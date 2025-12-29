Putyin már látja a fényt az alagút végén: egyáltalán nem tartja kizártnak a békekötést az orosz elnök
Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg.
Ez akár még a háború kimenetelére is kihatással lehet.
A frontvonalbeli területeken maradt ukrán lakosság egy része tömegesen segíti az orosz csapatokat, menedéket, élelmet és álcát biztosítva számukra az ukrán védelmi vonalak mögött – állítja Konsztantyin Masovec ukrán katonai szakértő a Telegram-csatornáján közzétett elemzésében.
A Kárpáthír felhívta rá a figyelmet, hogy Masovec bejegyzése szerint a közvetlenül az ukrán dandárok mögöttes területein, a „taktikai hátországban” élő civilek jelentős része aktívan együttműködik az ellenséggel. A szakértő úgy fogalmazott, hogy ezek a lakosok – akiket „felszabadítókra váróknak” (zsdunoknak) nevezett –
nemcsak elrejtik az orosz diverzáns-felderítő csoportokat vagy a rohamcsapatok maradványait, hanem aktívan segítik is őket.
„A mi »várakozóink« civil ruhába öltöztetik, pincékben helyezik el és bújtatják, etetik-itatják őket, sőt felderítést is végeznek számukra” – írta a szakértő.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Roman PILIPEY / AFP
