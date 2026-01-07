Von der Leyen arcára fagyott a mosoly, miután az asztalra csaptak Brüsszelben; Márki-Zay Péter riadót fújt; Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele

Máris itt az év lebukása: kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza Párt győzelmét váró közvélemény-kutató

Még Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője is azt látta az őszi adataikon, hogy Orbán Viktor csatasorba állítása a belpolitikai kampányban sikeres volt a Fidesz számára, egyrészt megerősítette a meglévő szavazókat, másrészt néhány százalékpontnyi támogatót szerzett. Igaz, az elemző az ATV-ben azt is elmondta, hogy a Tisza Párt szerinte megőrizte előnyét a kormánypárttal szemben.

Vitapartnere, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója felvetette, hogy áprilisban kiderül, melyik közvélemény-kutatónak van igaza, mire Závecz idegesen rávágta,