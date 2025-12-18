Izzasztó próba elé néz Meloni: Orbán neve is előkerült, a következő órákban minden eldől

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök európai politikája komoly próba elé néz az EU-csúcson: miközben támogatja Ukrajnát és a nyugati szövetséget, több kérdésben – például a befagyasztott orosz vagyonok felhasználása vagy az EU–Mercosur kereskedelmi egyezmény – fenntartásokat fogalmaz meg, írja a Neue Zürcher Zeitung.

Meloni hangsúlyozta, hogy Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába, de elkötelezett marad a szolidaritás mellett. Koalíciós partnere, Salvini (Liga) bírálja mind Putyint, mind Zelenszkijt, ami belpolitikai feszültségeket okoz. Sergio Mattarella államfő óva intett az EU megosztásától. Megfigyelők szerint Meloninak egyensúlyoznia kell Brüsszel és Washington között; végül várhatóan továbbra is igazodik majd az uniós irányvonalhoz. Orbán Viktor neve többször előkerült mint potenciális szövetséges alternatíva, de Meloni jelenleg inkább pragmatikus pozíciót képvisel a svájci lap szerint.