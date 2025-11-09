Ft
Tisza-adatbotrány Magyar Péter internetes csalások

Krízis a Tiszában: ezek lehetnek az adatszivárgási botrány következményei a párton belül és a támogatóik között

2025. november 09. 06:25

A kommunikációs szakértő egy olyan veszélyre figyelmeztet, amire elsőre nem gondolnánk. Perlaky-Papp József azt is elmondta, miért nem vállal semmilyen felelősséget Magyar Péter a Tisza adatbotrányáért.

2025. november 09. 06:25
Baranya Róbert
Baranya Róbert

„Az, hogy odaadom valakinek az adataim, az bizalom kérdése. Ugyanúgy bizalom kérdése a politikai választás, támogatás témája is. Emiatt biztosan lesz valamekkora elfordulás a párttól vagy épp a politikától. Nagy kérdés, hogy ez milyen mértékű lehet” – mondta Perlaky-Papp József kommunikációs szakértő a Tisza adatbotránya kapcsán arra a kérdésre, hogy milyen reakciókat válthat ki az ügy felhasználókból, támogatókból. 

Tisza adatbotrány
Illetéktelen kezekbe kerülhetnek a Tisza adatbotrányában kiszivárgott banki adatok. Forrás: Pixabay

Budapesti Metropolitan Egyetem docense szerint jelenleg az látható, hogy a kármentést nem csak a párt első embere végzi, hanem a digitális térben a támogató influenszerek is. Bagatellizálják az ügyet, igyekeznek az ebben gyűlő feszültséget csökkenteni. Amellett érvelnek, hogy sok helyen megadjuk az adatainkat a digitális világban ma már sokat tudnak rólunk. A Tisza támogatói majd eldöntik elég megnyugtató-e ez nekik – mondta a szakember.

A csalók használhatják ki a Tisza adatbotrányát

Ami viszont Perlaki szerint biztosan sok problémát tud okozni ennek a kétszázezer – immár térképen, lakhelyük szerint is lenyomozható – érintettnek, ha az adatbázist csalók kezdik el használni, és a bankszámlájukat veszik célba a kijutott adatok segítségével.

Ahogy a szakértő kifejtette: sokan olvashattak arról, hogy az online csalások egyik központja Ukrajna, ez így már jelentős problémákat hozhat. Ha csak néhány adategyeztetésbe burkolt banki csalás kezdődik el, az már a Tisza számára nagy veszteséget hozhat.

A digitális világ relativizálja a teret és az időt, 

ezért néhány csalás publikálása, anyagi veszteség történetének a nyilvánosságra kerülése a támogatók bizalmában nagy törést eredményezhet.

„Ne feledjük, hogy sokan anyagilag is támogatták a pártot, rendszerváltó kártyákat vettek, ha az applikáció valamilyen módon ezekhez az adatokhoz átvezet ott már nagy lehet a baj” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az adatok kikerülésére még mondható az, hogy az adatvesztés félelme az olyan „értelmiségi” téma, de ha a pénztárcából kezd elfolyni a pénz, az már nagyon fáj.

Arról, hogy Magyar Péter magát és a Tisza Pártot egyáltalán nem teszi felelőssé a történtekért, a szakértő azt mondta:  Magyar Péter narratív kerete a korrupt hatalomról szól, akitől minden kitelik a hatalma megtartásáért. A hatalom, amelyik hagyta lepusztulni az országot és a nemzetközi térben a rossz oldalon áll, a „rosszfiúkkal” barátkozik.

Ebben a narratív keretbe ő nem visel semmilyen felelősséget, hiszen az ő világában a morálisan lezüllött hatalommal szemben bármilyen eszköz megengedett.

Ha így nézzük azt, ami történik, akkor minden megszólalása arról szól, hogy erre a gondolkodásmódra trenírozza az erre a logikára nyitott közvéleményt.

Jól látható, hogy a baloldalon lévő támogatói minden megszólalására igazságbeszédként tekintenek. Ott minden kormánnyal szembeni mondat arannyal van befuttatva – fogalmazott Perlaki, aki szerint a közelgő választás kérdése az, hogy mennyire talál ezen választói csoporton túl nyitott fülekre az értelmezése.

Így már érthető, hogy miért nevezte igazi ellenségének a kormányfő a konjunktúrahiányt, hiszen az anyagi nehézségek biztosíthatják a kedvező klímát az elégedetlenség számára – tette hozzá. 

Ellenálló csoportok Magyar mellett

A szakértő az adatbotrány interpretációja kapcsán Magyar Péter és az informatikusok közlései közötti ellentmondást úgy értékelte: ha a versenyszférában látunk kríziskommunikációs kezelésnél ilyen hibát, akkor automatikusan azt mondhatjuk, hogy hibáztak, amiért nagy árat fognak fizetni.

Az első megszólalásnak ugyanis mindig az a funkciója, hogy irányba tegye a kommunikációt, ezért nagyon pontosnak kell lennie. Ha itt vétenek, akkor később nagyon nehezen regenerálható a bajba jutott reputáció – magyarázta a Metropolitan docense. 

Ebben az esetben azonban Perlaki szerint nem biztos, hogy igaz ez a tétel, mert két nagyon „ellenálló” csoportot is lát Magyar Péter támogatói között.

  • Az egyik a régóta politikai sikerre vágyó baloldali, liberális szavazó. Náluk Magyar Péter atombiztos pozícióban van: bármit mond nem számít, Orbánnál nekik „bármi” jobb.
  • A másik rezisztens csoport pedig a politikába frissen érkezettek. Nekik nincsenek meg a politika eddig ismert törvényszerűségei. Távol állt tőlük a politikai logika, ezért azt nem is ismerik. Őket Magyar Péter megjelenése, retorikája hívta be a politikába, így nekik ez a politikai értelmezés a politikai alapélmény. Emiatt a szakértő azt feltételezi, hogy itt sem annyira törékeny a bizalom.

Így szerinte az a bizalomvesztés, amit egy botrány kapcsán észlel az ügybe beszorult szervezet vagy személy itt inkább a bővülési képességet vagy a perifériákat veszélyeztetheti.

Csak a digitális tér marad?

Arra a kérdésre, hogy mi várható a párton belül, fokozódhat-e a belső feszültség, a szakember azt válaszolta: 

Magyar Péter önmaga az állandó és jelenlévő feszültség. 

Konfliktusos módon működik, ami ha képességgel és ravaszsággal párosul, akkor jó politikussá emeli. Eddigi tapasztalatunk szerint ez rombolással párosul, ami ellehetetleníti a párt szervezetszerű működését – magyarázta Perlaky.

„Marad egy digitális mozgalom, amit a posztok, kommentek és lájkok tartanak meg a digitális térben. Nagy kérdés, hogy mennyi és mekkora botrányokat termel még ez a működés a választásokig. Ez az erős rezisztencia mennyire kikezdhető, van-e olyan ügy, ami képes ezt megbontani?” – tette fel a kérdést a szakértő.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

