lengyelország jog és igazságosság magyarország migráns szejm orbán viktor

Orbán Viktort idézte a lengyel képviselő: asztalra csapott, és minden kétséget eloszlatott a súlyos témával kapcsolatban

2026. január 07. 13:18

A lengyel Szejm képviselője a magyar miniszterelnök videójával kampányol a migránspaktum ellen.

2026. január 07. 13:18
null

Dariusz Matecki, a lengyel Jog és Igazságosság párt képviselője X-oldalán osztott meg egy részletet Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójából, amelyben arról beszél, hogy Magyarország egyetlen nyugati országtól sem fog átvenni migránsokat.

Nem fogadunk be egyetlen migránst sem. Nem építünk menekülttáborokat. Megvédjük a határainkat!”

 – idézi a magyar miniszterelnököt.

Magyaroszág és Lengyelország egyaránt kárvallottja lenne a Brüsszelben elfogadott migránspaktumnak, ugyanis a sikeres migrációs politikának köszönhetően egyik országban sincs „migrációs nyomás”, ezért Budapestnek és Krakkónak is át kéne vennie migránsokat más uniós országoktól.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

