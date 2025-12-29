Ft
12. 29.
hétfő
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin magyarország orosz-ukrán háború ukrajna Kárpátalja oroszország

Putyin az amerikai elnöknek Kárpátaljáról beszélt: kerek perec megmondta, mi a baja Ukrajnával

2025. december 29. 10:24

A nyilvánosságra hozott amerikai dokumentumok alapján Vlagyimir Putyin már George W. Bush elnöknek is jelezte, hogy Oroszország kész problémákat okozni Ukrajnában a NATO-bővítés megakadályozása érdekében, és arra figyelmeztetett, hogy Kárpátalja politikai döntés után került Kijevhez.

2025. december 29. 10:24
null

A most nyilvánosságra hozott amerikai dokumentumok szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már 2001-ben és 2008-ban is hangsúlyozta George W. Bush akkori amerikai elnöknek, hogy Ukrajna „mesterséges állam”, társadalma mélyen megosztott, és NATO-csatlakozása hosszú távú konfrontációhoz vezetne Oroszország és a Nyugat között – írja a Dnevno.

A beszámolók szerint

Putyin külön is kiemelte, hogy Ukrajna területei részben Magyarországtól kerültek hozzá a szovjet időszakban, politikai döntés következményeképpen, és az országban jelentős magyar kisebbség él. 

A cikk emlékeztet, hogy az orosz elnök a bukaresti NATO-csúcson kiemelte: Oroszország kész problémákat okozni Ukrajnában a bővítés megakadályozására, különösen a katonai bázisok közelsége miatt aggódva. 

Nyitókép: AFP/Orosz elnöki sajtóhivatal

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

szantofer
2025. december 29. 11:55
A legutóbbi népszámláláskor Kárpátalja 12%-a vallotta magát magyarnak. Ez akkor Ukrajna lakosságának 0,3%-a volt. Azóta ez az arány csak romlott.
Gubbio
•••
2025. december 29. 11:26 Szerkesztve
Várjuk a napvilágra került tényekből fakadó következményeket... Hogyan vélekedik MA Kárpátalja jövőbeli helyzetéről - amikor már nem lesz Ukrajna - 1) Putyin? 2) Trump? 3) Orbán Viktor? - Annak idején Novák Katalin 100-szor lemondott Kárpátaljáról, Ukrajna "területi sérthetetlensége" mellett bőszen kiállva...
falcatus-2
2025. december 29. 11:18
re: Leó testvér "Mondták, megtették. Oroszok" Mondták egy lépést sem kelet felé, megtették, jenkik.
Leó testvér
2025. december 29. 11:10
Mondták, megtették. Oroszok.
