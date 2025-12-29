A Tisza-csomag atyja az év utolsó napjaiban is a várható megszorításokról beszélt (VIDEÓ)

Színt vallott Magyar Péter közgazdásza: a Tisza Párt „öt percen belül” elvenné a 14. havi nyugdíjat (VIDEÓ)
Lengyel László szerint a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.
Lengyel László a Klubrádióban szólta el magát, mi várható Magyar Péteréktől.
Egyértelmű nyilatkozatot tett a Klubrádióban Lengyel László, akinek szignója a Tisza megszorító-csomagján is szerepel, bár az érintett tagadta, hogy köze lenne a gazdasági tervezet elkészítéséhez. Magyar Péter közgazdásza legutóbb december közepén hívta fel magára a figyelmet, amikor tiszta őrületnek nevezte a 14. havi nyugdíjat. Lengyel biztosra vette, hogy ha a Tisza hatalomra kerül, akkor azonnal megszűnteti ezt a juttatást.
Lengyel most is hasonló hangnemben fogalmazott:
„(Magyar Péter) nem válaszolhatja ugyanazokat, amiket Orbán Viktor. Többek között az első ilyen, ami egyértelműen és világosan, ha ő rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani.
Tehát konszolidálnia kell akármit is csinál és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek,
méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak olyan területekre ahol viszont kellene hogy legyen” – fogalmazott a közgazdász.
