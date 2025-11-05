Így próbálták eltussolni az adatszivárgást a tiszások – eddig nem ismert információk láttak napvilágot a botrányról

A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért:

eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.

Vasárnap este a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás. Ezzel szemben Magyar Péter ugyanebben az időben orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyul.

A Magyar Nemzet kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű, több mint százfős tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A csoportban informatikusok és az applikáció indulásakor segédkező aktivisták vannak. November 2-án, vasárnap este itt robbant ki a botrány.