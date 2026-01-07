Orbán Viktort idézte a lengyel képviselő: asztalra csapott, és minden kétséget eloszlatott a súlyos témával kapcsolatban

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A lengyel Szejm képviselője a magyar miniszterelnök videójával kampányol a migránspaktum ellen.
Dariusz Matecki, a lengyel Jog és Igazságosság párt képviselője X-oldalán osztott meg egy részletet Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójából, amelyben arról beszél, hogy Magyarország egyetlen nyugati országtól sem fog átvenni migránsokat.
Nem fogadunk be egyetlen migránst sem. Nem építünk menekülttáborokat. Megvédjük a határainkat!”
– idézi a magyar miniszterelnököt.
Magyaroszág és Lengyelország egyaránt kárvallottja lenne a Brüsszelben elfogadott migránspaktumnak, ugyanis a sikeres migrációs politikának köszönhetően egyik országban sincs „migrációs nyomás”, ezért Budapestnek és Krakkónak is át kéne vennie migránsokat más uniós országoktól.
