Ez már a vége: Putyin első embere kijelentette, hogy beléptek a végső szakaszba

Putyin az amerikai elnöknek Kárpátaljáról beszélt: kerek perec megmondta, mi a baja Ukrajnával
Oroszország vezetője a magyar kisebbséggel érvelt.
Putyin és Peszkov egyetértettek Donald Trumppal.
Moszkva egyetért Donald Trump amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások már a végső szakaszban vannak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában.
Peszkov emlékeztetett rá, hogy Putyin és Trump vasárnap megállapodott: ismét beszélni fognak telefonon a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után.
Ezt is ajánljuk a témában
Oroszország vezetője a magyar kisebbséggel érvelt.
A szóvivő közölte, hogy a két elnök előző, vasárnapi telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsony a Juliánus-naptár szerint jövőre január 7-én lesz.
Peszkov megerősítette: Moszkva a fegyveres erők maradéktalan kivonását kívánja a donyecki és a luhanszki régió adminisztratív határain kívülre. Arra azonban nem válaszolt, hogy követelik-e Kijevtől a csapatkivonást Herszon és Zaporizzsja megyékből is. Arra az orosz álláspontra hivatkozott, amely nem tartja üdvösnek a tárgyalások részleteinek nyilvánosság elé tárását.
Leszögezte:
egyelőre nincs szó arról, hogy Putyin és Zelenszkij telefonon kapcsolatba lépjen egymással.
Hozzátette, hogy a Kreml nem érti, mire gondolhatott Zelenszkij, amikor azt mondta, Oroszországnak az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban egy B-tervet kell készítenie.
Emlékeztetett Trump szavaira, miszerint Kijev folyamatosan területeket veszít.
Holnap a helyzet más lesz, mint ma”
– nyilatkozott.
A Donyec-medencében létrehozandó szabad gazdasági övezet és a zaporizzsjai atomerőmű közös üzemeltetésének ötletét – amely állítólag szerepel az amerikai béketervben – inkább nem kommentálta Peszkov.
A Kreml szóvivője nyilvánvalónak nevezte, hogy az EU-ban növekszik az elégedetlenség az olyan vezetőkkel szemben, akik az ukrajnai konfliktus folytatását szorgalmazzák, a saját adófizetőik terhére. Úgy vélekedett, hogy az általa emlegetett politikusoknak nehéz dolguk lesz a következő választásokon.
(MTI)
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP