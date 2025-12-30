Itt az első válasz a Putyin elleni merényletre: ballisztikus rakétákkal támadtak az oroszok keddre virradóra
2025. december 30. 11:22
Súlyos károk keletkeztek, civilek sebesültek meg.
2025. december 30. 11:22
3 p
5
0
15
Mentés
Az orosz hadsereg 2 Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 60 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök 85 százalékát megsemmisítette, azonban öt helyszínen károk keletkeztek, és civilek sebesültek meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légvédelem egy ballisztikus rakétát, valamint 52 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, öt helyszínen egy rakéta és 8 drón célba talált – jelentette kedden a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Az Ukrajna déli részén fekvő Zaporizzsjában az éjszakai orosz légicsapás következtében károk keletkeztek, és tűz ütött ki egy infrastrukturális létesítményben, egy ember megsebesült – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A robbanáshullám több közeli épületet megrongált: az eddigi adatok szerint két többszintes lakóházban és négy családi házban keletkeztek károk.
Szergej Lavrov szerint Zelenszkij mandátuma még 2024 májusában lejárt, és a kijevi vezetésnek új választásokon kell mandátumot kapnia a békeszerződések megkötésére.
Az orosz hadsereg drónokkal támadta Dnyipropetrovszk megye két járását, egy ember megsebesült – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.
Vezető ukrán hírügynökségek egybehangzó jelentései szerint az elektromos energia hiánya miatt országosan áramkorlátozások vannak érvényben, Kijevben ideiglenesen 16 trolibuszvonalon függesztették fel a közlekedést, Odesszában pedig több mint két hete nem járnak a villamosok és a trolik.