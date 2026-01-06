Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Tiszektások! Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak, ezt rajtatok kívül mindenki látja már, és ti még mindig azt hiszitek, hogy ezzel mégis többséget lehet szerezni.
„Gondolom, az ország tiszás kisebbségét Magyar Péternek az a tegnapi mondata sem zavarja, ami az uniós pénzekről szólt:
»és EZÉRT VÁLLALUNK MI IS CSERÉBE MÁS DOLGOKAT AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ.«
Oh, tényleg? És ugyan miket vállalna a kétszínű? Mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára, szabad tudni? A migrációs paktum teljesítését? A nyugatiak háborús őrületének támogatását? Vagy mit?
Válaszok helyett ilyenkor jön majd a szokásos tagadás, vádaskodás, fröcsögés, ott sem volt, nem beszélt, nem találkozott senkivel, nem is mondott ilyet, meg amúgy is propaganda.
Hát, szép álmokat nektek!
Még 96 nap, és felkenődtök a falra!”
