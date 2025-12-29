A Tisza-csomag atyja az év utolsó napjaiban is a várható megszorításokról beszélt (VIDEÓ)

Egyértelmű nyilatkozatot tett a Klubrádióban Lengyel László, akinek szignója a Tisza megszorító-csomagján is szerepel, bár az érintett tagadta, hogy köze lenne a gazdasági tervezet elkészítéséhez. Magyar Péter közgazdásza legutóbb december közepén hívta fel magára a figyelmet, amikor tiszta őrületnek nevezte a 14. havi nyugdíjat. Lengyel biztosra vette, hogy ha a Tisza hatalomra kerül, akkor azonnal megszűnteti ezt a juttatást.