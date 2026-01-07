Ft
01. 07.
szerda
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter ursula von der leyen fidesz atv európai bizottság usa

Von der Leyen arcára fagyott a mosoly, miután az asztalra csaptak Brüsszelben; Márki-Zay Péter riadót fújt; Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele

2026. január 07. 05:50

Kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza Párt győzelmét váró közvélemény-kutató és Magyar Péter bukására számít a korábbi miniszterelnök-jelölt. Ezek voltak kedden a Mandiner legolvasottabb hírei.

2026. január 07. 05:50
null

A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével a megszűnő amerikai (USAID) NGO-finanszírozás helyére lépne, és az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását.

Rafael Pinto Borges szerint 

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
ezek az NGO-k nem organikusan jöttek létre, hanem elit érdekeket szolgálnak ki, főként migrációt, klímapolitikát és szuverenitás-csökkentést támogató célokkal.

Magyarországot példaként említi arra, hogyan alkalmazta Brüsszel a jogállamisági eljárást „engedetlen” tagállamok ellen. A szerző szerint ez antidemokratikus folyamatokat erősít és tovább távolodik az európai polgárok érdekeitől.

Máris itt az év lebukása: kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza Párt győzelmét váró közvélemény-kutató

Még Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője is azt látta az őszi adataikon, hogy Orbán Viktor csatasorba állítása a belpolitikai kampányban sikeres volt a Fidesz számára, egyrészt megerősítette a meglévő szavazókat, másrészt néhány százalékpontnyi támogatót szerzett. Igaz, az elemző az ATV-ben azt is elmondta, hogy a Tisza Párt szerinte megőrizte előnyét a kormánypárttal szemben.

Vitapartnere, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója felvetette, hogy áprilisban kiderül, melyik közvélemény-kutatónak van igaza, mire Závecz idegesen rávágta,

nem, nem derül ki, mert most csak az adott állapotot rögzítjük”.

Márki-Zay Péter riadót fújt: Magyar Péter akkorát fog bukni áprilisban, mint ő 2022-ben

Csupán 20 százalék esélyt lát arra a 2022-es választáson miniszterelnök-jelöltként csúfos vereséget szenvedő Márki-Zay Péter, hogy a Tisza Párt kerül hatalomra az áprilisi választásokat követően.

A vadabbnál vadabb nyilatkozatairól elhíresült hódmezővásárhelyi politikus Facebook-oldalán azt írta:

Szerintem a Medián a leginkább elfogulatlan kutató, ezért általában nekik hiszek. Hogy a Tisza előnye az ő kutatásukban tízenvalahány százalékról 5 százalékra csökkent az ősszel, az a Fidesz Tisza-adós kampányával és az általa a Fidesz mögé felzárkózó bizonytalanokkal magyarázható ugyan, de még akkor is meredek.”

Egyetlen táblázat bizonyítja: Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele Rónai Egonnál

„»Megengedhetetlen, hogy sok millió forintot keressen egy képviselő, aki be se jár a munkahelyére« – mondta Magyar Péter, a képviselő, aki sok milliót keres és a legtöbbet hiányzik munkahelyéről az egész EP-ben” – írta Facebookjára Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Péter az idézett mondatot még csak nem is évekkel ezelőtt mondta, hanem az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfői adásában. Tehát 

az sem zavarta, hogy ő maga másfél éve EP-képviselő, aki köztudottan kerüli a munkát az intézményben,

 hiszen a statisztikák alapján nem is nagyon jár be oda.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

