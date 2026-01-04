Bajnai visszatért: nyilvánvalóvá vált, hogy brüsszeli kampánygépezet áll a Tisza mögött

Nagy Ervin nem véletlenül várta vissza: a HVG előhúzta a kalapból a baloldali megszorítóbajnokot
Újra színre lépett Bajnai Gordon, és természetesen azonnal szóba kerültek a hőn áhított megszorítások.
Ugyanaz a politikai–üzleti hálózat, amely korábban a baloldal kampányait szervezte és külföldi pénzeket mozgatott, most a Tisza mögött tűnik fel – brüsszeli erősítéssel.
Mint megírtuk, a HVG előhúzta a kalapból Bajnai Gordont, aki
az interjú során lényegében megvédte a megszorításokat, és a „szakmai érvekre” hivatkozva populizmusnak nevezte a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját, miközben saját kormányzása idején súlyos család- és nyugdíjellenes intézkedéseket vezetett be.
A cikk és a megszólalások azért is váltottak ki felháborodást, mert korábban egy kiszivárgott hangfelvételen
Nagy Ervin, Magyar Péter politikusa a 2009-es megszorítások „köznyugalmát” sírta vissza, holott ez az időszak a modern magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válságát hozta, tömeges elszegényedéssel, megszüntetett juttatásokkal, befagyasztott bérekkel, nyugdíjcsökkentésekkel és kiterjedt korrupciós botrányokkal.
Az írás arra is rámutat, hogy a Bajnai–Gyurcsány-korszak idealizálása súlyos történelemhamisítás, hiszen 2009-ben nem társadalmi béke, hanem erkölcsi, politikai és közbizalmi válság uralta az országot, miközben a Tisza Párt új adócsomagja több ponton kísértetiesen emlékeztet a korábbi, családokat és munkavállalókat sújtó megszorító politikára.
Egyre több jel utal arra, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett politikai–üzleti hálózat aktívan felsorakozik a Tisza Párt mögött – írja a Magyar Nemzet.
Az a kör, amely az elmúlt években rendre a baloldal aktuális favoritját segítette kampánytechnikával, adatkezeléssel és külföldi kapcsolatokkal, most magasabb fokozatba kapcsolhat.
A DatAdathoz köthető cégháló már korábban is feltűnt Magyar Péter környezetében, miközben egy brüsszeli székhelyű szervezet bevonása új dimenziót nyithat a 2026-os választási küzdelemben.
A háttérben nem pusztán ideológiai rokonságról van szó. A Bajnaihoz köthető datadatos világ korábban kulcsszerepet játszott Márki-Zay Péter 2022-es kampányában, és jelentős külföldi forrásokat mozgatott meg digitális eszközökön keresztül.
A Partizán elemzője fontos szerepet kapott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon környezetében, de Márki-Zay Pétert is támogatta.
Most egy Brüsszelben bejegyzett szervezet, az European Center for Digital Action (ECDA) is felbukkan, amely saját küldetése szerint progresszív pártokat és mozgalmakat segít digitális kampányolással, mozgósítással és mikroadomány-gyűjtéssel – akár más országok belpolitikai folyamataiba is beavatkozva.
A szálak itt érnek össze igazán: az ECDA létrehozásában szerepet vállalt Ficsor Ádám, Bajnai egykori titokminisztere, aki ma a DatAdat kulcsvállalatainak tulajdonosa és vezetője.
A brüsszeli szervezet több esetben a DatAdat infrastruktúráját és adománygyűjtő platformját használta, miközben a körhöz kötődő szereplők korábban a Soros-hálózat intézményeinél is megfordultak.
A kép így egy nemzetközi, összehangolt kampánygépezet képét rajzolja ki, amelynek célja a jobboldali kormányok leváltása.
Mindez magyarázatot adhat arra is, miért közeledik a Tiszához Jámbor András, aki korábban visszalépett Magyar Péter javára, és akinek körei régóta jó kapcsolatot ápolnak a datadatos világgal.
A jelek szerint a Bajnai-féle hálózat nem először, és talán nem utoljára készül beavatkozni a magyar választási folyamatokba – a kérdés már csak az, milyen mértékben és milyen külföldi támogatással lépnek majd hadrendbe a tavaszi kampány során.
A brüsszeli gazdaságpolitika adóemelést, a beszedett pénzek Ukrajnába küldését jelenti. Ezt javasolja Bajnai Gordon.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP