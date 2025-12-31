Ft
feljelentés Tisza Párt Tisza-adatbotrány adatszivárgás NAIH

Az adatbotrány, ami először vetette vissza a magát támadhatatlannak tartó Tiszát

2025. december 31. 06:10

Magyar Péterék folyamatosan magyarázkodásra kényszerültek az ügy kapcsán. Az adatbotrány rányomta a bélyegét a Tisza őszére.

2025. december 31. 06:10
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Ahogy beszámoltunk róla, már feljelentés is született a Tisza Párt adatbotrány kapcsán, a saját vizsgálatot is folytató Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a rendőrséghez fordult, mert álláspontja szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerült, aminek felderítése már nem az ő hatáskörük.

adatbotrány
Az adatbotrány bedöntötte a Tisza saját applikációját (Forrás: képernyőfotó)

A Magyar Péterékhez köthető adatszivárgásnak két hulláma volt, az első körben júniusban a párt egyik Discord csoportjából szivárgott ki egy lista, amelyen Tiszához köthető önkéntesek adatai szerepeltek, zömében olyan személyek, akik valamelyik tiszás közösségi csoportban aktivitást mutattak.

Az adatokból kikerült, hogy Magyar Péterék listázták, osztályozták és minősítették az embereket a Tisza pártnál.

Így áll most a TISZA Párt példátlan adatbotránya miatt indult vizsgálat

A botrány kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból hatósági ellenőrzést indított.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke lapunknak azt mondta, hogy az ellenőrzés során azt vizsgálják, milyen jellegű volt az incidens, milyen adatok szivárogtak ki. Az ellenőrzés lezárással is végződhet, de azzal is, hogy hatósági eljárásba fordul át, amelynek akár bírság is lehet a vége – tette hozzá Péterfalvi Attila.

Az információk arra is fényt derítettek, hogy egy ukrán cég is részt vett a Tisza applikációjának fejlesztésében. A külföldi a nemzetbiztonsági bizottság is napirendre veszi majd a hírek szerint januárban. 

Novemberben aztán jött a következő, immár sokkal durvább hullám, amelynek során a Tisza Világ alkalmazás 200 ezer felhasználójának személyes adata szivárgott ki.

Ex-szocik, liberális értelmiségiek és „független” újságírók adatai is kiszivárogtak a Tisza-app adatbázisával

Akkori értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és független-objektív újságíró is megtalálható. Sőt, kiderült, hogy aktív bírók nevei is felbukkantak az applikáció letöltői között.  

Az adatok ráadásul kifejezetten részletesek voltak, hiszen kiterjedtek az adott felhasználó

  • teljes nevére,
  • lakcímére,
  • e-mail címére,
  • választókerületi adataira,
  • a regisztráció pontos idejére és helyére 
     

Elemzők: az adatszivárgási botrány a legfontosabb képesség hiányára mutathat rá a Tiszánál

A botrányról a politikai elemzők is elmondták a véleményüket a Mandinernek.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: önmagában az, hogy a Tiszától több százezer magánszemély adata kiszivárgott, azt üzeni, hogy 

a Tisza egy kormányzásképtelen formáció, hiszen ha egy mobilalkalmazást képtelenek működtetni, akkor a választókban joggal merül fel a kérdés, hogy miként tudnának egy országot vezeti. 

Nagy Attila Tibor pedig azt hangsúlyozta, hogy ez az ügy kellemetlen Magyar Péter számára, hiszen továbbra is védekező pozícióba kényszerül, ami Tarr Zoltán kiszivárgott beszédétől és az adóemelési tervek nyilvánosságra kerülése óta tart. Magyar Péter hétfő reggel is magyarázkodni kényszerült.

Krízis a Tiszában: ezek lehetnek az adatszivárgási botrány következményei a párton belül és a támogatóik között

A politikai elemzők mellett a Perlaky-Papp József kommunikációs szakértő is elmondta véleményét az ügyről lapunknak.

Mint mondta, sokan olvashattak arról, hogy az online csalások egyik központja Ukrajna, ez így már jelentős problémákat hozhat. 

Ha csak néhány adategyeztetésbe burkolt banki csalás kezdődik el, az már a Tisza számára nagy veszteséget hozhat.


A digitális világ relativizálja a teret és az időt, ezért néhány csalás publikálása, anyagi veszteség történetének a nyilvánosságra kerülése a támogatók bizalmában nagy törést eredményezhet – tette hozzá. 

„Ne feledjük, hogy sokan anyagilag is támogatták a pártot, rendszerváltó kártyákat vettek, ha az applikáció valamilyen módon ezekhez az adatokhoz átvezet ott már nagy lehet a baj” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az adatok kikerülésére még mondható az, hogy az adatvesztés félelme az olyan „értelmiségi” téma, de ha a pénztárcából kezd elfolyni a pénz, az már nagyon fáj.

Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

