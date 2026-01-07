Ft
01. 07.
szerda
olaj truth social chris wright venezuela egyesült államok donald trump

Trump eloszlatott minden kételyt: az Egyesült Államok venezuelai olajat fog értékesíteni

2026. január 07. 07:15

Az amerikai elnök leszögezte, hogy ő maga fogja ellenőrizni a bevételeket.

2026. január 07. 07:15
null

Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít

a venezuelai és az amerikai nép javára” 

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon közzétett üzenete szerint.

„A venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez 

az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és az ebből származó pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom ellenőrizni,

hogy biztosan a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja! Megkértem Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy haladéktalanul hajtsa végre ezt a tervet” – fogalmazott Donald Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

Ezt is ajánljuk a témában

Piaci becslések szerint – az amerikai WTI olaj februári jegyzését alapul véve – az értékesítésből származó bevétel 2,9 milliárd dollár lehet, de a venezuelai olaj tényleges ára a világpiaci szint alatt is maradhat.

A dpa szerint egyelőre 

nem tisztázott, milyen időtávon adnák át a megjelölt olajmennyiséget.

A 30-50 millió hordó nagyjából Venezuela teljes olajtermelésének egy-két hónapját teszi ki. Az olajexport az ország legfontosabb bevételi és devizaforrása, így a kiesés súlyosan érintheti a gazdaságot, miközben az Egyesült Államok számára az érintett volumen csekély jelentőségű a napi mintegy 14 millió hordós hazai termeléshez képest.

Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordóra becsült kőolajkészletével rendelkezik, ám a termelés jelenleg alacsony, napi körülbelül 1 millió hordó.

(MTI)

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
blackorion
2026. január 07. 07:59
Demokrácia export = Olaj import. Trump kezet foghat Bush-al és Obamával.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. január 07. 07:55
Yellowhead nem éli meg a tavaszt.
Válasz erre
0
0
rasputin
•••
2026. január 07. 07:43 Szerkesztve
Chekke-Faint 2026. január 07. 07:30 rasputin 2026. január 07. 07:26 Hát szóljál akkor, hogy a bevételt Venezuelának adják mert az olaj az övék. A kitermelés és ellenörzés meg amerikai. Akkor majd becsületesen elszmolnak vagy nem? Ugye Irakból is ingyen hozták el az amik az olajat. Mint ti cigányok a szomszéd tyúkját meg krumpliját.
Válasz erre
1
1
patikus-3
2026. január 07. 07:42
neszteklipschik Aki nem ül ott annál az asztalnál, ahol a vacsoráról döntenek, az az étlapon végzi. Ja, aki nem maci, az a málna a málnásban.
Válasz erre
1
0
