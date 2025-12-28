Üzenet jobboldalról: ebben fog összeomlani Magyar Péter (VIDEÓ)

Menczer Tamás a Magyar Péter és Varga Judit között zajló nyilvános csörtére reagálva arról beszélt, szerinte milyen következményekkel járna Magyar Péter számára egy választási vereség.

Álláspontja szerint, „amikor áprilisban győzünk, Magyar Péter mindent elveszít”, mivel álláspontja szerint sem stabil politikai háttérrel, sem rendezett családi háttérrel nem rendelkezik.