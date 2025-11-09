Krízis a Tiszában: ezek lehetnek az adatszivárgási botrány következményei a párton belül és a támogatóik között

Ahogy a szakértő kifejtette: sokan olvashattak arról, hogy az online csalások egyik központja Ukrajna, ez így már jelentős problémákat hozhat. Ha csak néhány adategyeztetésbe burkolt banki csalás kezdődik el, az már a Tisza számára nagy veszteséget hozhat.
A digitális világ relativizálja a teret és az időt,
ezért néhány csalás publikálása, anyagi veszteség történetének a nyilvánosságra kerülése a támogatók bizalmában nagy törést eredményezhet.
„Ne feledjük, hogy sokan anyagilag is támogatták a pártot, rendszerváltó kártyákat vettek, ha az applikáció valamilyen módon ezekhez az adatokhoz átvezet ott már nagy lehet a baj” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az adatok kikerülésére még mondható az, hogy az adatvesztés félelme az olyan „értelmiségi” téma, de ha a pénztárcából kezd elfolyni a pénz, az már nagyon fáj.
Arról, hogy Magyar Péter magát és a Tisza Pártot egyáltalán nem teszi felelőssé a történtekért, a szakértő azt mondta: Magyar Péter narratív kerete a korrupt hatalomról szól, akitől minden kitelik a hatalma megtartásáért. A hatalom, amelyik hagyta lepusztulni az országot és a nemzetközi térben a rossz oldalon áll, a „rosszfiúkkal” barátkozik.