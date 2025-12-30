Ft
orosz hadsereg iszkander rakéta ukrajna

Itt az első válasz a Putyin elleni merényletre: ballisztikus rakétákkal támadtak az oroszok keddre virradóra

2025. december 30. 11:22

Súlyos károk keletkeztek, civilek sebesültek meg.

2025. december 30. 11:22
null

Az orosz hadsereg 2 Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 60 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök 85 százalékát megsemmisítette, azonban öt helyszínen károk keletkeztek, és civilek sebesültek meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem egy ballisztikus rakétát, valamint 52 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, öt helyszínen egy rakéta és 8 drón célba talált – jelentette kedden a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Az Ukrajna déli részén fekvő Zaporizzsjában az éjszakai orosz légicsapás következtében károk keletkeztek, és tűz ütött ki egy infrastrukturális létesítményben, egy ember megsebesült – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Unian hírügynökség. A robbanáshullám több közeli épületet megrongált: az eddigi adatok szerint két többszintes lakóházban és négy családi házban keletkeztek károk.

Az orosz hadsereg drónokkal támadta Dnyipropetrovszk megye két járását, egy ember megsebesült – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Vezető ukrán hírügynökségek egybehangzó jelentései szerint az elektromos energia hiánya miatt országosan áramkorlátozások vannak érvényben, Kijevben ideiglenesen 16 trolibuszvonalon függesztették fel a közlekedést, Odesszában pedig több mint két hete nem járnak a villamosok és a trolik.

(MTI)

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

kiss.istvan770
•••
2025. december 30. 14:15 Szerkesztve
Lehetne bennetek annyi becsület, hogy a nyitókép alá írjátok: csak illusztráció! A hányadék, gyáva ripacs akkor támad az ellenfelére amikor ő nincs otthon, ezért nem kaphat választ, - közben a "békéről tárgyal". Az oroszok válaszul katonai, energetikai létesítményeket támadnak. Járulékos veszteségként civilek is áldozatul eshetnek. "civilek sebesültek meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva" Robbanást hallottak Odesszában és Harkivban. Ria Novosztyi 2025.12.30. 09:11: "Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol katonai személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára : energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és kommunikációs létesítményekre. Ugyanakkor Dmitrij Peszkov , a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket."
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
•••
2025. december 30. 13:21 Szerkesztve
Csak ezt a lassan 3 éves, Borogyinkában készült képet sikerült összekapálnotok? Vagy ez illeszkedik a leginkább az ukrán narratívához? "lakóházakat támadtak" Hát persze, Iszkanderekkel!!!
Válasz erre
2
0
B_kanya
2025. december 30. 12:51
Mindig csak civilek... Cseppet sem gyanús.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 30. 12:22
A szokásos hétköznapok Ukrajnában.
Válasz erre
0
0
