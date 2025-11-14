Ft
11. 14.
péntek
Tisza Párt Ruff Bálint Botka László Partizán Magyar Péter baloldal

Ruff Bálint minden szereplésével arra emlékeztet, a Tisza Párt lett a 2010-ben megbukott baloldal új pártja

2025. november 14. 21:56

A Partizán elemzője fontos szerepet kapott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon környezetében, de Márki-Zay Pétert is támogatta.

2025. november 14. 21:56
null

Hiába próbálja a függetlenség és a pártatlan tájékoztatás látszatát kelteni a Partizán Ruff Bálinttal, a csatorna állandó elemzőjével, az eddigi pályafutását tekintve egyértelmű, hogy sosem volt pártatlan, jelenleg pedig a Tisza Párt kampányát segíti. Legutóbb Ruff Bálint szólta el magát a Tisza Párt terveivel kapcsolatban szólta el magát, hasonlóan Tarr Zoltán, a párt alelnökének korábbi kijelentéséhez, ami arról szólt, a választásokig Magyar Péter tömörülése nem beszél azokról a terveiről, amelyekkel elveszítenék a szavazóikat.

Magyar Péter elemzője a Partizán műsorában elárulta, hogy a Tisza Párt kiáll Ukrajna mellett, azonban a közelgő választások miatt talán nem ez a legmegfelelőbb időpont a támogatás kinyilvánítására.

A nemzetközi sajtóban mondja el Magyar Péter, amiről idehaza nem beszélnek

Az, hogy a Tisza Párt támogatja Ukrajnát, csak nem akar erről beszélni, már régóta egyértelmű. Magyar Péter legutóbb a Financial Timesnak adott interjúban erősítette meg, ha kormányra kerülnének, akkor a brüsszeli elit elvárásainak megfelelő Ukrajna-politikát folytatna az ellenzéki párt. Magyar Péter már a 2024-es EP-választások előtt azt nyilatkozta a Rzeczpospolita liberális lengyel lapnak, miközben agymosottaknak nevezte a magyar embereket, hogy 

Ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt egy évtizednyi agymosás volt. 

A külföldi sajtóban tehát nyíltan beszél Magyar Péter a Tisza Párt háborúpárti álláspontjáról, míg a magyar emberek az ellenzéki párt valódi terveiről Tarr Zoltán vagy Ruff Bálint, esetleg a Tisza körül állandóan felbukkanó balliberális szakértők véletlen elszólásaiból értesülhetnek.

Ruff személye újabb bizonyíték, hogy a Tisza a régi baloldal új pártja

Magyar Péter rendszeresen óbaloldalnak nevezi a ma már a parlamenti bejutási küszöböt alig elérő, vagy meg sem közelítő baloldali pártokat és a 2010 előtti politikai elitet. 

Pedig ma már Ruff Bálintnak, Kéri Lászlónak, Tölgyessy Péternek és sok más, a 2010 előtti bukott baloldali kormányokhoz kötődő személyeknek és a balliberális holdudvarnak köszönhetően mindenki számára egyértelmű, hogy a Tisza Párt nem más, mint a bukott MSZP-SZDSZ koalíció.

A Partizánban és a Magyar Péter testvére által indított Konrtoll műsoraiban szereplő szakértők és politikusok szinte egytől egyig a hazai balliberális elit képviselői. 

Magyar Péter próbálja ugyan a nyilvánosság előtt távol tartani a Tisza Párt nevében nyilatkozó baloldali szereplőket azt állítva, hogy nincsenek kapcsolatban a Tiszával, ám ez aligha hihető, mivel az érintettek a párt helyi szerveződéseinek, a Tisza szigeteknek rendszeres vendégei és a párt meghatározó véleményformálói.

Ruff Bálint, a baloldal egyik kulcsembere

Ruff életútjáról és baloldali kötődéseiről az Ellenpont közölt részletes életrajzot. A portál emlékeztet, Ruff Bálintot eredetileg Horn Gábor koalíciós államtitkár mellett dolgozott jogi területen a Miniszterelnöki Hivatalban, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-nél volt kabinetfőnök, de Botka László kampányában is részt vett, ám belső hatalmi harcok miatt távozni kényszerült.

A 2018-as kampányra ráfordulva ugyanis az ellenzéki körökben rendkívül népszerű Botka lett volna az MSZP integratív miniszterelnök-jelöltje – aztán belső hatalmi harcok végén Botka és csapata, így Ruff Bálint is távozni kényszerült 2017 októberében. Ruff Bálint neve a XIII. kerületi MSZP-s polgármester, Tóth József fia, Tóth Péter – Magyar Péter későbbi kampányfőnöke –  társaságában bukkan fel újra a hírekben – emlékeztet az Ellenpont. Márki-Zay Péter 2021-es kampányához kért tőlük segítséget Kész Zoltán – egykor veszprémi országgyűlési képviselő, Márki-Zay régi szövetségese.

A Direkt36 tényfeltáró cikke alapján Tóth és Ruff arról próbálták meggyőzni a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy semmilyen alkudozásba ne menjen bele a többi ellenzéki párt képviselőjével – ez kísérteties módon amúgy egybecseng Magyar Péter és a Tisza jelenlegi stratégiájával is – mutat rá a tényfeltáró portál.

Szövetség Gyurcsánnyal és Bajnaival

Ruff Bálint üzleti érdekeltségeiről kevés szó esik – mutat rá az Ellenpont – miközben a gazdasági érdekeltségei szorosan összefonódnak az egykor Gyurcsány Ferenc vezette MSZP-vel, valamint Bajnai Gordonnal, de 2010 előtt SZDSZ-es kabinetvezető is volt. Ruffnak és az édesanyja közös cége az Invisible Hand Tanácsadó Kft. szerződéses partnerei voltak az MSZP-nek, de az adatigénylések tanúsága szerint a Partizán elemzője a szegedi önkormányzatnak és Pikó András hivatalának is dolgozott, dolgozik. Az árbevétel alakulásából a portál arra következtet, hogy 2023 óta rendszeresített YouTube-os és egyéb szerepléseit innen számlázhatja ki. 

Ennél is beszédesebb, hogy a Bajnai Gordon korábbi kormányfőhöz köthető Datadat cégcsoporttal is üzleti kapcsolatban lehetett Ruff Bálint a Call To Action Hungary (CTA) Kft-n keresztül, amelyben érdekeltsége volt 2016 és 2023 között. 

Az adatvédelmi hatóság szerint a telefonos ügyfélszolgálatokra specializálódott cég saját marketing-adatbázisából történtek a Datadat cégcsoporton keresztül lebonyolított hívások.

Ezek alapján feltételezhető, hogy a baloldal guruló dollárjaiból Ruff érdekeltségének is juthatott pénz,

mivel az ellentmondásos kampányfinanszírozási elszámolásból kiderült, az ellenzéki összefogás 

  • tömeges SMS-ekre 117 millió, 
  • robothívásokra 46 millió, 
  • call centerre pedig 127 millió forintot fordított.

Így nem elhanyagolható információ a tényfeltáró portál szerint, hogy a Call To Action Kft.-vel a saját marketing-adatbázisuk segítségével, a DatAdaton keresztül kampányoltak Márki-Zay Péternek, az előző választáson induló összellenzéki kormányfő-jelöltnek. Márki-Zay bukása és a Fidesz-KDNP újabb kétharmados választási győzelme után Ruff a kegyelmi-ügyet követően, immár Magyar Péter és a Tisza Párt mellett bukkant fel ismét.

Nyitókép: Origo/YouTube

***

