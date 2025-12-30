Homályos vörös vonalak: Brüsszel kulcsembere megtámadta Magyarországot és Olaszországot

Izzasztó próba elé néz Meloni: Orbán neve is előkerült, a következő órákban minden eldől
A Neue Zürcher Zeitung szerint az olasz miniszterelnöknek egyensúlyoznia kell Brüsszel és Washington között.
Az EU egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, mert mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik.
Nathalie Tocci, az Európai Unió egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint Európát három oldalról fenyegeti veszély: Oroszország, az USA esetleges elfordulása és a belső jobboldali nacionalizmus – írja a Die Presse.
Tocci hangsúlyozza:
bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, szerinte mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik.
Az interjúban Tocci figyelmeztet: ha nem születik új liberális európai vízió és nincsenek világos vörös vonalak, akkor nőni fog a kontinens szétesésének veszélye.
Ezt is ajánljuk a témában
A Neue Zürcher Zeitung szerint az olasz miniszterelnöknek egyensúlyoznia kell Brüsszel és Washington között.
Nyitókép: AFP/Tiziana Fabi
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.