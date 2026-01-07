Trump eloszlatott minden kételyt: az Egyesült Államok venezuelai olajat fog értékesíteni

A 30-50 millió hordó nagyjából Venezuela teljes olajtermelésének egy-két hónapját teszi ki. Az olajexport az ország legfontosabb bevételi és devizaforrása, így a kiesés súlyosan érintheti a gazdaságot, miközben az Egyesült Államok számára az érintett volumen csekély jelentőségű a napi mintegy 14 millió hordós hazai termeléshez képest.

Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordóra becsült kőolajkészletével rendelkezik, ám a termelés jelenleg alacsony, napi körülbelül 1 millió hordó.

(MTI)

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci