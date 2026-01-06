Máris itt az év lebukása: kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza Párt győzelmét váró közvélemény-kutató (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője szerint hiába állítják most, hogy Magyar Péterék simán vezetnek, ha végül a Fidesz nyeri az áprilisi választást, az sem jelentené a tévedésüket.
Még Závecz Tibor, a baloldali Závecz Research vezetője is azt látta az őszi adataikon, hogy Orbán Viktor csatasorba állítása a belpolitikai kampányban sikeres volt a Fidesz számára, egyrészt megerősítette a meglévő szavazókat, másrészt néhány százalékpontnyi támogatót szerzett. Igaz, az elemző az ATV-ben azt is elmondta, hogy a Tisza Párt szerinte megőrizte előnyét a kormánypárttal szemben.
Vitapartnere, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója felvetette, hogy áprilisban kiderül, melyik közvélemény-kutatónak van igaza, mire Závecz idegesen rávágta (a videón 9:50-nél), hogy
nem, nem derül ki, mert most csak az adott állapotot rögzítjük.
A baloldali kutatók nem először vetik be ezt a trükköt a nyilvánosság befolyásolására, Márki-Zay Péter győzelmét is előrevetítették, majd a csúfos bukása után azzal magyarázták „tévedésüket”, hogy ők csak az akkor aktuális állapotot jelezték, ám a választók véleménye „az utolsó pillanatban megváltozott”.
Mráz Ágoston Sámuel egyébként a napokban 13+1 érvet gyűjtött össze, hogy miért tartja valószínűbbnek a Fidesz győzelmét.
Orbán Viktort sokkal többen tartják alkalmas miniszterelnöknek, mint kihívóját, Magyar Pétert.
