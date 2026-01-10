„Magyar Péter! Hiába tiltottál ki gyáva módon az oldaladról, látom ám, hogy mit csinálsz. A posztjaidból jól kivehetően ma már minimum kétszer kellett téged átpelenkázni, annyira kivagy a kongresszusunktól. Te még ma is úgy gondolod, hogy át tudod hazudni ezt a kampányt, de azt talán már csendes magányodban te sem hiszed, hogy sikerülni fog a győzelem.

Rettegsz. Megígértél mindent Kijevnek is és Brüsszelnek is, támogattad őket mindenben, hogy mentsd az irhád, és megkapd a pénzed, de nem fogod tudni teljesíteni, amit vállaltál, mert egyre többen látnak át rajtad. Ezen már a kétszínűséged sem segíthet. És nincs visszaút. Már csak 92 nap, kisbarátom, és felkenődsz a falra!”