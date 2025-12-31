Az adatbotrány, ami először vetette vissza a magát támadhatatlannak tartó Tiszát

Ahogy beszámoltunk róla, már feljelentés is született a Tisza Párt adatbotrány kapcsán, a saját vizsgálatot is folytató Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a rendőrséghez fordult, mert álláspontja szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerült, aminek felderítése már nem az ő hatáskörük.

Az adatbotrány bedöntötte a Tisza saját applikációját (Forrás: képernyőfotó)

A Magyar Péterékhez köthető adatszivárgásnak két hulláma volt, az első körben júniusban a párt egyik Discord csoportjából szivárgott ki egy lista, amelyen Tiszához köthető önkéntesek adatai szerepeltek, zömében olyan személyek, akik valamelyik tiszás közösségi csoportban aktivitást mutattak.