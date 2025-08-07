Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Azahriah Bors Szilvay Gergely vélemény

Azahriah egyrészt egy buta gyerek, másrészt a zenéje is szar

2025. augusztus 07. 13:29

Harmadrészt nagy az arca.

2025. augusztus 07. 13:29
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

„Azahriah egyrészt egy buta gyerek, másrészt a zenéje is szar, legalábbis az én ízlésem nem veszi be, harmadrészt nagy az arca. Negyedrészt én nem tudom, ki hová meg tavasszal, ő például valószínűleg koncertezni, de azt gondolom, a Bors is ugyanúgy kapható lesz, és ugyanazok fogják írni. A jobboldaliak is maradnak, ha kell, borotválkoznak. A hajszérumban nem vagyok biztos.”

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Szilvay Gergely Facebook-oldala

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bordan-a-noket
2025. augusztus 07. 14:03
Negyedszer, a szilvai nevű senki egyben pityinger strici egy ciganyseggnyaló kulásfejű szarkupac aki lapostetűként élősködik a magyar nemzet testén és aki jövő ilyenkor már a szopós száját fogja árulni valamelyik bese csoportban !:DDD
Válasz erre
0
1
oberennsinnen49
2025. augusztus 07. 14:03
kulakman 2025. augusztus 07. 13:39 "Természetesen 70 évesen nem is hallgatom az ilyen zenéket, de ha véletlen meghallom az fizikai fájdalmat okoz elviselni, ha már zene, akkor Shadows, és az a kor!" A Shadows - külön liga. Én ezt ajánlottam az unokámnak, mint a 60-as - nagyszerű - éveket leginkább kifejező életérzését: Barry Gibb 14 song youtube (SELF MADE STEREO Bee Gees Sing & Play 14 Barry Gibb ... 1965)
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 07. 14:03
Az éppen elvégzett 8 általános iskola még növeli a hólyag öntudatát lassan a Szaros helyettesévé süllyed. A zenéje meg nem muzsika. Csak szimpla szar.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 07. 13:58 Szerkesztve
Ez az arc sokat fog még látni a hátralévőkben. De ami vár rá, annak nem fog örülni, szétmállik a nagyképű karakánság. És egyre jobban és jobban olvad szét az arca, lesz nyüszítés, sok. De - végül is - sok mindent túl lehet élni, sőt: meg lehet erősödni. Ám ez intelligencia nélkül nem megy. És Azarnak, látható, ebből nem sok jutott...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!