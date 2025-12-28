Üzenet jobboldalról: ebben fog összeomlani Magyar Péter (VIDEÓ)

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Menczer Tamás szerint egy választási vereség után gyorsan szétesne az a politikai háttér, amely most még látszólag megtartja az ellenzéki szereplőt.
Menczer Tamás a Magyar Péter és Varga Judit között zajló nyilvános csörtére reagálva arról beszélt, szerinte milyen következményekkel járna Magyar Péter számára egy választási vereség.
Álláspontja szerint, „amikor áprilisban győzünk, Magyar Péter mindent elveszít”, mivel álláspontja szerint sem stabil politikai háttérrel, sem rendezett családi háttérrel nem rendelkezik.
A kormánypárti politikus úgy véli, hogy egy kudarcot követően Magyar Péter jelenlegi szövetségesei gyorsan eltűnnének mellőle, és „minden irányba szétszélednének”, magára hagyva őt.
A vizionált széthullás kapcsán Menczer Tamás konkrét személyeket is megnevezett, utalva arra, hogy Bódis Kriszta visszatérne a budapesti liberális értelmiségi közegbe, Ruszin pedig – megfogalmazása szerint – csalódottá válna amiatt, hogy nem kapta meg az ígért eredményeket, miközben idegessé válna és fegyverrel rendelkezik.
Menczer Tamás szerint a jelenleg támogató politikai és médiakörök is gyorsan elengednék Magyar Péter kezét, a balliberális sajtó pedig bűnbakként állítaná be őt.
Úgy látja, hogy a választói támogatás sem szilárd alapokon nyugszik, mivel sokan nem meggyőződésből, hanem kényszerűségből állnak mögötte, és egy választási kudarc esetén ez a támogatás azonnal megszűnne.
A kormánypárti politikus azt mondta, Magyar Péter végül teljesen egyedül maradna, és akkor már pszichológus segítségére lenne szükség ahhoz, hogy kezelni tudja a kialakuló helyzetet.
