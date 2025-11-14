Ruff Bálint minden szereplésével arra emlékeztet, a Tisza Párt lett a 2010-ben megbukott baloldal új pártja

Ruff Bálint, a baloldal egyik kulcsembere

Ruff életútjáról és baloldali kötődéseiről az Ellenpont közölt részletes életrajzot. A portál emlékeztet, Ruff Bálintot eredetileg Horn Gábor koalíciós államtitkár mellett dolgozott jogi területen a Miniszterelnöki Hivatalban, majd 2007-től Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-nél volt kabinetfőnök, de Botka László kampányában is részt vett, ám belső hatalmi harcok miatt távozni kényszerült.

A 2018-as kampányra ráfordulva ugyanis az ellenzéki körökben rendkívül népszerű Botka lett volna az MSZP integratív miniszterelnök-jelöltje – aztán belső hatalmi harcok végén Botka és csapata, így Ruff Bálint is távozni kényszerült 2017 októberében. Ruff Bálint neve a XIII. kerületi MSZP-s polgármester, Tóth József fia, Tóth Péter – Magyar Péter későbbi kampányfőnöke – társaságában bukkan fel újra a hírekben – emlékeztet az Ellenpont. Márki-Zay Péter 2021-es kampányához kért tőlük segítséget Kész Zoltán – egykor veszprémi országgyűlési képviselő, Márki-Zay régi szövetségese.

A Direkt36 tényfeltáró cikke alapján Tóth és Ruff arról próbálták meggyőzni a hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy semmilyen alkudozásba ne menjen bele a többi ellenzéki párt képviselőjével – ez kísérteties módon amúgy egybecseng Magyar Péter és a Tisza jelenlegi stratégiájával is – mutat rá a tényfeltáró portál.