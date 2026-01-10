Ezt tényleg nem láttuk jönni: Belgiumban lett vezetőedző az FTC korábbi magyar válogatott játékosa

„Életem legnehezebb időszaka volt” – Mátyus János megrázó emlékeket idézett fel a REAC-botrányról (VIDEÓ)
Mátyus 2010-ben vette át a rákospalotai csapat irányítását, amikor a klub még nyugodt, stabil közegnek számított.
A belga másodosztályban szereplő Royal Olympyc Club Charleroi vezetőedzője lett Mátyus János. Az FTC korábbi válogatott játékosa eddig csak Magyarországon dolgozott.
A Royal Olympyc Club Charleroi hivatalos felületein jelentette be, hogy az FTC korábbi játékosa, Mátyus János lett a vezetőedzője. A belga klub 17 év szünet után tért vissza a nyáron a másodosztályba, ahol jelenleg nem szerepel túl fényesen, a 16., kieső helyen szerénykedik.
A szerb Marko Janackoviccsal kezdett az Olympic a belga másodosztályban, akit Arnauld Mercier váltott, de decemberben neki is megköszönték a munkát, az algériai Nadzsib Abdelli dolgozott azóta megbízott edzőként.
Mátyus János a Kispest Honvédban kezdte el felnőtt labdarúgó pályafutását, majd két időszakban is játszott az Ferencvárosban, a kettő közt pedig a német Energie Cottbus, a skót Hibernian, az osztrák Admira Wacker és a Győri ETO futballistája is volt. A magyar válogatottban 34 alkalommal lépett pályára.
Tatabányán vonult vissza, itt kezdte meg edzői pályafutását is, majd sorrendben irányította a REAC, a Pápa, a Nyíregyháza, a Haladás, a Sopron, a Budafok, a Kisvárda, a Pécs és az NB III-as Pénzügyőr csapatait. Legnagyobb sikereként a budafokiakat másodosztályú csapatként vezette a Magyar Kupa döntőjébe.
Ezt is ajánljuk a témában
Mátyus 2010-ben vette át a rákospalotai csapat irányítását, amikor a klub még nyugodt, stabil közegnek számított.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA