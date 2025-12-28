Ft
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter fidesz Fodor Gábor vélemény

Ma nem lehet reálisan kormányképes erőnek tekinteni a Tiszát

2025. december 28. 12:54

2025-ben sem tudtuk meg valójában, hogy az elnökön kívül kikből áll ez a csapat.

2025. december 28. 12:54
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„A Fidesz erős a stratégiai gondolkodásban, de egy több éves gazdasági válság és gyilkos infláció után a mindennapok működtetése természetesen felértékelődik a polgárok szemében. A hétköznapi élet egyszerű dolgaiban is fel kell tudni mutatni eredményeket, nemcsak a nemzetközi porondon. Egyensúlyt érdemes teremteni a kettő között, mert ennek hiányában a válság okozta hullám mindent elsodorhat. 

Magyar Péter rendelkezik politikai érzékkel ahhoz, hogy megérezze a közéleti ingadozásokat és ezekre rácsatlakozzon. Ez egy fontos képesség, mert a politikában szükséges érezni, milyen hullámok jönnek, és tudni kell azokat használni, az energiáikat becsatornázni. 

Amiben viszont továbbra is gyenge a Tisza párt az az, hogy 2025-ben sem tudtuk meg valójában, hogy az elnökön kívül kikből áll ez a csapat. Néhány ember felbukkant az év folyamán, de aztán részben el is tűntek, vagy nem kaptak olyan szerepet, hogy kiderüljön: valójában kik ők, mit gondolnak és egy vitás, konfliktusos helyzetben hogyan tudnák képviselni az álláspontjukat.

Továbbra is az látjuk  tehát, hogy a Tisza párt teljesen egy személyre épülő politikai formáció. Ez a típusú egocentrikusság, a »csak én vagyok« attitűd rossz jel, a politikában sem szokott jóra vezetni. Mivel nincs csapat, ebből sajnos az következik, hogy ma nem lehet reálisan kormányképes erőnek tekinteni a Tiszát. Egy kormány ugyanis több személyből áll, kollektív együttműködést igényel – hogyan tudnának egy országot irányítani olyanok, akikről azt sem tudjuk, kicsodák, és azt sem, hogy vajon alkalmasak- e a feladatra?”

Nyitókép forrása: AFP

 

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
papalimapapa
2025. december 28. 14:35
És ez még egy finoman artikulált vélemény erről a képességtelen, arrogáns szarcsíkról. El kell takarítani 2026-ban. Nyoma se maradjon!
Válasz erre
1
0
1-2com
2025. december 28. 14:33
Anélkül hogy megismernénk bárkit közülük,nagy valószínűséggel megállapítható, hogy alkalmatlanok, hiszen egy alkalmatlan fasz választotta ki őket.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. december 28. 14:10
"Hogyan tudnának egy országot irányítani olyanok, akikről azt sem tudjuk, kicsodák, és azt sem, hogy vajon alkalmasak- e a feladatra"? Úgy, ahogy 1918-ban a Károlyi kormány tette!
Válasz erre
0
0
themen
•••
2025. december 28. 14:04 Szerkesztve
A Tiszával és Magyar Péterrel nem a "csak én vagyok" attitűd a fő probléma, hanem hogy az a bizonyos "én" egy mentálisan terhelt (nárcisztikus, indulatain uralkodni képtelen), beteg személyiség.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!