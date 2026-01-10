Ezt tényleg nem láttuk jönni: Belgiumban lett vezetőedző az FTC korábbi magyar válogatott játékosa

A Royal Olympyc Club Charleroi hivatalos felületein jelentette be, hogy az FTC korábbi játékosa, Mátyus János lett a vezetőedzője. A belga klub 17 év szünet után tért vissza a nyáron a másodosztályba, ahol jelenleg nem szerepel túl fényesen, a 16., kieső helyen szerénykedik.

Mátyus János két időszakban is volt az FTC játékosa. Fotó: Royal Olympyc Club Charleroi

A szerb Marko Janackoviccsal kezdett az Olympic a belga másodosztályban, akit Arnauld Mercier váltott, de decemberben neki is megköszönték a munkát, az algériai Nadzsib Abdelli dolgozott azóta megbízott edzőként.