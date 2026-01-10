Ft
válogatott Mátyus János FTC

Ezt tényleg nem láttuk jönni: Belgiumban lett vezetőedző az FTC korábbi magyar válogatott játékosa

2026. január 10. 18:14

A belga másodosztályban szereplő Royal Olympyc Club Charleroi vezetőedzője lett Mátyus János. Az FTC korábbi válogatott játékosa eddig csak Magyarországon dolgozott.

2026. január 10. 18:14
A Royal Olympyc Club Charleroi hivatalos felületein jelentette be, hogy az FTC korábbi játékosa, Mátyus János lett a vezetőedzője. A belga klub 17 év szünet után tért vissza a nyáron a másodosztályba, ahol jelenleg nem szerepel túl fényesen, a 16., kieső helyen szerénykedik.

FTC
Mátyus János két időszakban is volt az FTC játékosa. Fotó: Royal Olympyc Club Charleroi 

A szerb Marko Janackoviccsal kezdett az Olympic a belga másodosztályban, akit Arnauld Mercier váltott, de decemberben neki is megköszönték a munkát, az algériai Nadzsib Abdelli dolgozott azóta megbízott edzőként.

Kétszer játszott az FTC-ben

Mátyus János a Kispest Honvédban kezdte el felnőtt labdarúgó pályafutását, majd két időszakban is játszott az Ferencvárosban, a kettő közt pedig a német Energie Cottbus, a skót Hibernian, az osztrák Admira Wacker és a Győri ETO futballistája is volt. A magyar válogatottban 34 alkalommal lépett pályára.

Tatabányán vonult vissza, itt kezdte meg edzői pályafutását is, majd sorrendben irányította a REAC, a Pápa, a Nyíregyháza, a Haladás, a Sopron, a Budafok, a Kisvárda, a Pécs és az NB III-as Pénzügyőr csapatait. Legnagyobb sikereként a budafokiakat másodosztályú csapatként vezette a Magyar Kupa döntőjébe. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

tikkadt-szocske
2026. január 10. 19:41
"Ezt tényleg nem láttuk jönni:" Tényleg;? Azért a címadó megérdemelne egy víkendet kikötözve a húsevő hangyák vonulási útvonalába.
Búvár Kund
2026. január 10. 18:49
Hoppá! Ezt csak menni láttuk!
yalaelnok
2026. január 10. 18:41
Sok sikert kívánok!
