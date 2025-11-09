Krízis a Tiszában: ezek lehetnek az adatszivárgási botrány következményei a párton belül és a támogatóik között

„Az, hogy odaadom valakinek az adataim, az bizalom kérdése. Ugyanúgy bizalom kérdése a politikai választás, támogatás témája is. Emiatt biztosan lesz valamekkora elfordulás a párttól vagy épp a politikától. Nagy kérdés, hogy ez milyen mértékű lehet” – mondta Perlaky-Papp József kommunikációs szakértő a Tisza adatbotránya kapcsán arra a kérdésre, hogy milyen reakciókat válthat ki az ügy felhasználókból, támogatókból.

Illetéktelen kezekbe kerülhetnek a Tisza adatbotrányában kiszivárgott banki adatok. Forrás: Pixabay

Budapesti Metropolitan Egyetem docense szerint jelenleg az látható, hogy a kármentést nem csak a párt első embere végzi, hanem a digitális térben a támogató influenszerek is. Bagatellizálják az ügyet, igyekeznek az ebben gyűlő feszültséget csökkenteni. Amellett érvelnek, hogy sok helyen megadjuk az adatainkat a digitális világban ma már sokat tudnak rólunk. A Tisza támogatói majd eldöntik elég megnyugtató-e ez nekik – mondta a szakember.

A csalók használhatják ki a Tisza adatbotrányát

Ami viszont Perlaki szerint biztosan sok problémát tud okozni ennek a kétszázezer – immár térképen, lakhelyük szerint is lenyomozható – érintettnek, ha az adatbázist csalók kezdik el használni, és a bankszámlájukat veszik célba a kijutott adatok segítségével.