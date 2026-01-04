Bajnai visszatért: nyilvánvalóvá vált, hogy brüsszeli kampánygépezet áll a Tisza mögött

Most egy Brüsszelben bejegyzett szervezet, az European Center for Digital Action (ECDA) is felbukkan, amely saját küldetése szerint progresszív pártokat és mozgalmakat segít digitális kampányolással, mozgósítással és mikroadomány-gyűjtéssel – akár más országok belpolitikai folyamataiba is beavatkozva.

A szálak itt érnek össze igazán: az ECDA létrehozásában szerepet vállalt Ficsor Ádám, Bajnai egykori titokminisztere, aki ma a DatAdat kulcsvállalatainak tulajdonosa és vezetője.

A brüsszeli szervezet több esetben a DatAdat infrastruktúráját és adománygyűjtő platformját használta, miközben a körhöz kötődő szereplők korábban a Soros-hálózat intézményeinél is megfordultak.