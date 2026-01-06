Ft
Kocsis Máté Manfred Weber Magyar Péter Európai Unió

Mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára, szabad tudni?

2026. január 06. 11:21

Tiszektások! Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak, ezt rajtatok kívül mindenki látja már, és ti még mindig azt hiszitek, hogy ezzel mégis többséget lehet szerezni.

2026. január 06. 11:21
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Gondolom, az ország tiszás kisebbségét Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt:

»és EZÉRT VÁLLALUNK MI IS CSERÉBE MÁS DOLGOKAT AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ.«

Oh, tényleg? És ugyan miket vállalna a kétszínű? Mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára, szabad tudni? A migrációs paktum teljesítését? A nyugatiak háborús őrületének támogatását? Vagy mit? 

Válaszok helyett ilyenkor jön majd a szokásos tagadás, vádaskodás, fröcsögés, ott sem volt, nem beszélt, nem találkozott senkivel, nem is mondott ilyet, meg amúgy is propaganda. 

Tiszektások! Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak, ezt rajtatok kívül mindenki látja már, és ti még mindig azt hiszitek, hogy ezzel mégis többséget lehet szerezni.

Hát, szép álmokat nektek! 

Még 96 nap, és felkenődtök a falra!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

elcapo-2
2026. január 06. 12:10
"Még 96 nap, és felkenődtök a falra!”...... ..."Kell még valami mást mondanom Ildikó?" copyright by böszme
Válasz erre
4
0
papalimapapa
2026. január 06. 11:31
Intelem Kocsis Máténak: Van az a mondás, hogy a saját fegyverével győznek le valakit... na de magyarpéter fegyvere a szardobálás. Nem kéne ezt a sítlust felvenni, a szarba markolni és azzal dobálózni. A mi kezünk is szaros lesz... Visszafogott, udvarias reakciókra van szükség. De van ennél sokkal hatékonyabb "fegyver " is. A magyarpéter nevezetű senkit ignorálni kell. Úgy kell kezelni, mint aki nem is létezik. Mert hogy nem is létezik...
Válasz erre
6
0
