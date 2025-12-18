Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaszország mercosur európai unió giorgia meloni eu ukrajna orbán viktor

Izzasztó próba elé néz Meloni: Orbán neve is előkerült, a következő órákban minden eldől

2025. december 18. 10:36

A Neue Zürcher Zeitung szerint az olasz miniszterelnöknek egyensúlyoznia kell Brüsszel és Washington között.

2025. december 18. 10:36
null

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök európai politikája komoly próba elé néz az EU-csúcson: miközben támogatja Ukrajnát és a nyugati szövetséget, több kérdésben – például a befagyasztott orosz vagyonok felhasználása vagy az EU–Mercosur kereskedelmi egyezmény – fenntartásokat fogalmaz meg, írja a Neue Zürcher Zeitung.

Meloni hangsúlyozta, hogy Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába, de elkötelezett marad a szolidaritás mellett. Koalíciós partnere, Salvini (Liga) bírálja mind Putyint, mind Zelenszkijt, ami belpolitikai feszültségeket okoz. Sergio Mattarella államfő óva intett az EU megosztásától. Megfigyelők szerint Meloninak egyensúlyoznia kell Brüsszel és Washington között; végül várhatóan továbbra is igazodik majd az uniós irányvonalhoz. Orbán Viktor neve többször előkerült mint potenciális szövetséges alternatíva, de Meloni jelenleg inkább pragmatikus pozíciót képvisel a svájci lap szerint.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Tiziana FABI / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 18. 11:11
Kíváncsi vagyok, hogyan oldja majd meg!
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. december 18. 11:06
Meloni sakkban van tartva. Hamis, bizonytalan, kétkulacsos politikát folytat. Orbán segítségével behúzta az olaszországi választásokat - azóta pedig Zelivel kokettál. És a migránsok áradnak továbbra is Olaszországba.
Válasz erre
0
0
Da Vinci
2025. december 18. 10:56
Tudja Meloni, hogy Trump mellette áll! Ügyesen meg fogja oldani!
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2025. december 18. 10:52
Ez esetben vajon mit is jelent a "pragmatikus"? Azt hogy nincs mozgástere.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!