséről posztolt, most azonban újra odaszúrt a fiatal zenész.

2025. augusztus 07. 14:24
null

Ahogy arról augusztus elején beszámoltunk, Azahriah a véglényezés után békülni akart a Fidesz-táborral, az ügy azonaban most újabb fordulatot vett: a Bors csütörtökön egy cikkben bírálta az énekes külsejét, Reddit-kommentekre hivatkozva „elhanyagoltnak” és „igénytelennek” nevezve őt. 

Azahriah reakciója nem váratott sokat magára – Instagram-sztoriban reagált a kritikára: 

Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”

– írta a zenész. 

Ezt is ajánljuk a témában

A sztori végén külön kiemelte, hogy szerinte az összes bulvár „szutykos”, de a Borsnál különösen nagy volt a sértettség: „Látványosan a borsosak sértődtek meg a legjobban a véglényezésen. Gyanúsak vagytok, pupákok.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szilvay Gergely

Facebook

Idézőjel

Azahriah egyrészt egy buta gyerek, másrészt a zenéje is szar

Harmadrészt nagy az arca.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

*** 

 

 

Összesen 153 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. augusztus 07. 16:38
Ez a kis pupák ordibáló valami komcsi ivadék lehet..?!
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. augusztus 07. 16:37
Oszt egyáltalán mire jó ez a valami? Ez is buzi?
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. augusztus 07. 16:33
"mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” Azaz poloskapetiék Weberékkel együtt..
Válasz erre
0
0
fejberugottviktorcsaknemelegge
•••
2025. augusztus 07. 16:29 Szerkesztve
"szilvarozsafejberugottviktorcsaknemelegge 2025. augusztus 07. 16:24 Anyámat viszont hosszú élete alatt megtöltötte 3 puskás stadion. LOL. LOL. LOL." LOL Már elpusztult?Szerencsés vagy ,tudod ki az apád?LOL ja tudom szilva árpád.BRUHAHA
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!