Agymosott magyarokról beszélt egy lengyel lapnak Magyar Péter

Kiderült:

Magyar megszólalását követően törölte a Facebook az M1 Híradó közösségi oldaláról Orbán Viktor miniszterelnök békemeneten elmondott beszédének felvételét.

Szerintük a felvételen veszélyesnek minősített személyekhez és szervezetekhez kapcsolódó szimbólumokat osztottak meg, illetve veszélyes személyeket és szervezeteket dicsőítettek és támogattak. Bár a videót később újra elérhetővé tették, az rány veszélyes, írják, ugyanis

Magyar Péter európai parlamenti listájának második helyén Dávid Dóra, a Facebookot tulajdonló Meta jogtanácsosa szerepel.

Hangsúlyozzák: a hölgy 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Nehéz a véletlen művének tekinteni, hogy az említett szervezet egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressman ügyvédi irodája. 2014-ben pedig a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük. Ezt követően Dávid Dóra 2015-ben közel egy éven keresztül annál a Save the Children nevű civil szervezetnél dolgozott, amely 2016 óta több alkalommal is kapott támogatást Soros György Open Society Foundations (OSF) nevű alapítványától.