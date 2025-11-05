Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ Rosta Bendegúz Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Így próbálták eltussolni az adatszivárgást a tiszások – eddig nem ismert információk láttak napvilágot a botrányról

2025. november 05. 07:33

Mindent megtettek, hogy az adatszivárgás ténye ne derüljön ki, de ami egyszer felkerül az internetre, az kint van – ismerte el a párt informatikusa.

2025. november 05. 07:33
null

A Magyar Nemzet exkluzív, mindeddig ismeretlen részletekhez jutott a Tisza Párt belső köreiből. Egy vezető informatikus beszámolójából kiderült:

már október 5-én kiszivároghatott a Tisza Világ alkalmazásból mintegy 200 ezer felhasználó teljes adatállománya.

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Képernyőfotó/ Magyar Nemzet

Mindent megtettek, hogy eltussolják a botrányt

A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért: 

eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.

Vasárnap este a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás. Ezzel szemben Magyar Péter ugyanebben az időben orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyul.

A Magyar Nemzet kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű, több mint százfős tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A csoportban informatikusok és az applikáció indulásakor segédkező aktivisták vannak. November 2-án, vasárnap este itt robbant ki a botrány.

  • Szeptember 9-én indult el a Tisza Világ applikáció, de már az első napokban kiszivárgott körülbelül 20 ezer szimpatizáns adata.
  • Az Index október 6-án számolt be róla, felvetve ukrán fejlesztők lehetséges szerepét.
  • Szeptember 14-én a Tisza titkosszolgálati akciót emlegetett, és azt állította, hogy egy „kémet” eltávolítottak a csoportból – csakhogy az adatszivárgás később is folytatódott.
  • Október 31-én a LeakBase.la oldalon megjelent négy link a 200 ezres adatbázishoz.
  • November 1-én a Prohardver.hu-n és a Redditen részletes elemzések megerősítették az adatszivárgás tényét, ezek azonban mindkét oldalról órákon belül eltűntek.
Forrás: Képernyőfotó /Magyar Nemzet
  • November 2-án, vasárnap este Magyar Péter orosz hekkereket okolt az adatszivárgás miatt.

Kapcsolódó vélemény

Kaszab Zoltán

Vasárnap.hu

Idézőjel

Óriási a káosz Magyar Péter és a Tisza körül

A párt adatszivárgási botránya megmutatja, hogy mit várhatnánk tőlük kormányon.

Dilettantizmus és csalódottság a Tisza Pártban 

A Magyar Nemzet birtokába került chat alapján az is kiderült, hogy az informatikus rendkívül jól értesült, a jelek szerint bennfentes információi vannak. Az üzenetekben megerősítette: október 5-én szivárgott ki a teljes adatbázis. A csoporttagok kérdéseire adott válaszokból kiderült, vasárnap este még nem tudták az adatszivárgás okát.

A chat egyik tagja figyelmeztette a fejlesztőket, ha kiderül az október 5-i dátum, a NAIH büntetést szabhat ki a késedelmes bejelentésért.

Ráadásul Magyar Péter narratívája is összeomlik, ha kiderül: egy hónapig nem vették észre az adatszivárgást.

Forrás: Képernyőfotó /Magyar Nemzet

Az informatikus részletesen beszámolt arról is a chatben, hogyan próbálták eltüntetni az adatszivárgás nyomait. A Redditen egy Tisza sziget-tag azonnal töröltette mindkét posztot. A Prohardver esetében pedig az informatikus személyes ismerősén keresztül körülbelül 1,5 óra alatt eltávolíttatta a bejegyzést. Négy külföldi oldalról szintén töröltették az adatbázist.

Az informatikus ugyanakkor figyelmeztetett: „ami kikerült, az kint van” – a lista más forrásból is előkerülhet.

A tagok csalódottságuknak adtak hangot a csoportban, szerintük egyrészt „rossz fény vetül a Tiszára”, másrészt ez a párt kampányát is akadályozhatja, egyikük felvetette, hogy „hiába toborzunk, nem adják meg az adataikat”. Továbbá többen is „dilettánsnak” minősítették a párt informatikai védelmét.

Forrás: Képernyőfotó /Magyar Nemzet

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán szál

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült, ahogy arról beszámoltunk

a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.

Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. 

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Nyitókép forrása: képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
•••
2025. november 05. 08:44 Szerkesztve
nekateal 2025. november 05. 08:30 szerintem szándékos nyilvánosságra hozás volt aki ellopta az adatokat az használni is akarja valamire.(banki csalás, titkosszolgálati akció, bármi) az adatok nyilvánosságra hozása pedig elvágja a későbbi elhasználás szálait a mostani adattolvajoktól Így az adatlopás sima fejlesztői/adminisztrálói hiba lesz a valódi tolvaj és bűnöző pedig az internetről szerezte áldozatait ezért sem szabad egy latorállammal(Ukrajna) és annak titkosszolgálatával boltolni.
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2025. november 05. 08:43
Az is érdekes, hogyan tudnak töröltetni posztokat. Hova vannak bekötve, akiken keresztül el tudják ezt érni? Egyáltalán mi ez az egész Tiszának elnevezett valami?
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2025. november 05. 08:35
Nem csak a hatósági eljárásban, hanem komolyabban is felmerülhet az adatkezelő felelőssége. Ja, és ez nem a mezei admin. Mert tisztában voltak azzal, hogy létezik a probléma. Az is beszédes, hogy az elsődleges prioritás az volt, hogy ne derüljön ki. Ugyanúgy, mint amikor arról van szó, hogy mit terveznek az országgal.
Válasz erre
3
0
lofejazagyban-2
2025. november 05. 08:29
nincs itt kérem semmi sem elbaszva. A fostospeti csapat csupán egy MLM vállalkozás a hohol titkosszolgálat termékeinek a terítésére.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!