Ez már a vége: Putyin első embere kijelentette, hogy beléptek a végső szakaszba

Moszkva egyetért Donald Trump amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások már a végső szakaszban vannak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában.

Peszkov emlékeztetett rá, hogy Putyin és Trump vasárnap megállapodott: ismét beszélni fognak telefonon a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után.