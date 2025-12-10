Ft
Lengyel László Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj

Színt vallott Magyar Péter közgazdásza: a Tisza Párt „öt percen belül” elvenné a 14. havi nyugdíjat (VIDEÓ)

2025. december 10. 15:14

Lengyel László szerint a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.

2025. december 10. 15:14
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt 662 oldalas megszorító gazdasági programjának egyik szerzőjeként Lengyel Lászlót azonosították. A közgazdász aláírása is szerepel a dokumentumon és már a kiszivárgás előtt kiderült, hogy az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. is dolgozott Magyar Péterék számára egy programon.

Lengyel László azonban tagadta, hogy köze lenne a programhoz, mondván: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot” – fogalmazott. Most azonban egy újabb nyilvános megszólalása került elő: az Ellenpont.hu szerint a közgazdász a Klikk TV három héttel ezelőtti műsorában arról beszélt, hogy Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén elvennék a 14. havi nyugdíjat.

Lengyel László szerint Magyar Péternek egyértelműen ki kellene mondania, hogy nem marad a 14. havi nyugdíj, sőt biztosra veszi, hogy a Tisza Párt 

öt percen belül el fogja venni” azt.

Úgy véli, a pártnak őszintén kellene beszélnie arról is, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.

A portál emlékeztet arra is, hogy nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párthoz köthető közgazdászok kritizálják a plusz nyugdíjakat. A kiszivárgott tervezet mellett korábban több szakértő is bírálta a 13. és 14. havi nyugdíjat: Surányi György volt MNB-elnök például úgy fogalmazott, hogy „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”, míg a magát tiszásként azonosító Simonovits András szerint a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azokat csökkenteni kellene.

Nyitókép: Facebook

***

