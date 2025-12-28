Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
menczer tamás bódis kriszta magyar péter varga judit

Üzenet jobboldalról: ebben fog összeomlani Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. december 28. 12:01

Menczer Tamás szerint egy választási vereség után gyorsan szétesne az a politikai háttér, amely most még látszólag megtartja az ellenzéki szereplőt.

2025. december 28. 12:01
null

Menczer Tamás a Magyar Péter és Varga Judit között zajló nyilvános csörtére reagálva arról beszélt, szerinte milyen következményekkel járna Magyar Péter számára egy választási vereség.

Álláspontja szerint, „amikor áprilisban győzünk, Magyar Péter mindent elveszít”, mivel álláspontja szerint sem stabil politikai háttérrel, sem rendezett családi háttérrel nem rendelkezik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

A kormánypárti politikus úgy véli, hogy egy kudarcot követően Magyar Péter jelenlegi szövetségesei gyorsan eltűnnének mellőle, és „minden irányba szétszélednének”, magára hagyva őt.

A vizionált széthullás kapcsán Menczer Tamás konkrét személyeket is megnevezett, utalva arra, hogy Bódis Kriszta visszatérne a budapesti liberális értelmiségi közegbe, Ruszin pedig – megfogalmazása szerint – csalódottá válna amiatt, hogy nem kapta meg az ígért eredményeket, miközben idegessé válna és fegyverrel rendelkezik.

Menczer Tamás szerint a jelenleg támogató politikai és médiakörök is gyorsan elengednék Magyar Péter kezét, a balliberális sajtó pedig bűnbakként állítaná be őt.

Úgy látja, hogy a választói támogatás sem szilárd alapokon nyugszik, mivel sokan nem meggyőződésből, hanem kényszerűségből állnak mögötte, és egy választási kudarc esetén ez a támogatás azonnal megszűnne.

A kormánypárti politikus azt mondta, Magyar Péter végül teljesen egyedül maradna, és akkor már pszichológus segítségére lenne szükség ahhoz, hogy kezelni tudja a kialakuló helyzetet.

Nyitókép forrása: AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. december 28. 15:24
Makizaj a szarszopó HMVHelyiek pénzén él, MaPöti még 48 hónapig kapja az EU-maffiától a Magyarország havi 8 millióját. Mindkettő jó buli, amit a hülye balosok adtak nekik a semmiért.
Válasz erre
0
0
Almassy
2025. december 28. 14:48
Pötyi lesz az új Szabó Tímea.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. december 28. 14:22
amikor áprilisban győzünk, Magyar Péter mindent elveszít. Sajnos nem..havi netto 8500 eurós fizetés marad.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. december 28. 13:25
Fidesz kormányból kihullottak a gyenge láncszemek pontok a volt kádári figurák akik rendszerváltás nyerteseként meggazdagodtak , mind Pöti körül sírdogálnak , Pöti fölöslegesen igyekszik a kormány egységét megbontani . Tisza párton meg is látszik apad .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!