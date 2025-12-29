Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lengyel László Tisza Párt megszorító intézkedés Magyar Péter

A Tisza-csomag atyja az év utolsó napjaiban is a várható megszorításokról beszélt (VIDEÓ)

2025. december 29. 18:08

Lengyel László a Klubrádióban szólta el magát, mi várható Magyar Péteréktől.

2025. december 29. 18:08
Egyértelmű nyilatkozatot tett a Klubrádióban Lengyel László, akinek szignója a Tisza megszorító-csomagján is szerepel, bár az érintett tagadta, hogy köze lenne a gazdasági tervezet elkészítéséhez. Magyar Péter közgazdásza legutóbb december közepén hívta fel magára a figyelmet, amikor tiszta őrületnek nevezte a 14. havi nyugdíjat. Lengyel biztosra vette, hogy ha a Tisza hatalomra kerül, akkor azonnal megszűnteti ezt a juttatást. 

Lengyel most is hasonló hangnemben fogalmazott: 

„(Magyar Péter) nem válaszolhatja ugyanazokat, amiket Orbán Viktor. Többek között az első ilyen, ami egyértelműen és világosan, ha ő rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani.

Tehát konszolidálnia kell akármit is csinál és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, 

méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak olyan területekre ahol viszont kellene hogy legyen” – fogalmazott a közgazdász.

 Fotó: Facebook

hernadvolgyi-2
2025. december 29. 18:23
Leslie Pollak?
Válasz erre
0
0
basti64
2025. december 29. 18:16
Ez az impotens tahó úgy rendezné át a pénzügyeket, hogy neki döljön a zsozsó, a jónép meg dögöljön! Egy frászt, te szarrágó! Úgy el lesztek paterolva a választáskor, hogy nyüszíteni fogtok!!!!!
Válasz erre
2
0
sordenara
2025. december 29. 18:12
Lengyel honnan tudná mi fájna a magyar lakosságnak, a magyar dolgozó középosztálynak? Vagyis tudja mert őket szokták megsarcolni.
Válasz erre
4
0
totumfaktum-2
2025. december 29. 18:10
Ó, a jövedelmek átrendezése abban a bizonyos 600 oldalas anyagban is hosszan taglaltatik. Bizonyára a vak véletlen műve lehet.
Válasz erre
2
0
