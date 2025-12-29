Törvények szorításában, háborús félelemben és katasztrófák árnyékában telt el a határon túli magyar közösségek 2025-ös éve
A nyilvánosságra hozott amerikai dokumentumok alapján Vlagyimir Putyin már George W. Bush elnöknek is jelezte, hogy Oroszország kész problémákat okozni Ukrajnában a NATO-bővítés megakadályozása érdekében, és arra figyelmeztetett, hogy Kárpátalja politikai döntés után került Kijevhez.
A most nyilvánosságra hozott amerikai dokumentumok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már 2001-ben és 2008-ban is hangsúlyozta George W. Bush akkori amerikai elnöknek, hogy Ukrajna „mesterséges állam”, társadalma mélyen megosztott, és NATO-csatlakozása hosszú távú konfrontációhoz vezetne Oroszország és a Nyugat között – írja a Dnevno.
Putyin külön is kiemelte, hogy Ukrajna területei részben Magyarországtól kerültek hozzá a szovjet időszakban, politikai döntés következményeképpen, és az országban jelentős magyar kisebbség él.
A cikk emlékeztet, hogy az orosz elnök a bukaresti NATO-csúcson kiemelte: Oroszország kész problémákat okozni Ukrajnában a bővítés megakadályozására, különösen a katonai bázisok közelsége miatt aggódva.
