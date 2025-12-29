Gyászol a magyar futball: 41 évesen elhunyt a korábbi NB II-es edző

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Hosszan tartó betegség után 41 éves korában elhunyt Horváth Csaba, az NB III-as Komárom VSE vezetőedzője.
Hosszan tartó betegség után 41 éves korában elhunyt Horváth Csaba, a labdarúgó NB III Észak-Nyugati csoportjában szereplő Komárom VSE vezetőedzője, aki a másodosztályban korábban a Mosonmagyaróvár kispadján is ült – számolt be a szomorú hírről az M4 Sport a két említett klub tájékoztatása alapján.
„Csaba 2024 októberében csatlakozott egyesületünkhöz. Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott. Nyitottsága, embersége és a csapat iránti elkötelezettsége mély nyomot hagyott játékosainkban, kollégáinkban és az egész klub életében. Bár szakmai munkája is emlékezetes marad, ennél is fontosabb az a tartás, nyugalom és hit, amellyel a mindennapokban jelen volt közöttünk” – írta a szakemberről a Komárom VSE a Facebook-oldalán.
„Csaba meghatározó alakja volt egyesületünk szakmai életének. Munkássága során két U19-es bajnoki címet ünnepelhetett klubunkkal, irányította megye I-es csapatunkat, majd pályafutása csúcspontjaként az NB II-ben is leülhetett kispadunkra, amelyen tudásával és elhivatottságával szolgálta az egyesületet. Szakmai alázata, embersége és a fiatalok iránti elkötelezettsége örökre része marad klubunk történelmének. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük” – búcsúzott Horváthtól korábbi klubja, a Mosonmagyaróvár.
Az M4 Sport megjegyzi, bő egy hónappal ezelőtt, november 23-án a Balatonfüred ellen 2–0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen még Horváth ült a Komárom kispadján.
Nyitókép: Facebook / Credobus Mosonmagyaróvár - MTE 1904