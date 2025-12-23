A Gyurcsány-Bajnai-kormányok szakértői most Magyar Péter segítői, ám erről most még nem beszélhetnek

Több mint egy órás interjúban emelte az egekbe Magyar Pétert Kéri László baloldali politológus, a beszélgetés tegnap jelent meg Magyar öccsének portálján, a Konrtoll.hu-n.

Az interjúban összességében nincs új információ, ám a beszélgetés több pontja arra utal, Kéri László aktívan részt vesz a Tisza Párt munkájában feleségével, Petschnig Mária Zita baloldali közgazdásszal, noha ezt a házaspár tagadja. Azt ugyanakkor elismerik, hogy