Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaszország európai unió magyarország giorgia meloni orbán viktor

Homályos vörös vonalak: Brüsszel kulcsembere megtámadta Magyarországot és Olaszországot

2025. december 30. 10:44

Az EU egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, mert mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik.

2025. december 30. 10:44
null

Nathalie Tocci, az Európai Unió egyik vezető külpolitikai tanácsadója szerint Európát három oldalról fenyegeti veszély: Oroszország, az USA esetleges elfordulása és a belső jobboldali nacionalizmus – írja a Die Presse.

Tocci hangsúlyozza:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

bátor európai fellépésre van szükség Orbán Viktor illojalitásával szemben, de Giorgia Meloni olasz kormányfőt sem tartja mérsékeltebbnek, szerinte mindketten ugyanazt a populista irányvonalat követik.

Az interjúban Tocci figyelmeztet: ha nem születik új liberális európai vízió és nincsenek világos vörös vonalak, akkor nőni fog a kontinens szétesésének veszélye.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Tiziana Fabi

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
joe-sobri
2025. december 30. 10:59
Európa a Ti totális illiberalizmusotok (képtelenek vagytok még csak meghallgatni is más véleményt) miatt esett szét még pont a történelem vége előtt. Kár, hogy nem vettétek észre ezt sem.
Válasz erre
2
0
2xli
2025. december 30. 10:58
Babisról elfeledkezett-
Válasz erre
2
0
billysparks
2025. december 30. 10:57
Európa nem Orbán miatt dől össze, hanem a liberalizmus ( kommunizmus) miatt. Az egy életidegen emberellenes ideológia. Lásd, Szovjetunió.
Válasz erre
2
0
pina-noir-2
•••
2025. december 30. 10:52 Szerkesztve
Na egy újabb ostoba libsi kurva az EU-ból... Mikor tűnnek már el ezek a nagyon buta kvótapicsák a politikai életből??
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!