Homályos vörös vonalak: Brüsszel kulcsembere megtámadta Magyarországot és Olaszországot

2025. december 30. 10:44

Az EU egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, mert mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik.

Nathalie Tocci, az Európai Unió egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint Európát három oldalról fenyegeti veszély: Oroszország, az USA esetleges elfordulása és a belső jobboldali nacionalizmus – írja a Die Presse. Tocci hangsúlyozza:

bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, szerinte mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik. Az interjúban Tocci figyelmeztet: ha nem születik új liberális európai vízió és nincsenek világos vörös vonalak, akkor nőni fog a kontinens szétesésének veszélye.

Nyitókép: AFP/Tiziana Fabi *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

