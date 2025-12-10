Színt vallott Magyar Péter közgazdásza: a Tisza Párt „öt percen belül” elvenné a 14. havi nyugdíjat (VIDEÓ)

Úgy véli, a pártnak őszintén kellene beszélnie arról is, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.

A portál emlékeztet arra is, hogy nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párthoz köthető közgazdászok kritizálják a plusz nyugdíjakat. A kiszivárgott tervezet mellett korábban több szakértő is bírálta a 13. és 14. havi nyugdíjat: Surányi György volt MNB-elnök például úgy fogalmazott, hogy „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”, míg a magát tiszásként azonosító Simonovits András szerint a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azokat csökkenteni kellene.