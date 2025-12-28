Nem bírta tovább: egyszerűen hányingere lett az újságírónak, miután megnézte Magyar Péter és Szily Nóra interjúját

Kovács András rendkívül visszataszítónak nevezte azt, amit általa tömeges hazugságáradatként jellemzett, és elmondása szerint kezdetben úgy vélte, nem érdemes különösebb figyelmet fordítani az ügyre, mert az csupán értelmetlen energiákat emésztene fel.

Elmondása szerint azonban az interjú megjelenését követően az események olyan gyorsasággal pörögtek fel, amelyre nem számított. Úgy látta, hogy a magyar közélet józanabb hangjai körében teljesen érthető módon váltott ki felháborodást az a tartalom, amely a képernyőkön megjelent.

Hangsúlyozta: különösen váratlannak tartotta, hogy Varga Judit is megszólalt az ügyben, és mindössze annyit közölt: „hányinger”. A Mandiner újságírója szerint ez a megfogalmazás jogos volt, sőt, kifejezetten visszafogottnak nevezte azt.

A publicista hozzátette: az ezt követő reakciók már nem csupán rosszullétet, hanem kifejezett gyomorforgást váltottak ki belőle.

Külön nevesítette Mérő Verát és Péterfy-Novák Évát, valamint azokat, akiket általa női jogvédőnek álcázott baloldali-liberális propagandistáknak nevezett.