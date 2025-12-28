Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
2025-ben sem tudtuk meg valójában, hogy az elnökön kívül kikből áll ez a csapat.
„A Fidesz erős a stratégiai gondolkodásban, de egy több éves gazdasági válság és gyilkos infláció után a mindennapok működtetése természetesen felértékelődik a polgárok szemében. A hétköznapi élet egyszerű dolgaiban is fel kell tudni mutatni eredményeket, nemcsak a nemzetközi porondon. Egyensúlyt érdemes teremteni a kettő között, mert ennek hiányában a válság okozta hullám mindent elsodorhat.
Magyar Péter rendelkezik politikai érzékkel ahhoz, hogy megérezze a közéleti ingadozásokat és ezekre rácsatlakozzon. Ez egy fontos képesség, mert a politikában szükséges érezni, milyen hullámok jönnek, és tudni kell azokat használni, az energiáikat becsatornázni.
Amiben viszont továbbra is gyenge a Tisza párt az az, hogy 2025-ben sem tudtuk meg valójában, hogy az elnökön kívül kikből áll ez a csapat. Néhány ember felbukkant az év folyamán, de aztán részben el is tűntek, vagy nem kaptak olyan szerepet, hogy kiderüljön: valójában kik ők, mit gondolnak és egy vitás, konfliktusos helyzetben hogyan tudnák képviselni az álláspontjukat.
Továbbra is az látjuk tehát, hogy a Tisza párt teljesen egy személyre épülő politikai formáció. Ez a típusú egocentrikusság, a »csak én vagyok« attitűd rossz jel, a politikában sem szokott jóra vezetni. Mivel nincs csapat, ebből sajnos az következik, hogy ma nem lehet reálisan kormányképes erőnek tekinteni a Tiszát. Egy kormány ugyanis több személyből áll, kollektív együttműködést igényel – hogyan tudnának egy országot irányítani olyanok, akikről azt sem tudjuk, kicsodák, és azt sem, hogy vajon alkalmasak- e a feladatra?”
Nyitókép forrása: AFP