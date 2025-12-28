Ft
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt mandiner magyar péter varga judit medgyessy péter szily nóra gyurcsány ferenc vélemény

Nem bírta tovább: egyszerűen hányingere lett az újságírónak, miután megnézte Magyar Péter és Szily Nóra interjúját

2025. december 28. 08:09

Az interjú olyan mértékű hányingert váltott ki a jobboldali újságíróból, amelyhez hasonlót még a Rákosi- és a Kádár-korszak médiagyakorlata is ritkán produkált. Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről Kovács András is elmondta a véleményét.

2025. december 28. 08:09
null

Kovács András újságíró úgy fogalmazott, hogy az általa tapasztalt reakció már messze túlmutatott a puszta rosszulléten: állítása szerint kifejezetten gyomorforgatónak érezte mindazt, ami Szily Nóra és Magyar Péter beszélgetése kapcsán történt. Véleménye szerint az interjú olyan mértékű hányingert váltott ki belőle, amelyhez hasonlót még a Rákosi- és a Kádár-korszak médiagyakorlata is ritkán produkált, és megjegyezte: szerinte egy ilyen teljesítmény még a kommunista diktatúra idején is kínosnak számított volna. Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az újságíró is elmondta a véleményét.

Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az újságíró is elmondta a véleményét
Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az újságíró is elmondta a véleményét (AI-kép)

Varga Judit és Magyar Péter üzengetéséről az újságíró is elmondta a véleményét

Lapunk munkatársa emlékeztetett arra, hogy Szily Nóra korábban Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc iránt is elismerést tanúsított, és értelmezése szerint a szóban forgó interjú során szinte maradéktalanul kiszolgálta a Tisza Párt vezetőjének érdekeit.

Kovács András rendkívül visszataszítónak nevezte azt, amit általa tömeges hazugságáradatként jellemzett, és elmondása szerint kezdetben úgy vélte, nem érdemes különösebb figyelmet fordítani az ügyre, mert az csupán értelmetlen energiákat emésztene fel.

Elmondása szerint azonban az interjú megjelenését követően az események olyan gyorsasággal pörögtek fel, amelyre nem számított. Úgy látta, hogy a magyar közélet józanabb hangjai körében teljesen érthető módon váltott ki felháborodást az a tartalom, amely a képernyőkön megjelent.

Hangsúlyozta: különösen váratlannak tartotta, hogy Varga Judit is megszólalt az ügyben, és mindössze annyit közölt: „hányinger”. A Mandiner újságírója szerint ez a megfogalmazás jogos volt, sőt, kifejezetten visszafogottnak nevezte azt.

A publicista hozzátette: az ezt követő reakciók már nem csupán rosszullétet, hanem kifejezett gyomorforgást váltottak ki belőle.

Külön nevesítette Mérő Verát és Péterfy-Novák Évát, valamint azokat, akiket általa női jogvédőnek álcázott baloldali-liberális propagandistáknak nevezett.

Állítása szerint ezek a szereplők Varga Juditot támadták és gyalázták, amit munkatársunk úgy értelmezett, hogy ez feladatként hárult rájuk.

Kiemelte:

miközben saját megfogalmazásuk szerint az áldozatok védelmét tartják elsődlegesnek, éppen egy súlyos bántalmazásokat átélt személy esetében – Varga Judit kapcsán – szerinte magát az áldozatot hibáztatták. Ezt az eljárást undorítónak és gyomorforgatónak minősítette.

Kovács András végül arra figyelmeztetett: véleménye szerint mindaz, ami ezután történik, nem fogja feledtetni azt, amit szerinte Magyar Péter érdekében követtek el. Úgy fogalmazott, hogy álláspontja szerint számukra csak az tekinthető áldozatnak, aki politikai és gazdasági érdekeiket szolgálja, míg azokkal szemben, akik ezeknek ellentmondanak, hallgatásba burkolóznak.

Zárásként hangsúlyozta: szerinte minderre emlékeztetni fognak, és úgy véli, az általa gyalázatként leírt történteket az érintettek soha nem fogják tudni lemosni magukról.

Kép forrása: Facebook/AI-kép

 

nemsoh10
2025. december 28. 08:30
Szerintem aki egyáltalán interjut készít egy ilyen patkánnyal, annak game over!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 28. 08:28
Ezeknek a nő-fèleknek olyan part ,ívanok, mint poloska, akit ezek dicsőítenek!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 28. 08:28
Pont olyan érzésem van, mint az előző megnyert választások előtt! Egy hangos kisebbség üvöltözik, ordibál, agresszívkodik ( ezt erősebben teszik, mint eddig), aztán nyer a csendes többség.
Válasz erre
0
0
Moslékzabáló
2025. december 28. 08:14
Nem kéne túl szigorúnak lenni Szilyvel. Szerintem egyszerűen csak emlékezett arra, hogy Rónai mit kapott a tiszás csürhétől és félti az életét meg a hozzátartozói biztonságát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!