Itt az első válasz a Putyin elleni merényletre: ballisztikus rakétákkal támadtak az oroszok keddre virradóra

Az orosz hadsereg 2 Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 60 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra keddre virradóra, a légvédelem a támadóeszközök 85 százalékát megsemmisítette, azonban öt helyszínen károk keletkeztek, és civilek sebesültek meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem egy ballisztikus rakétát, valamint 52 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, öt helyszínen egy rakéta és 8 drón célba talált – jelentette kedden a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.