tisza nézőpont intézet magyar péter fidesz orbán viktor

Az tűnik legvalószínűbbnek, hogy áprilisban a Fidesz többséget szerez

2026. január 04. 15:43

Orbán Viktort sokkal többen tartják alkalmas miniszterelnöknek, mint kihívóját, Magyar Pétert.

2026. január 04. 15:43
Mráz Ágoston Sámuel
Mráz Ágoston Sámuel
Facebook

„A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási adatait elemezve jelenleg az tűnik legvalószínűbbnek, hogy áprilisban a Fidesz-KDNP abszolút (nem kétharmados) többséget szerez, egy hárompárti parlamentben. Egy ilyen eredmény esetén mindkét oldal vágya részben teljesülne: a Fidesz tovább kormányozhatna, de nem kétharmaddal; a Tiszának sikerülne az ellenzékváltás és győzelemként tüntethetné fel a kétharmados korszak lezárását. Persze vannak, akik polgárháborút emlegetnek, megelőlegezetten csalást kiáltanak és az új parlament bojkottját követelik, de bízzunk a józan ész győzelmében április 12. után is.

S hogy mi az oka annak, hogy a Fidesz győzelmét tartom valószínűnek? 13+1 okot gyűjtöttem össze.
1. Orbán Viktort sokkal többen tartják alkalmas miniszterelnöknek, mint kihívóját, Magyar Pétert (novemberben 47:32 volt az arányuk) – márpedig a parlamenti választás miniszterelnök-választás is.
2. Orbán Viktor nyár óta középre beszél, Magyar Péter megnyilvánulásai egyre agresszívebbek, s csak a törzsszavazóihoz szólnak.
3. Az ukrajnai háború nem látszik csillapodni. Manfred Weber, Magyar Péter politikai főnöke, ráadásul decemberben kilátásba helyezte német katonák (messzire vezet, de EU-zászló alatti) Ukrajnába küldését. Ezzel, szándéka ellenére, sokat ártott Magyar Péternek is: ha ez az Európai Néppárt vezetőjének programja, frakciótársa nehezen képviselhet mást. Márpedig Ukrajna katonai támogatása keleti szomszédunk EU-csatlakozásához hasonlóan rendkívül népszerűtlen álláspont.
4. De az EU fősodrával való azonosulás egyéb kockázatokat is rejt a Tiszának: 2026 nyarán élesítik a migrációs csomagot, amely kapcsán Magyar Péter a végrehajtás, Orbán a végrehajtás megakadályozása mellett áll ki, s a magyarok túlnyomó többsége ebben az ügyben is Orbán Viktor pártján áll. A brüsszeli szakzsargonban a jogállamiság az uniós szabályok feltétlen teljesítését jelenti.
5. A Fidesz győzelmi terve minden jelentős társadalmi csoportot különjuttatásban részesít, amely áprilisra érezhető anyagi előnyöket jelent: többgyermekes anyák adómentessége, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz, Otthon Start, stb. Tudom, hogy a hála nem politikai kategória, de a protesthangulatot az ilyen intézkedések biztosan csökkentik. A Fidesz nemcsak a fideszes társadalmi csoportoknak kedvez.
6. A Tisza-adó tételei a kormány hangos kritikusává vált felső középosztály számára figyelmeztető jelek: a kormányváltás sokba kerülne nekik. A vagyonadó, a progresszív jövedelemadó vagy a nyugdíjadó mind-mind erre példa. Röviden: a Tiszával a tiszások is rosszul járhatnak. Mindez komolyan elgondolkodtathatja a pártválasztásukban még bizonytalan, potenciális Tisza-szavazókat. Amíg az volt a kérdés, hogy Orbán »menjen vagy maradjon«, könnyen adtak választ, arra a kérdésre viszont, hogy az Orbán- vagy a Magyar-kormány programját szeretik-e jobban, már nem olyan biztos a válaszuk és így a választásuk.
7. A Tiszának lendületet adó protesthangulat visszaszorulóban van: az infláció csökken, a gazdasági hangulat javul, a moralizáló politikai haszonszerzési kísérletek (»Szőlő utca« vagy »Beneš-dekrétumok«) nem működnek annyira, mint 2024 tavaszán.
8. A választások előtt a kormány még sok kormányzási eredmény bemutatására készül: a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitása, a Citadella átadása vagy a BYD gyáravató például mind-mind a kormányzati eredménykampányt segíti.
9. A Fidesz minden külső törekvés ellenére megőrizte legnagyobb erejét, a belső egységét. Ebben a pártban megfér Orbán Viktor mellett sokfajta más személyiség is, s ha van is személyes vitájuk (például Lázár János és Navracsics Tibor között), mindenki a Fidesz győzelmén munkálkodik. Ezzel szemben a Tisza megmaradt one man show-nak, a one man ráadásul önmagában nem is túl népszerű.
10. Igaz, hogy a Fidesz nem áll jól a 40 év alattiak körében (erre 2026 után választ is kell találnia, a kormánypárt generációváltása és digitális működése alighanem erről is szól), de a 60 felettieknél viszont igencsak jól áll, s ez a két csoport nagyjából azonos méretű, ráadásul az utóbbi hagyományosan aktívabb is. Sőt: a 40 és 60 év közötti középkorúak körében is valamivel népszerűbb a kormánypárt.
11. Hiába az elsősorban imázsokokból tartott »országjárás«, a Tisza Párt a községekben továbbra sem népszerű, s a nem megyei jogú városokban is a Fidesz mögött van. Szavazói tehát Budapestre, annak agglomerációjára és több megyei jogú városba koncentrálódnak. Ez viszont nem elegendő a választókerületek többségének megszerzéséhez.
12. A külhoni magyarok listás szavazatát hagyományosan túlbecsüli a közvélemény, de a Tisza Párt vagy a szlovák progresszívek törekvése ellenére a határon túliak között a Fidesz hatalmas előnye változatlan. Minél közelebb van a külhoniak nélküli, listára jutó szavazatok száma a két nagy pártnál, annál nagyobb a külhoni szavazatok jelentősége a mandátumszerzésben.
13. A világ meghatározó nagyhatalmai közül a legtöbb vezetője Orbán Viktornak szorít. Mindenekelőtt Donald Trump, de a török, az orosz és a kínai elnök is, valamint az izraeli miniszterelnök, az arab olajállamok vezetői, a Türk Tanács tagjai és a Visegrádi Hármak is. A Tisza Pártnak szurkoló Ursula von der Leyen vagy éppen Zelenszkij elnök viszont nem túl népszerű idehaza, még a Tisza-szavazók fele sem nagyon kedveli őket.

+1: A »csodafegyver«, melynek lényege, hogy egyelőre nem lehet tudni, van-e és ha igen, mi az. De az biztosan állítható, hogy a Tisza vezetője kapcsán sok ügy előkerülése elképzelhető, 2024 előtti közpénzes állásai, korábbi házassága vagy egyéb botrányai kapcsán. Az ilyen csodafegyverek nem változtatják meg a választók világképét, de jelentős hatással lehetnek a szimpatizánsaik aktivitására.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

