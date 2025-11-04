„Már éppen elült az a botrány, amely a Tisza Világ telefonos alkalmazás körül korábban kirobbant, amikor egy újabb érkezett. Pedig alig néhány hete volt, hogy a sajtó attól volt hangos, hogy nagyjából 20 ezer felhasználó adata szivárgott ki a Tisza appjából.

A példátlan adatvédelmi incidenst a Tisza először a kormányra próbálta fogni, majd mikor kiderült, hogy magyarázkodásuk teljesen életszerűtlen, inkább hallgatásba burkolóztak. Nemrég derült ki, hogy az eset miatt nagyjából 30 ezerrel csökkent az alkalmazás használóinak a száma, egész egyszerűen azért, mert az érintettek már nem bíztak abban, hogy a Tisza vigyázni tud az adataikra.

Akik maradtak, azoknak aztán most jött az újabb csapás, amikor a teljes felhasználói kör, nagyjából 200 ezer ember összes érzékeny adata egy nyilvános fórumon landolt.

A botrány semmihez nem fogható, Magyarországon soha nem fordult még elő, hogy ennyi ember ilyen sok adata kiszivárogjon egy politikai párttól. Ez főként azért nagyon súlyos eset, mert ezek az emberek valami miatt megbíztak a Tiszában és Magyar Péterben. Azt gondolták, hogy a személyes adataik jó helyen lesznek náluk és vigyáznak rájuk.

Magyar Péter tehát a saját választói, a benne megbízó tömegek jó szándékával és bizalmával hazárdírozik.”