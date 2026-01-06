Robbanásveszélyes állapotba sodorta Berlint a szélsőbalos akció: résen kell lennie a lakosságnak

A kiszivárgó propángáz a szigetelőrétegbe kerülhet, amely a peremszigeteléseken keresztül kapcsolatban áll a lakótér levegőjével, így a gáz fokozatosan bejuthat a helyiségekbe.

Mivel a propán szagtalan ipari gáz, jelenléte észrevétlen maradhat, miközben már egy kisebb szikra is súlyos robbanást idézhet elő.

A kockázat elsősorban a monoblokkos rendszereknél jelentkezik, mivel ezeknél a hőcsere a házon kívül, a kültéri egységben történik, amely közvetlenül ki van téve a fagyos időjárásnak.

Normál üzemben egy beépített elektromos fűtőelem akadályozná meg a befagyást, ám áramkimaradás esetén ez a védelem megszűnik.

A split rendszerű hőszivattyúknál ezzel szemben a hőcsere az épületen belül zajlik, így ezek a berendezések kevésbé érzékenyek a hidegre.