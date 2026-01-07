Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Steve Witkoff Párizsból üzent.
Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a „jóléti terv” ügyét is
– közölte kedden Steve Witkoff amerikai különleges megbízott az úgynevezett tettrekészek koalíciójának tanácskozása után Párizsban.
„Egyetértünk a koalícióval abban, hogy
a tartós biztonsági garanciák és a szilárd prosperitási kötelezettségvállalások elengedhetetlenek a tartós béke megteremtéséhez Ukrajnában,
és továbbra is együtt fogunk működni ezen a téren” – írta Witkoff az X-en, miután a francia fővárosban tárgyalásokat folytattak Ukrajna szövetségesei.
Hozzátette, hogy az Ukrajnára vonatkozó biztonsági protokollok nagyrészt elkészültek.
Mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt.
