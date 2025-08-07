„Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” – Azahriah nem bír magával, megint rátett egy lapáttal

Azahriah a véglényezés után békülne a Fidesz-táborral, de nem bírta ki beszólás nélkül
„Hivatalosan is békét szeretnék kötni a fideszesekkel” – írta a fiatal zenész a közösségi oldalán.
Alig néhány napja még a fideszes közönséggel való kibéküléséről posztolt, most azonban újra odaszúrt a fiatal zenész.
Ahogy arról augusztus elején beszámoltunk, Azahriah a véglényezés után békülni akart a Fidesz-táborral, az ügy azonaban most újabb fordulatot vett: a Bors csütörtökön egy cikkben bírálta az énekes külsejét, Reddit-kommentekre hivatkozva „elhanyagoltnak” és „igénytelennek” nevezve őt.
Azahriah reakciója nem váratott sokat magára – Instagram-sztoriban reagált a kritikára:
Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt”
– írta a zenész.
A sztori végén külön kiemelte, hogy szerinte az összes bulvár „szutykos”, de a Borsnál különösen nagy volt a sértettség: „Látványosan a borsosak sértődtek meg a legjobban a véglényezésen. Gyanúsak vagytok, pupákok.”
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
