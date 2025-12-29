A frontvonalbeli területeken maradt ukrán lakosság egy része tömegesen segíti az orosz csapatokat, menedéket, élelmet és álcát biztosítva számukra az ukrán védelmi vonalak mögött – állítja Konsztantyin Masovec ukrán katonai szakértő a Telegram-csatornáján közzétett elemzésében.

A Kárpáthír felhívta rá a figyelmet, hogy Masovec bejegyzése szerint a közvetlenül az ukrán dandárok mögöttes területein, a „taktikai hátországban” élő civilek jelentős része aktívan együttműködik az ellenséggel. A szakértő úgy fogalmazott, hogy ezek a lakosok – akiket „felszabadítókra váróknak” (zsdunoknak) nevezett –