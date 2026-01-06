Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
berlin hideg áramszünet szélsőbal robbanás

Robbanásveszélyes állapotba sodorta Berlint a szélsőbalos akció: résen kell lennie a lakosságnak

2026. január 06. 22:52

A berlini áramszünet és a rendkívüli hideg együttese súlyos károkat és akár rejtett veszélyeket is okozhat.

2026. január 06. 22:52
null

A Berlinben bekövetkezett súlyos áramszünet – amelyet sajtóértesülések szerint szélsőbaloldali csoportok által elkövetett támadás idézhetett elő – nem csupán több ezer lakost hagyott napokra fűtés nélkül, hanem a rendkívüli hideggel együtt komoly műszaki és biztonsági kockázatokat is teremtett. A hosszabb ideig tartó áramkimaradás és a fagypont alatti hőmérséklet különösen a hőszivattyús rendszerek egy részét tehette veszélyessé – hívta fel a figyelmet az Exxpress.

Ezt is ajánljuk a témában

A problémák elsősorban az úgynevezett monoblokk hőszivattyúkat érinthetik, amelyek R290 jelű hűtőközeggel működnek. Ez az anyag valójában propángáz, amely erősen gyúlékony és robbanásveszélyes. André Habedank építőipari és ingatlanszakértő szerint áramszünet esetén ezeknél a berendezéseknél súlyos láncreakció indulhat el: a fűtési rendszer leáll, a kültéri egységben lévő víz pedig a hideg hatására megfagyhat, kitágulhat, és megrepesztheti vagy akár teljesen tönkre is teheti a hőcserélőt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Amennyiben a hőcserélő megsérül, a hűtőközeg közvetlen kapcsolatba kerülhet a fűtési vagy a használati meleg vízzel, és hibás vezetékeken, tömítetlen szelepeken keresztül az épület belsejébe juthat. Habedank arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak radiátoros, hanem padlófűtéses rendszereknél is fennállhat a veszély, különösen a régebbi kivitelű hálózatok esetében. Ezeknél előfordulhatnak úgynevezett termikus szivárgások, amikor nem víz, hanem gáz szökik el a rendszerből.

A kiszivárgó propángáz a szigetelőrétegbe kerülhet, amely a peremszigeteléseken keresztül kapcsolatban áll a lakótér levegőjével, így a gáz fokozatosan bejuthat a helyiségekbe. 

Mivel a propán szagtalan ipari gáz, jelenléte észrevétlen maradhat, miközben már egy kisebb szikra is súlyos robbanást idézhet elő.

A kockázat elsősorban a monoblokkos rendszereknél jelentkezik, mivel ezeknél a hőcsere a házon kívül, a kültéri egységben történik, amely közvetlenül ki van téve a fagyos időjárásnak.

 Normál üzemben egy beépített elektromos fűtőelem akadályozná meg a befagyást, ám áramkimaradás esetén ez a védelem megszűnik. 

A split rendszerű hőszivattyúknál ezzel szemben a hőcsere az épületen belül zajlik, így ezek a berendezések kevésbé érzékenyek a hidegre.

A berlini szenátus illetékes szervei nem tudtak adatot szolgáltatni arról, hogy az áramszünet idején hány monoblokk hőszivattyú működött az érintett városrészekben. A lehetséges robbanásveszéllyel kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozták: sem a jelenlegi áramszünet során, sem korábbi esetekben nem volt tudomásuk olyan incidensről, amely hőszivattyúk fagykárához vagy abból eredő veszélyhelyzethez vezetett volna. A hatóságok ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a berendezések megfelelő üzemeltetése és karbantartása a tulajdonosok felelőssége.

Az országos statisztikák alapján – amelyek szerint a német háztartások mintegy 5,7 százaléka használ hőszivattyút – Berlinben akár 2500 háztartás is érintett lehetett az áramszünet következményeiben. Ebben a piaci szegmensben a monoblokkos rendszerek számítanak a legelterjedtebbnek, és ezek túlnyomó többsége R290-es hűtőközeget alkalmaz, részben azért, mert az ilyen berendezések után magasabb állami támogatás jár.

A Német Biztosítók Szövetsége ugyanakkor nagyon csekélynek tartja egy propánrobbanás esélyét. Álláspontjuk szerint a hőcserélők masszív felépítésűek, az R290 pedig nem oldódik vízben. Ugyanakkor elismerték: áramszünet idején az R290-es monoblokk hőszivattyúk akkor válhatnak tűzveszélyessé, ha egyidejűleg szivárgás és gyújtóforrás is jelen van. 

A legnagyobb és legvalószínűbb kockázatot a fűtővíz befagyása jelenti, amely csőtörést és jelentős javítási költségeket okozhat. 

Bár a fagyálló folyadék nem alapfelszereltség, Németországban ezt jellemzően a telepítést végző szakemberek töltik be a rendszerbe.

A robbanás veszélyétől függetlenül azonban szinte bizonyosra vehető, hogy a hideg és az elhúzódó áramszünet számos monoblokk hőszivattyúban okozott komoly károkat. André Habedank szerint sok berendezés esetében akár gazdasági totálkárról is beszélhetünk, mivel a rendszerek egyszerűen szétfagytak.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
scorpicores
2026. január 06. 23:33
Egyék meg, amit főztek...! Nagy baloldali fellegvár és "befogadó, többszínű" város...ahogy hangoztatják vezetői...Hajrá!
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2026. január 06. 22:59
"Éhenfagynak a németek." -ezen poénkodtatok. A valóságban pedig, a poénokon túl, szélsőbaloldali terrorszervezetek szabotázsakciókat követnek el a német lakosság ellen. Most röhögjetek, lippsik! Ez is vicces, ugye? Nyilván, mert éppen olyan taknyok csinálták, mint ti. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!