Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
steve witkoff párizs orosz-ukrán háború garancia ukrajna

Végre itt a nagy hír: kritikus kérdésekben történt jelentős előrelépés az ukrajnai háborúban

2026. január 07. 06:48

Steve Witkoff Párizsból üzent.

2026. január 07. 06:48
null

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a „jóléti terv” ügyét is 

– közölte kedden Steve Witkoff amerikai különleges megbízott az úgynevezett tettrekészek koalíciójának tanácskozása után Párizsban.

„Egyetértünk a koalícióval abban, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a tartós biztonsági garanciák és a szilárd prosperitási kötelezettségvállalások elengedhetetlenek a tartós béke megteremtéséhez Ukrajnában,

 és továbbra is együtt fogunk működni ezen a téren” – írta Witkoff az X-en, miután a francia fővárosban tárgyalásokat folytattak Ukrajna szövetségesei.

Hozzátette, hogy az Ukrajnára vonatkozó biztonsági protokollok nagyrészt elkészültek.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Budanov lehet a kapocs orosz irányba az egyre közeledő végjátékban

Mind Budanov, mind Valerij Zaluzsnyij volt hadseregfőnök legyőzné Zelenszkijt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. január 07. 07:47
MAJD AKKOR SZÓLJANAK, HA BÉKE LESZ, MERT RIZSÁT MÁR SZÓRTAK ELEGET!
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 07. 07:32
Ha már megint előrelépés történt, akkor tuti, hogy még évekig tart a háború.
Válasz erre
1
0
Gintonic68
2026. január 07. 07:29
"Hozzátette, hogy az Ukrajnára vonatkozó biztonsági protokollok nagyrészt elkészültek." Az orosz protokoll is halad előre...
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2026. január 07. 07:16
Kizárólag Oroszország tudja garantálni az Ukrajna nevű terület biztonságát.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!