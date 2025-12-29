Ft
Putyin Moszkva orosz-ukrán háború béketárgyalás Dimitrij Peszkov

Ez már a vége: Putyin első embere kijelentette, hogy beléptek a végső szakaszba

2025. december 29. 16:15

Putyin és Peszkov egyetértettek Donald Trumppal.

2025. december 29. 16:15
null

Moszkva egyetért Donald Trump amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások már a végső szakaszban vannak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában.

Peszkov emlékeztetett rá, hogy Putyin és Trump vasárnap megállapodott: ismét beszélni fognak telefonon a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után.

A szóvivő közölte, hogy a két elnök előző, vasárnapi telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsony a Juliánus-naptár szerint jövőre január 7-én lesz.

Peszkov megerősítette: Moszkva a fegyveres erők maradéktalan kivonását kívánja a donyecki és a luhanszki régió adminisztratív határain kívülre. Arra azonban nem válaszolt, hogy követelik-e Kijevtől a csapatkivonást Herszon és Zaporizzsja megyékből is. Arra az orosz álláspontra hivatkozott, amely nem tartja üdvösnek a tárgyalások részleteinek nyilvánosság elé tárását.

Leszögezte:

egyelőre nincs szó arról, hogy Putyin és Zelenszkij telefonon kapcsolatba lépjen egymással.

Hozzátette, hogy a Kreml nem érti, mire gondolhatott Zelenszkij, amikor azt mondta, Oroszországnak az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban egy B-tervet kell készítenie.

Emlékeztetett Trump szavaira, miszerint Kijev folyamatosan területeket veszít.

Holnap a helyzet más lesz, mint ma”

– nyilatkozott.

A Donyec-medencében létrehozandó szabad gazdasági övezet és a zaporizzsjai atomerőmű közös üzemeltetésének ötletét – amely állítólag szerepel az amerikai béketervben – inkább nem kommentálta Peszkov.

A Kreml szóvivője nyilvánvalónak nevezte, hogy az EU-ban növekszik az elégedetlenség az olyan vezetőkkel szemben, akik az ukrajnai konfliktus folytatását szorgalmazzák, a saját adófizetőik terhére. Úgy vélekedett, hogy az általa emlegetett politikusoknak nehéz dolguk lesz a következő választásokon.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

