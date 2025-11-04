Ft
Tisza Világ botrány Magyar Péter

Óriási a káosz Magyar Péter és a Tisza körül

2025. november 04. 17:11

A párt adatszivárgási botránya megmutatja, hogy mit várhatnánk tőlük kormányon.

2025. november 04. 17:11
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Már éppen elült az a botrány, amely a Tisza Világ telefonos alkalmazás körül korábban kirobbant, amikor egy újabb érkezett. Pedig alig néhány hete volt, hogy a sajtó attól volt hangos, hogy nagyjából 20 ezer felhasználó adata szivárgott ki a Tisza appjából.

A példátlan adatvédelmi incidenst a Tisza először a kormányra próbálta fogni, majd mikor kiderült, hogy magyarázkodásuk teljesen életszerűtlen, inkább hallgatásba burkolóztak. Nemrég derült ki, hogy az eset miatt nagyjából 30 ezerrel csökkent az alkalmazás használóinak a száma, egész egyszerűen azért, mert az érintettek már nem bíztak abban, hogy a Tisza vigyázni tud az adataikra.

Akik maradtak, azoknak aztán most jött az újabb csapás, amikor a teljes felhasználói kör, nagyjából 200 ezer ember összes érzékeny adata egy nyilvános fórumon landolt.

A botrány semmihez nem fogható, Magyarországon soha nem fordult még elő, hogy ennyi ember ilyen sok adata kiszivárogjon egy politikai párttól. Ez főként azért nagyon súlyos eset, mert ezek az emberek valami miatt megbíztak a Tiszában és Magyar Péterben. Azt gondolták, hogy a személyes adataik jó helyen lesznek náluk és vigyáznak rájuk.

Magyar Péter tehát a saját választói, a benne megbízó tömegek jó szándékával és bizalmával hazárdírozik.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

westend
2025. november 04. 17:29
"Azt gondolták, hogy a személyes adataik jó helyen lesznek náluk és vigyáznak rájuk" - ez tévedés, én kitártnak tartom hogy a pvcmessiás szektája gondolkodik a szó normális értelmében. Egyszerűen mindent elfogadnak és benyelnek a poloskától nulla józan mérlegeléssel. Csak,_meraOrbán!!4
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. november 04. 17:22
Szarevők voltak Poloskáék és sajnálták a pénzt szakemberre.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 04. 17:13
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
