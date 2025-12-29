Ft
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Döbbenetes vallomás: még az ukrán katonai szakértő is elismerte, sokan felszabadítókként tekintenek az orosz hadseregre

2025. december 29. 17:01

Ez akár még a háború kimenetelére is kihatással lehet.

2025. december 29. 17:01
null

A frontvonalbeli területeken maradt ukrán lakosság egy része tömegesen segíti az orosz csapatokat, menedéket, élelmet és álcát biztosítva számukra az ukrán védelmi vonalak mögött – állítja Konsztantyin Masovec ukrán katonai szakértő a Telegram-csatornáján közzétett elemzésében.

A Kárpáthír felhívta rá a figyelmet, hogy Masovec bejegyzése szerint a közvetlenül az ukrán dandárok mögöttes területein, a „taktikai hátországban” élő civilek jelentős része aktívan együttműködik az ellenséggel. A szakértő úgy fogalmazott, hogy ezek a lakosok – akiket „felszabadítókra váróknak” (zsdunoknak) nevezett –

nemcsak elrejtik az orosz diverzáns-felderítő csoportokat vagy a rohamcsapatok maradványait, hanem aktívan segítik is őket.

„A mi »várakozóink« civil ruhába öltöztetik, pincékben helyezik el és bújtatják, etetik-itatják őket, sőt felderítést is végeznek számukra” – írta a szakértő.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Roman PILIPEY / AFP

bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. december 29. 18:28
Emlékeztetnék, hogy 2022-ben egyre-másra írták a cikkeket - az ukrán sajtóra hívatkozva -, hogy az oroszok által megszállt területek lakossága hogy várja vissza az ukrán felszabadító csapatokat! Meg azt írták, hogy a Krímben az oroszok pánikszerűen adják el a lakásokat, mert félnek az ukránok visszatértétől --- arról már akkor is elfeledkeztek értekezni, hogy ahol eladó van, ott vevő is! Mindemellett meg azt taglalták, hogy milyen büntetések, hány év börtön/stb vár azokra, akik bármilyen formában együttműködnek az orosz megszállókkal. Sic transit gloria mundi/Ukraiini!
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. december 29. 18:22
Az ukrán állampolgárok nem mind ukránok. A Donig biztosan nem.
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 29. 17:57
Soroljátok a településeket, ahol tapsviharral és örömujjongással fogadták a "felszabadítókat"!
Válasz erre
1
5
B_kanya
2025. december 29. 17:47
bilbudi.arany.kijiv 2025. december 29. 17:04 "Hitvány orosz propaganda…by mandiner.ru" 10+ éve üldözik az orosz nyelvet, a "szerencsésebb" családoknál már 3 generáció férfit busszifikáltak, a nafós korcs fajtád meg várja a végső győzelmet két csík között az Állatkertnél.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!